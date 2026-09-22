Quảng Ninh tạo dư địa mới cho tăng trưởng nông, lâm nghiệp và thủy sản

Chế biến cá ba sa ở Công ty CP xuất nhập khẩu thuỷ sản Quảng Ninh.

Đáng chú ý, nuôi trồng thủy sản đang tăng nhanh hơn so với khai thác. Trong khi sản lượng khai thác tăng khoảng 6%, sản lượng nuôi trồng tăng hơn 36%. Kết quả này cho thấy quá trình chuyển dịch từ khai thác sang nuôi trồng, từ phương thức sản xuất truyền thống sang sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ đang từng bước phát huy hiệu quả. Quảng Ninh có lợi thế về diện tích mặt biển và hệ sinh thái đa dạng, thuận lợi để phát triển nhiều đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế. Địa phương đang từng bước tổ chức lại sản xuất, thúc đẩy nuôi biển theo hướng công nghiệp.

Đến nay, 57 tổ chức đã được giao khu vực biển với diện tích gần 4.700ha; 52 cơ sở trong số này đã đi vào hoạt động. Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã bắt đầu đầu tư hệ thống lồng nuôi công nghệ cao, mở rộng quy mô sản xuất. Bên cạnh thủy sản, chăn nuôi tập trung và công nghệ cao cũng được kỳ vọng tạo thêm động lực. Quảng Ninh hiện có 6 dự án chăn nuôi quy mô lớn đang được triển khai.

Trong đó, dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tại Quảng Tân, Đầm Hà có quy mô 10.000 con bò, nhà máy chế biến công suất 200 tấn sữa/ngày. Trong lĩnh vực lâm nghiệp, địa phương đã hoàn thành kế hoạch trồng rừng 12.500ha, vì vậy trọng tâm đang chuyển sang nâng cao giá trị kinh tế từ rừng thông qua phát triển gỗ lớn, quế, hồi, dược liệu dưới tán rừng và chế biến sâu. Đây cũng là hướng gắn sản xuất nguyên liệu với nâng cao giá trị sản phẩm sau thu hoạch.

Trong quý IV, Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng nông nghiệp khoảng 3,21%, phấn đấu đưa mức tăng cả năm lên 4%. Địa phương tiếp tục tháo gỡ thủ tục giao khu vực biển, khôi phục sản xuất thủy sản tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi bão, thúc đẩy các dự án chăn nuôi và hình thành vùng nguyên liệu gắn với chế biến.