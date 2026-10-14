Quảng Ninh tạo đột phá từ những cách làm mới trong giáo dục

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn thăm, làm việc tại Trường TH&THCS Hà Tu ngày 12/10.

UBND TP Quảng Ninh cho biết, toàn thành phố hiện có 346 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên, gồm 292 cơ sở công lập và 54 cơ sở tư thục; ngoài ra có 385 cơ sở giáo dục mầm non độc lập.

Tổng số trẻ em mầm non, học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên là 365.146 người.

Trên địa bàn thành phố có 2 trường đại học, 1 cơ sở của trường đại học, 6 trường cao đẳng và 2 trường trung cấp, với tổng số 27.300 sinh viên.

Mạng lưới giáo dục nghề nghiệp có 28 cơ sở tham gia hoạt động đào tạo, gồm 6 trường cao đẳng, 2 trường trung cấp, 2 cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, 2 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (1 trụ sở chính, 12 phân hiệu) và 16 cơ sở khác…

Học sinh Trường TH&THCS Đồng Văn, xã miền núi Hoành Mô.

Xác định giáo dục và đào tạo là nền tảng phát triển nguồn nhân lực, Quảng Ninh không chỉ chú trọng đầu tư cơ sở vật chất mà còn chủ động xây dựng những cơ chế, chính sách riêng, hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục và tạo cơ hội học tập cho mọi người dân.

Điểm nổi bật trong cách làm của địa phương là kết hợp nguồn lực đầu tư với chính sách hỗ trợ thiết thực, đồng thời đổi mới quản lý và tổ chức mạng lưới trường lớp theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Ban hành các chính sách đặc thù, vượt trội

Ông Quản Minh Cường, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh dự một tiết học tại Trường TH, THCS và THPT Thực hành Sư phạm.

Các chính sách đặc thù hỗ trợ học sinh, nhà giáo và cơ sở giáo dục tiếp tục được triển khai hiệu quả, trong đó có 12 chính sách tiêu biểu:

Chính sách hỗ trợ sữa uống tại trường; Cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên; Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số, miền núi, xã đảo và nhóm yếu thế, ưu tiên; Hỗ trợ tổ chức dạy học, chăm sóc trẻ mầm non trong thời gian hè; Hỗ trợ ăn, ở tập trung và tổ chức đưa đón học sinh, học viên khó khăn khi đến trường hằng ngày; Tiếp tục trợ giúp trẻ em, học sinh không có nguồn nuôi dưỡng đến khi hoàn thành văn bằng đại học thứ nhất; Hỗ trợ học phí cho học sinh, học viên tại cơ sở giáo dục tư thục; Hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên y tế tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục; Thưởng đến 700 triệu đồng cho học sinh đoạt giải quốc tế, học sinh dân tộc thiểu số ở địa bàn khó khăn được thưởng 1,5 lần; Hỗ trợ bồi dưỡng học sinh giỏi và thực hiện chính sách ưu đãi đối với Trường THPT chuyên Hạ Long; Đưa đón học sinh đến trường bằng xe buýt điện; Lắp đặt điện mặt trời mái nhà và trang bị điều hòa phòng học.

Tuyến xe buýt đưa đón học sinh đến trường năm học 2026 - 2027 trên địa bàn các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu.

Ngoài những chính sách tiêu biểu, nổi bật nêu trên, Quảng Ninh còn triển khai nhiều chính sách khác liên quan đến giáo dục và đào tạo, cụ thể:

Hỗ trợ học viên học nghề; thu hút, đào tạo học sinh, sinh viên tại Trường Đại học Hạ Long, Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh; Chính sách đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên năng khiếu của thành phố; Hỗ trợ tiền đi lại, sinh hoạt đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc thường xuyên tại xã đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; trong đó phần lớn là đội ngũ nhà giáo đang trực tiếp công tác tại các địa bàn xa trung tâm, điều kiện đi lại, sinh hoạt còn khó khăn...

Đi đầu thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục

Quảng Ninh là địa phương đi đầu cả nước trong thực hiện sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên công lập.

Đến ngày 15/10/2025, toàn thành phố đã hoàn thành sắp xếp, sáp nhập, giảm 280/570 (tương ứng 49,12%) các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập, bảo đảm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.

