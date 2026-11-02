Quảng Ninh tập trung cao độ cho mục tiêu tăng trưởng hai tháng cuối năm

Đây là chỉ đạo trọng tâm được Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Bùi Văn Khắng nhấn mạnh tại cuộc họp UBND thành phố đánh giá kịch bản tăng trưởng kinh tế quý IV, cả năm 2026 và triển khai nhiệm vụ hai tháng cuối năm, diễn ra ngày 2/11.

Nhận diện thách thức, rà soát dư địa phát triển từng ngành

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt trên 13%, thiết thực đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung của quốc gia. Ngay từ những tháng đầu năm, chính quyền thành phố đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp điều hành, xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể cho từng ngành, lĩnh vực, địa phương; qua đó huy động, khai thác hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh trên toàn địa bàn.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Bùi Văn Khắng chủ trì cuộc họp. Ảnh: Đỗ Phương (Q.M.G)

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt, trong 9 tháng năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP của Quảng Ninh đã đạt mức 12,56%, vươn lên đứng đầu cả nước. Tuy nhiên, theo số liệu tính toán từ Sở Tài chính, để cán đích mục tiêu tăng trưởng cả năm đạt trên 13% theo đúng kịch bản đã đề ra, bước sang quý IV, Quảng Ninh bắt buộc phải duy trì mức tăng trưởng cao hơn giai đoạn trước. Đây là mục tiêu, bài toán lớn đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn bộ hệ thống các sở, ngành, địa phương cùng cộng đồng doanh nghiệp.

Nhằm hiện thực hóa kịch bản tăng trưởng trong những tháng cuối năm, thành phố đã xác định rõ hệ thống nhiệm vụ trọng tâm cho từng lĩnh vực then chốt. Toàn địa bàn phấn đấu hoàn thành số thu thuế sản phẩm cả năm đạt trên 46.000 tỷ đồng, đồng thời bổ sung khoảng 2.000 tỷ đồng giá trị ngành xây dựng. Ngành vận tải tập trung bảo đảm khối lượng vận chuyển phục vụ thi công dự án Hạ Long Xanh; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo nỗ lực gia tăng doanh thu; ngành điện phấn đấu đưa sản lượng cán mốc 9,5 tỷ kWh; ngành than tập trung triển khai các giải pháp nâng cao sản lượng, khai thác tối đa công suất tại các khai trường hiện hữu.

Lãnh đạo Sở Tài chính Quảng Ninh báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Đỗ Phương (Q.M.G)

Song song với các chỉ tiêu ngành, thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tại các khu công nghiệp trọng điểm, gồm: Bắc Tiền Phong, Sông Khoai, Đông Triều cùng hệ thống các dự án động lực; tích cực thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, kích cầu tiêu dùng, du lịch, dịch vụ trong dịp cuối năm. Các sở, ngành chức năng chủ động rà soát, bổ sung dư địa tăng trưởng, xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết theo từng tháng, từng sản phẩm, dự án, doanh nghiệp, kịp thời nhận diện những khó khăn, vướng mắc phát sinh để đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Lượng hóa chỉ tiêu, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực thi

Kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bùi Văn Khắng yêu cầu các sở, ngành, địa phương bám sát mục tiêu, chỉ tiêu trong kịch bản tăng trưởng, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt hai tháng cuối năm. Trên cơ sở kịch bản điều hành đã được rà soát, cập nhật, từng ngành, từng lĩnh vực phải khẩn trương cụ thể hóa thành kế hoạch hành động, lượng hóa rõ ràng các chỉ tiêu, khối lượng công việc, tiến độ thực hiện cũng như trách nhiệm trực tiếp của từng đơn vị.

Chủ tịch UBND thành phố Bùi Văn Khắng nhấn mạnh yêu cầu tập trung nguồn lực cao nhất cho những động lực tăng trưởng vẫn còn dư địa, trọng tâm là lĩnh vực sản xuất công nghiệp, điện, xây dựng, thu ngân sách, thương mại, dịch vụ gắn với đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Các cơ quan quản lý cần chủ động phối hợp, tháo gỡ ngay những điểm nghẽn về thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng, điều kiện thi công thực tế nhằm thúc đẩy tiến độ các dự án, công trình và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Đỗ Phương (Q.M.G)

Trong quá trình triển khai, các đơn vị phải thường xuyên cập nhật kết quả thực hiện, tổ chức đánh giá tiến độ theo từng tháng, kịp thời báo cáo UBND thành phố những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền. Cùng với đó, các ngành, địa phương cần chủ động xây dựng phương án dự phòng sát hợp nhằm kịp thời bù đắp phần tăng trưởng bị thiếu hụt ở một số lĩnh vực.

Chủ tịch UBND thành phố Bùi Văn Khắng yêu cầu toàn bộ hệ thống hành chính phải quán triệt tinh thần hành động quyết liệt, bảo đảm nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực thi công vụ, gắn chặt trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Việc huy động, khai thác hiệu quả mọi nguồn lực, dư địa phát triển trong chặng nước rút sẽ quyết định việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt trên 13% trong năm 2026, qua đó kiến tạo nền tảng vững chắc, tạo động lực bứt phá cho những năm tiếp theo.