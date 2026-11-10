Quảng Ninh: Tạo chuyển biến thực chất từ hoạt động 'Tháng nghe dân nói'

Nhận diện trúng những vấn đề dân sinh bức thiết

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh vừa tổ chức Diễn đàn "Lắng nghe ý kiến Nhân dân – Đồng hành chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đô thị và bảo đảm an sinh xã hội" theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của gần 10.000 đại biểu, đoàn viên, hội viên và Nhân dân toàn thành phố. Đây là dịp để MTTQ, các tổ chức thành viên, cấp ủy, chính quyền, cơ quan chuyên môn và Nhân dân cùng trao đổi những vấn đề gắn với chủ đề đặt ra.

Lãnh đạo Thành uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh chủ trì diễn đàn. Ảnh: Trúc Linh (Q.M.G)

Tại diễn đàn, 16 ý kiến trực tiếp của Nhân dân các địa phương đã tập trung vào 3 nhóm vấn đề trọng tâm. Bên cạnh việc chia sẻ kết quả, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế, xây dựng đô thị và chăm lo đời sống, các ý kiến đã phản ánh thẳng thắn những khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng (GPMB), hạ tầng, môi trường, thủ tục hành chính, giáo dục, y tế, việc làm, an sinh xã hội, an ninh trật tự và việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến phát biểu bế mạc diễn đàn. Ảnh: Trúc Linh (Q.M.G)

Người dân cũng đề xuất nhiều sáng kiến, giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng đô thị và đời sống. Các ý kiến, kiến nghị tại diễn đàn đã được đại diện các sở, ngành liên quan tiếp thu, trao đổi và giải đáp trực tiếp theo lĩnh vực phụ trách.

Thay mặt lãnh đạo UBND thành phố, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Công đã tiếp thu, giải trình, làm rõ một số vấn đề Nhân dân quan tâm. Đồng thời, lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan nghiêm túc nghiên cứu, tham mưu giải pháp và tổ chức thực hiện hiệu quả các kiến nghị, bảo đảm những vấn đề người dân phản ánh tại diễn đàn được xem xét, giải quyết kịp thời.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Nguyễn Văn Công tiếp thu, giải trình, làm rõ một số vấn đề người dân quan tâm. Ảnh: Trúc Linh (Q.M.G)

Phát biểu bế mạc diễn đàn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Vũ Quyết Tiến ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm cùng những ý kiến thẳng thắn, tâm huyết, xây dựng của Nhân dân thể hiện mong muốn đồng hành cùng sự phát triển của thành phố; cũng như sự nghiêm túc lắng nghe, giải đáp, tiếp thu của các cơ quan chức năng.

Diễn đàn lần này là hoạt động tiếp nối gần 3 tháng triển khai chương trình "Tháng nghe dân nói" với khoảng 700 ý kiến được tiếp nhận. Qua nhiều hình thức tiếp xúc, đối thoại thiết thực, gần dân, sát dân, MTTQ và các tổ chức thành viên đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tập hợp ý kiến từ cơ sở, cung cấp thông tin thực tiễn giúp cấp ủy, chính quyền nhận diện những vấn đề Nhân dân quan tâm để xem xét, giải quyết.

Phân định rõ trách nhiệm, lấy kết quả giải quyết làm thước đo

Định hướng nhiệm vụ trọng tâm sau diễn đàn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Vũ Quyết Tiến nhấn mạnh, từ nay đến hết năm và trong năm tới, nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề với yêu cầu cao hơn khi Quảng Ninh trở thành thành phố. Thành phố phải phát triển tương xứng với vị thế mới, được thể hiện rõ bằng chất lượng cuộc sống ngày càng nâng cao của Nhân dân. Do đó, các cấp, các ngành cần phát huy trí tuệ, sáng kiến và vai trò chủ động của người dân; tiếp thu các ý kiến tại diễn đàn với tinh thần cầu thị, trách nhiệm, gắn với kết quả cụ thể.

Tại diễn đàn, đã có 16 ý kiến, kiến nghị của nhân dân các địa phương tập trung trao đổi, hiến kế. Ảnh: Trúc Linh (Q.M.G)

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Vũ Quyết Tiến đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương rà soát, giải quyết kiến nghị theo thẩm quyền, ưu tiên những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất, kinh doanh và các vướng mắc kéo dài, nhất là trong công tác GPMB. Quá trình giải quyết phải xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm, hướng xử lý, thời hạn hoàn thành và thông tin kết quả cho Nhân dân; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền. Những sáng kiến, hiến kế khả thi cần được nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn chứ không chỉ dừng ở việc ghi nhận.

Đối với cấp ủy, chính quyền các xã, phường, đặc khu, nhất là người đứng đầu, cần tăng cường tiếp công dân, đối thoại, chủ động nắm bắt và giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; tập trung xử lý vấn đề dân sinh bức thiết, vụ việc tồn đọng, kéo dài, không để phát sinh khiếu kiện vượt cấp. Thường trực HĐND thành phố cần lựa chọn những vấn đề bức xúc, bất cập về cơ chế, chính sách và dân sinh do Nhân dân phản ánh để đưa vào chương trình giám sát; qua đó kiến nghị khắc phục hạn chế, hoàn thiện chính sách và theo dõi chặt chẽ việc thực hiện sau giám sát.

Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: Trúc Linh (Q.M.G)

MTTQ và các tổ chức thành viên cần lựa chọn mô hình, phần việc thiết thực, phát huy vai trò vận động, tập hợp Nhân dân tham gia chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển sản xuất, tạo việc làm, xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường và chăm lo an sinh xã hội. Mỗi tổ chức phải có việc làm, sản phẩm, kết quả cụ thể, lấy lợi ích thiết thực của Nhân dân làm thước đo.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố có trách nhiệm tổng hợp ý kiến tại diễn đàn, rà soát kiến nghị qua chương trình "Tháng nghe dân nói", phân loại rõ nội dung đã giải quyết, đang giải quyết, chưa giải quyết, xác định trách nhiệm và tiến độ xử lý để theo dõi, giám sát; đồng thời, tiếp tục đổi mới hình thức lắng nghe, đối thoại, giám sát, phản biện xã hội ngay từ cơ sở để chủ động phát hiện vấn đề phát sinh. Việc lắng nghe, tiếp thu và giải quyết những vấn đề Nhân dân quan tâm phải được thực hiện thường xuyên, thực chất, bởi giá trị của diễn đàn không chỉ nằm ở những ý kiến đã trao đổi mà quan trọng hơn là những chuyển biến, kết quả cụ thể sau diễn đàn.