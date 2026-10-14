Quảng Ninh: Tăng trưởng kinh tế (GRDP) 9 tháng năm 2026 dẫn đầu cả nước

Tăng trưởng kinh tế duy trì đà bứt phá

Theo số liệu cập nhật từ Cục Thống kê, GRDP của Quảng Ninh trong quý III/2026 ước tăng 15,04%; tính chung 9 tháng tăng 12,54%. Kết quả này đưa địa phương dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng ở cả hai mốc thời gian, đồng thời cơ bản bám sát kịch bản đề ra cho 9 tháng là 12,56%, với mức chênh lệch chỉ 0,02 điểm phần trăm.

Quảng Ninh dẫn đầu 34 tỉnh thành về tăng trưởng kinh tế (GRDP) 9 tháng năm 2026.

Kết quả tăng trưởng phản ánh nỗ lực điều hành của cấp ủy, chính quyền cùng sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Trong cơ cấu kinh tế, khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục là một trong những động lực quan trọng, với mức tăng trưởng 14,02% trong 9 tháng, cao hơn 0,26 điểm phần trăm so với kịch bản. Riêng ngành công nghiệp tăng 14,28%, vượt 0,43 điểm phần trăm so với mục tiêu đề ra.

Một số lĩnh vực ghi nhận kết quả tích cực như sản xuất và phân phối điện tăng 8,97%, cao hơn 4,07 điểm phần trăm so với kịch bản; cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 13,62%; khai khoáng tăng 6,40%. Trong khi đó, ngành xây dựng tăng 11,66%, thấp hơn 1,27 điểm phần trăm so với kịch bản.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,70%, vượt 0,41 điểm phần trăm so với kịch bản. Ngược lại, khu vực dịch vụ tăng 13,82%, thấp hơn 0,41 điểm phần trăm so với mục tiêu 14,24%. Đây là lĩnh vực cần tiếp tục được khai thác hiệu quả trong những tháng cuối năm, nhất là thông qua kích cầu thương mại, du lịch, vận tải và các dịch vụ có khả năng tạo giá trị gia tăng nhanh.

Du lịch tiếp tục là một trong những động lực quan trọng của kinh tế địa phương. Theo số liệu được cung cấp, trong 9 tháng năm 2026, Quảng Ninh đón khoảng 18,8 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt hơn 4,21 triệu lượt; doanh thu du lịch ước đạt 56.400 tỷ đồng. Việc phát triển các sản phẩm du lịch biển đảo, sinh thái và nghỉ dưỡng, gắn với bảo tồn các giá trị di sản thiên nhiên, được kỳ vọng tiếp tục mở rộng dư địa tăng trưởng cho khu vực dịch vụ.

Bên cạnh thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, địa phương chú trọng cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Theo thông tin trong tài liệu, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99,7%. Các kết quả này góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Phát triển đô thị xanh, tạo dư địa tăng trưởng bền vững

Cùng với duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, Quảng Ninh định hướng tổ chức không gian phát triển theo hướng đồng bộ, hiện đại, gắn kết hạ tầng giao thông, đô thị và các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Quảng Ninh định hướng tổ chức không gian phát triển theo hướng đồng bộ, hiện đại, gắn kết hạ tầng giao thông, đô thị và các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Được biết, việc triển khai quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, được xác định là cơ sở quan trọng để tái cấu trúc không gian phát triển, tăng cường kết nối vùng và nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng đô thị. Cùng với đó, việc mở rộng không gian công cộng, phát triển cây xanh, giao thông công cộng và các khu đô thị sinh thái được đặt trong định hướng nâng cao chất lượng sống của người dân.

Trong lĩnh vực nhà ở, địa phương đã triển khai 21 dự án nhà ở xã hội với quy mô gần 25.000 căn, theo số liệu được cung cấp. Đây là nguồn lực quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở, đồng thời góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng xã hội và thúc đẩy phát triển đô thị theo hướng bao trùm.

Định hướng phát triển xanh cũng được thể hiện qua việc chú trọng sử dụng năng lượng sạch, nâng cao hiệu quả xử lý chất thải và nước thải, quản lý tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường. Đối với một địa phương có thế mạnh về công nghiệp, du lịch và kinh tế biển như Quảng Ninh, việc hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo tồn hệ sinh thái, đặc biệt tại các khu vực di sản thiên nhiên, có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng phát triển dài hạn.

Song song với phát triển hạ tầng và kinh tế, các lĩnh vực an sinh xã hội, y tế, giáo dục và việc làm tiếp tục được quan tâm. Tài liệu cho biết địa phương đã lập sổ sức khỏe điện tử cho gần 99% dân số và tạo thêm hơn 23.650 việc làm mới. Những kết quả này góp phần cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ công, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bảo đảm an sinh xã hội.

Tuy nhiên, kết quả tăng trưởng giữa các ngành vẫn có sự khác biệt. Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 26,67% trong 9 tháng nhưng thấp hơn 2,49 điểm phần trăm so với kịch bản; riêng quý III, mức tăng đạt 22,27%, thấp hơn 6,21 điểm phần trăm so với mục tiêu. Ngành xây dựng và khu vực dịch vụ cũng chưa đạt mức tăng trưởng theo kế hoạch. Đây là những lĩnh vực cần được tập trung tháo gỡ khó khăn nhằm củng cố nền tảng tăng trưởng trong giai đoạn tiếp theo.

Theo kịch bản tại Quyết định số 2633/QĐ-UBND, Quảng Ninh cần đạt tốc độ tăng trưởng GRDP ít nhất 14,96% trong quý IV để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm trên 13%.

Trước yêu cầu này, địa phương xác định điều hành theo nguyên tắc "bù đắp phần hụt - phát huy phần vượt - tạo tăng trưởng mới". Trọng tâm là tháo gỡ điểm nghẽn đối với công nghiệp chế biến, chế tạo; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ các dự án xây dựng, hạ tầng; đồng thời kích cầu thương mại, du lịch và các ngành dịch vụ có khả năng tạo giá trị gia tăng nhanh.

Việc theo dõi sát tình hình sản xuất, kinh doanh theo từng ngành, doanh nghiệp và dự án cũng được đặt ra nhằm kịp thời điều chỉnh giải pháp điều hành, phát huy các động lực tăng trưởng hiện có và khai thác dư địa mới.

Với kết quả tăng trưởng tích cực trong 9 tháng, Quảng Ninh có cơ sở để tiếp tục triển khai các giải pháp thúc đẩy kinh tế trong quý cuối năm. Dù vậy, mục tiêu tăng trưởng trên 13% vẫn đòi hỏi nỗ lực lớn trong điều hành, đặc biệt ở những lĩnh vực chưa đạt kịch bản, qua đó tạo nền tảng cho phát triển đô thị hiện đại, xanh và bền vững trong dài hạn.