Quảng Ninh tập trung xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ

Xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai, kéo dài tiến độ đang là nhiệm vụ trọng tâm của Quảng Ninh nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, khơi thông nguồn lực đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh. Tuy nhiên, tiến độ giải quyết tại một số địa phương vẫn còn chậm, nhiều nhiệm vụ liên quan đến thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng và nghĩa vụ tài chính chưa hoàn thành theo thời hạn được giao.

Năng lực nhà đầu tư là yếu tố được thành phố Quảng Ninh chú trọng đánh giá. Ảnh minh họa: Hoàng Anh

Theo kết quả rà soát tại tám phường gồm Hoàng Quế, Yên Tử, Uông Bí, Liên Hòa, Phong Cốc, Hà An, Đông Mai và Quảng Yên, một số vướng mắc về đất đai, quy hoạch và cấp phép xây dựng đã được tháo gỡ. Dù vậy, kết quả thực hiện giữa các địa phương còn chênh lệch, nhiều dự án vẫn chưa giải quyết xong các tồn đọng.

Tại phường Hoàng Quế, hai nhiệm vụ chưa được hoàn thành toàn bộ, chủ yếu liên quan đến thực hiện kết luận thanh tra và xử lý các công trình vi phạm trong phạm vi dự án. Phường Yên Tử đã giải quyết vướng mắc tại hai trong ba dự án được rà soát.

Tại phường Uông Bí, hai dự án chậm tiến độ đã được gia hạn sử dụng đất đến ngày 23/6/2027. Tuy nhiên, trong bốn nhiệm vụ được giao, địa phương mới hoàn thành một nhiệm vụ, ba nhiệm vụ còn lại mới được thực hiện một phần.

Phường Liên Hòa đã giải quyết xong vướng mắc hoặc chấm dứt hoạt động đối với bốn trong sáu dự án được rà soát. Hai dự án còn lại tiếp tục được xử lý.

Trong khi đó, phường Quảng Yên mới hoàn thành ba trong chín nhiệm vụ liên quan đến ba dự án chậm tiến độ, tồn đọng. Các vướng mắc chủ yếu liên quan đến kinh phí giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, nghĩa vụ tài chính, thực hiện kết luận thanh tra và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Siết trách nhiệm, đánh giá năng lực chủ đầu tư

Trước thực trạng trên, ngày 29/10, bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Quảng Ninh đã chủ trì buổi làm việc với tám phường nhằm đánh giá tiến độ tháo gỡ khó khăn tại các dự án chậm triển khai và công tác giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Quảng Ninh làm việc với tám phường về các dự án chậm tiến độ. Ảnh: Quang Ninh Media

Bà Thanh yêu cầu các địa phương rà soát toàn diện từng dự án, xác định rõ những nội dung đã hoàn thành, phần việc còn tồn đọng, nguyên nhân chậm trễ và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị liên quan.

Mỗi nhiệm vụ cần có lộ trình xử lý, thời hạn hoàn thành và người chịu trách nhiệm cụ thể. Công tác đôn đốc phải gắn với kết quả thực tế, khắc phục tình trạng ban hành văn bản chỉ đạo nhưng tiến độ giải quyết tại dự án chưa có chuyển biến rõ rệt.

Đối với các dự án đã được gia hạn tiến độ, thành phố yêu cầu đánh giá thực chất năng lực tài chính của chủ đầu tư, khối lượng công việc đã triển khai và khả năng hoàn thành theo cam kết. Những nhà đầu tư không đủ năng lực, cố tình kéo dài tiến độ hoặc vi phạm pháp luật phải được xem xét xử lý theo quy định, tránh tình trạng đất đai tiếp tục bị sử dụng kém hiệu quả trong khi các dự án có khả năng triển khai tốt hơn chưa có cơ hội tiếp cận nguồn lực.

Đối với những vướng mắc vượt thẩm quyền, các địa phương phải chủ động tổng hợp, đề xuất phương án giải quyết và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Bà Thanh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nâng cao trách nhiệm phối hợp, tránh đùn đẩy hoặc kéo dài thời gian xử lý.

Bên cạnh việc tháo gỡ thủ tục đầu tư và pháp lý, công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục được yêu cầu đẩy nhanh theo kế hoạch và cam kết của từng địa phương. Các phường cần khẩn trương đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại các khu tái định cư để phục vụ di dời các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, bảo đảm điều kiện sống tại nơi ở mới tốt hơn nơi ở hiện tại.

Tổ giúp việc được giao tiếp tục theo dõi, cập nhật tiến độ từng nhiệm vụ, kịp thời báo cáo các khó khăn phát sinh và đề xuất biện pháp xử lý. Kết quả thực hiện phải được đánh giá thông qua tiến độ hoàn thiện thủ tục pháp lý, bàn giao mặt bằng, triển khai xây dựng và đưa dự án vào hoạt động.

Theo yêu cầu của lãnh đạo thành phố, việc xử lý các dự án tồn đọng cần hướng tới kết quả thực chất, tạo điều kiện cho những dự án đủ điều kiện sớm đi vào hoạt động, phát huy hiệu quả đầu tư, tạo việc làm và đóng góp ngân sách. Đây cũng là cơ sở để nâng cao hiệu quả quản lý đất đai và cải thiện môi trường đầu tư tại các địa phương phía Tây thành phố.