Hiện nay, Quảng Ninh tiếp tục thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục. Đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, tiếp tục tổ chức rà soát toàn bộ 290 cơ sở giáo dục công lập, đề xuất phương án sáp nhập, điều chỉnh cơ cấu hoặc giữ ổn định từng cơ sở theo điều kiện thực tế.

Đối với từng địa bàn, phương án được xem xét trên cơ sở quy mô trường, lớp, người học; địa điểm trường chính, phân hiệu, điểm trường; khoảng cách và điều kiện giao thông; đội ngũ; cơ sở vật chất; chức năng, nhiệm vụ đặc thù và nhu cầu phát triển giáo dục.

Dự kiến sau sắp xếp còn 185 cơ sở giáo dục công lập, giảm 105 đơn vị, tương ứng 36,2% so với 290 đơn vị hiện có; giảm 385 đơn vị, tương ứng 67,5% so với 570 đơn vị ở thời điểm 1/7/2025.

Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Hiện nay, UBND thành phố đã thống nhất với các bộ, ngành tiếp nhận về thành phố quản lý 2 trường cao đẳng, gồm: Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng thuộc Bộ Công Thương.

Một tiết học tại Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh.

Sau khi tiếp nhận, dự kiến tiến hành phương án sáp nhập 2 trường cao đẳng trên với Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh để thành lập Trường Cao đẳng Quảng Ninh.

Hoàn thành xây dựng đề án sáp nhập trong tháng 10/2026, tham mưu UBND thành phố trình Bộ GD&ĐT quyết định.

Đối với Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh, tổ chức sắp xếp sáp nhập vào Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí từ tháng 11/2025, sau sáp nhập nhà trường đã xây dựng định hướng phát triển nâng cấp thành trường Đại học Y Quảng Ninh vào năm 2030.

Khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ giáo viên

Thành phố đã hoàn thành tuyển dụng đợt 1 với 76 giáo viên; điều động, thuyên chuyển 327 giáo viên, trong đó tăng cường 157 giáo viên cho các địa bàn khó khăn; tổ chức bồi dưỡng gần 50.000 lượt cán bộ quản lý, giáo viên; hoàn thành xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với 4.880 giáo viên.

Trong thời gian tới, UBND thành phố sẽ bố trí sắp xếp cán bộ quản lý, giáo viên, nhân sự hỗ trợ giáo dục theo cơ cấu, số lượng tại Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP ngày 05/8/2026 của Chính phủ và các hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ; xây dựng kế hoạch tuyển dụng bổ sung giáo viên cho các cơ sở giáo dục còn chỉ tiêu biên chế chưa sử dụng; xây dựng, triển khai việc điều động giáo viên từ các cơ sở giáo dục có số lượng biên chế dôi dư đến các cơ sở giáo dục còn thiếu giáo viên theo định mức để bảo đảm cân đối, khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ giáo viên.

Để chủ động nguồn giáo viên lâu dài, từ năm 2021 đến nay, thành phố đã giao nhiệm vụ, hỗ trợ kinh phí đào tạo cho 1.532 sinh viên sư phạm.

Ngoài ra, khoảng 600 sinh viên được đào tạo tại các trường đại học trên cả nước theo nhiệm vụ do Bộ GD&ĐT hoặc cơ quan chủ quản giao.

Thành phố cũng ban hành kế hoạch phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, hướng tới bảo đảm đủ số lượng, đồng bộ cơ cấu, nâng cao năng lực chuyên môn, quản trị và ứng dụng công nghệ.

Đầu tư xây dựng các trường học

Trong năm học 2025 - 2026, trên địa bàn thành phố triển khai đầu tư xây dựng mới, bổ sung cơ sở vật chất cho 27 trường học (trong đó 6 trường liên cấp tại các xã biên giới đất liền), với tổng kinh phí 1.870 tỷ đồng.

Đến nay, có 17/27 dự án đã bàn giao đưa vào sử dụng, còn 10 dự án đang triển khai xây dựng.

Đối với các trường phổ thông liên cấp tại các xã biên giới: 6/6 trường phổ thông liên cấp tại 6 xã biên giới đã được đưa vào hoạt động từ đầu năm học 2026-2027.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường dự Lễ khai giảng năm học mới và khánh thành Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Bình Liêu, xã miền núi Bình Liêu hôm 5/9.

