Quảng Ninh tăng trưởng cao nhất cả nước trong 9 tháng, vẫn phải 'chạy đua' trong quý IV

Quảng Ninh đứng đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng GRDP trong cả quý III và 9 tháng đầu năm. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Theo báo cáo số 461-BC/ĐU ngày 1/10/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP Quảng Ninh về cập nhật số liệu tăng trưởng kinh tế, GRDP của địa phương trong quý III ước tăng 15,04%, đưa mức tăng trưởng lũy kế 9 tháng lên 12,54%.

Theo số liệu của Cục Thống kê được dẫn trong báo cáo, Quảng Ninh đứng đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng GRDP trong cả quý III và 9 tháng đầu năm. Tuy nhiên, kết quả 9 tháng vẫn thấp hơn 0,02 điểm phần trăm so với kịch bản tăng trưởng 12,56% được UBND thành phố xây dựng tại Quyết định số 2633/QĐ-UBND ngày 21/7/2026.

Đáng chú ý, dù tăng trưởng chung duy trì ở mức cao, một số ngành kinh tế chủ lực chưa đạt mục tiêu đề ra, trong đó có công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng, vận tải kho bãi và kinh doanh bất động sản.

Theo báo cáo, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 14,02% trong 9 tháng năm 2026, cao hơn 0,26 điểm phần trăm so với kịch bản. Riêng ngành công nghiệp tăng 14,28%, vượt 0,43 điểm phần trăm so với mục tiêu.

Tuy nhiên, kết quả giữa các ngành có sự phân hóa. Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 26,67% trong 9 tháng, nhưng vẫn thấp hơn 2,49 điểm phần trăm so với kịch bản 29,16%.

Riêng trong quý III, ngành này tăng 22,27%, thấp hơn 6,21 điểm phần trăm so với kịch bản 28,48%. Đây cũng là một trong những ngành được địa phương xác định cần ưu tiên tháo gỡ khó khăn trong quý cuối năm.

Ngược lại, sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước tăng 8,97% trong 9 tháng, cao hơn 4,07 điểm phần trăm so với kịch bản. Ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 13,62%, vượt 1,15 điểm phần trăm so với mục tiêu.

Ngành khai khoáng tăng 6,4%, cao hơn 0,12 điểm phần trăm so với kịch bản. Trong khi đó, hoạt động xây dựng tăng 11,66%, thấp hơn 1,27 điểm phần trăm so với mức dự kiến 12,93%.

Đối với lĩnh vực bất động sản, hoạt động kinh doanh bất động sản tăng 9,36% trong 9 tháng đầu năm, thấp hơn 0,37 điểm phần trăm so với kịch bản 9,72%.

Một số ngành dịch vụ khác cũng chưa đạt mục tiêu. Vận tải, kho bãi tăng 15,61%, thấp hơn 2,37 điểm phần trăm so với kịch bản 17,99%. Hoạt động thông tin và truyền thông tăng 8,77%, thấp hơn 0,66 điểm phần trăm so với mục tiêu.

Ở chiều tích cực, bán buôn, bán lẻ và sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy tăng 16,57%, cao hơn 0,08 điểm phần trăm so với kịch bản. Dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 12,09%, vượt 0,13 điểm phần trăm.

Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 9,88%, cao hơn 1,29 điểm phần trăm so với kịch bản. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ tăng 10,76%, vượt 0,79 điểm phần trăm so với mục tiêu.

Nhìn chung, khu vực dịch vụ tăng 13,82% trong 9 tháng, thấp hơn 0,41 điểm phần trăm so với kịch bản 14,24%. Theo đánh giá của địa phương, đây là khu vực cần được tập trung khai thác dư địa trong quý IV để góp phần bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả năm.

Dù vậy, Báo cáo cho biết tăng trưởng GRDP quý III đạt 15,04%, thấp hơn 0,37 điểm phần trăm so với kịch bản 15,41%. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,1%, cao hơn 1,19 điểm phần trăm so với mục tiêu.

Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 18,51%, thấp hơn 0,9 điểm phần trăm so với kịch bản 19,41%. Riêng ngành công nghiệp tăng 19,24%, thấp hơn 1,09 điểm phần trăm so với mục tiêu.

Khu vực dịch vụ tăng 14,07%, thấp hơn 0,1 điểm phần trăm so với kịch bản. Ngược lại, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,68%, cao hơn 0,3 điểm phần trăm so với mục tiêu.

Trước kết quả trên, địa phương đặt yêu cầu tăng trưởng GRDP quý IV ít nhất 14,96% để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm trên 13%.

Để đạt mục tiêu này, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố xác định nguyên tắc điều hành là “bù đắp phần hụt - phát huy phần vượt - tạo tăng trưởng mới”. Các nhiệm vụ trọng tâm gồm ưu tiên tháo gỡ ngay những điểm nghẽn đối với công nghiệp chế biến, chế tạo; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công và tiến độ các dự án xây dựng, hạ tầng; kích cầu thương mại, du lịch cùng những ngành dịch vụ có khả năng tạo giá trị tăng thêm nhanh.

Đồng thời, địa phương sẽ theo dõi sát kết quả thực hiện theo từng ngành, doanh nghiệp và dự án để kịp thời điều chỉnh giải pháp, hướng tới hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 2026.