Thí điểm mô hình “trường học xã hội chủ nghĩa”

Thành phố Quảng Ninh cũng đã lựa chọn thí điểm xây dựng mô hình “trường học xã hội chủ nghĩa” đối với 3 trường: Trường TH, THCS và THPT Thực hành Sư phạm, Đại học Hạ Long; Trường TH và THCS Hạ Long, đặc khu Vân Đồn; Thành lập trường TH, THCS và THPT trên cơ sở sáp nhập Trường TH và THCS Hà Tu và Trường THPT Vũ Văn Hiếu, phường Hà Tu.

Một tiết học tại Trường TH và THCS Hà Tu, phường Hà Tu.

Chuyển đổi số được đẩy mạnh

Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành, học bạ số, số hoá văn bằng chứng chỉ trường học số, STEM, AI và Đề án 06.

Theo dữ liệu cập nhật từ cơ sở dữ liệu học bạ số của Bộ GD&ĐT ngày 22/9/2026, tỷ lệ học bạ số phát hành thành công năm học 2025-2026 đạt 99,94%, tương ứng 291.117/291.280 học bạ. 100% cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên đã thực hiện.

Học bạ số đã được sử dụng thay học bạ giấy trong xét lên lớp, xét hoàn thành chương trình và chuyển trường trong thành phố.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn thăm và làm việc tại Trường THPT chuyên Hạ Long ngày 12/10.

Triển khai xây dựng các cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Hiện ngành Giáo dục Quảng Ninh đang tập trung thực hiện số hóa hồ sơ quản lý văn bằng, chứng chỉ, đến nay đã hoàn thành số hóa trên 1.100.000/1.120.000 bản ghi, đạt 98,2%, vượt trước so với tiến độ cả năm theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, là một trong các địa phương dẫn đầu cả nước về tiến độ thực hiện số hóa hồ sơ quản lý văn bằng, chứng chỉ.

Xác định 3 nhóm nhiệm vụ ưu tiên

Trong thời gian tới, Quảng Ninh xác định 3 nhóm nhiệm vụ ưu tiên để tạo chuyển biến về chất lượng giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: Bảo đảm đủ đội ngũ nhà giáo và hoàn thiện mạng lưới trường lớp sau sắp xếp, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo; Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn gắn với chuyển đổi số, ngoại ngữ, STEM; Phát triển nguồn nhân lực qua giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học gắn với nhu cầu của doanh nghiệp, khu kinh tế, khu công nghiệp.

Từ những chính sách hỗ trợ thiết thực, các mô hình mới đến việc đầu tư có trọng tâm cho trường lớp, đội ngũ và chuyển đổi số, Quảng Ninh đang từng bước xây dựng nền giáo dục theo hướng hiện đại, công bằng và hiệu quả.

Đây không chỉ là đầu tư cho việc học hôm nay mà còn là nền tảng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo động lực cho tăng trưởng nhanh và bền vững trong những năm tới.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn làm việc với TP Quảng Ninh ngày 12/10.

Trước đó, ngày 12/10, tại buổi làm việc với TP Quảng Ninh, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, trong nhiều năm qua, kết quả giáo dục đào tạo của TP Quảng Ninh đạt được rất nhiều kết quả quan trọng.

Để đạt được kết quả đó là sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo thành phố, các sở ban ngành và sự nỗ lực của các thầy cô giáo, học sinh.

Mạng lưới quy mô giáo dục và đào tạo ngày càng được mở rộng. Thành phố cũng tiên phong trong việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, tinh gọn bộ máy.

Cơ sở trường lớp được đầu tư, chất lượng giáo dục toàn diện cũng như chất lượng giáo dục mũi nhọn được nâng cao.

Chuyển đổi số đạt được những kết quả rõ nét. Giáo dục nghề nghiệp tiếp tục được quan tâm phát triển.

“Chúng ta đã tiên phong, đổi mới mạnh mẽ, thử nghiệm, chủ trương quyết sách như thế. Trong những tháng tới chúng ta phải xác định, tiên phong đổi mới là hình mẫu. Hình mẫu trong phát triển kinh tế rồi thì nay là hình mẫu trong phát triển giáo dục và đào tạo” - Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn.