Quảng Ninh tăng trải nghiệm để tăng giá trị

Chương trình “Hộ chiếu Di sản Vịnh Hạ Long - Yên Tử” xây dựng các sản phẩm gắn với các giá trị của di sản. Ảnh: KIM OANH

Không chỉ kéo khách, phải giữ khách

Chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, ẩm thực, nghệ thuật được tổ chức liên tục từ Hạ Long, Yên Tử đến Bình Liêu, Móng Cái, Cô Tô và các khu vực biên giới đang mở rộng không gian du lịch theo cả thời gian lẫn địa bàn. Mỗi sự kiện được đặt trong một hệ sinh thái trải nghiệm rộng hơn, để một chuyến đi không dừng lại ở việc tham quan một điểm đến mà có thể nối tiếp bằng ẩm thực, giải trí, thể thao, chăm sóc sức khỏe, mua sắm và khám phá văn hóa.

Đây là hướng đi có ý nghĩa trong giai đoạn du lịch Quảng Ninh đã đạt quy mô lớn về lượng khách. Hết 9 tháng năm 2026, Quảng Ninh đón 18,8 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 4,21 triệu lượt, khách lưu trú đạt 7,3 triệu lượt; tổng thu du lịch đạt 56.400 tỉ đồng. Quảng Ninh xác định phải kéo dài thời gian lưu trú, nâng mức chi tiêu bình quân, phát triển thêm sản phẩm và dịch vụ, mở rộng thị trường khách quốc tế và quản lý đầy đủ doanh thu phát sinh từ hoạt động du lịch.

Sự thay đổi về trọng tâm phát triển bắt đầu từ chính cách Quảng Ninh thiết kế sản phẩm. Chương trình “Hộ chiếu Di sản Vịnh Hạ Long - Yên Tử” là một ví dụ. Khi các điểm đến được đặt trong cùng một hệ sinh thái sản phẩm, kết hợp công nghiệp văn hoá, du khách có thêm lý do để ở lại lâu hơn và doanh nghiệp có điều kiện xây dựng những tour có chiều sâu hơn.

Các sự kiện quy mô lớn cũng đang được sử dụng như những “điểm neo” để tạo dòng khách. Concert “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai” thu hút gần 100.000 khách; cùng với đó là không gian ẩm thực, Hội chợ OCOP Quảng Ninh - thu đông 2026, hoạt động thể thao, vui chơi tại Bãi Cháy, Tuần Châu, Halo Bay show, chợ đêm VuiFest và các chương trình pháo hoa nghệ thuật. Điểm đáng nói nằm ở chỗ kích cầu đang dần rời khỏi tư duy “giảm giá để có khách”. Trong mùa thu - đông 2026, nhiều cơ sở lưu trú kết hợp giá phòng với ăn uống, chăm sóc sức khỏe, vận chuyển và các tiện ích khác.

Ông Nguyễn Thế Huệ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh nhận định: “Giảm giá có thể thúc đẩy quyết định đặt dịch vụ, nhưng nếu không có thêm sản phẩm để khách sử dụng, dư địa doanh thu của điểm đến vẫn hạn chế. Các gói nghỉdưỡng tích hợp tạo điều kiện để doanh nghiệp bán thêm nhiều dịch vụ trong cùng một chuyến đi”. Đó chính là điểm then chốt của bài toán tăng giá trị.

Quảng Ninh đang tìm cách kéo dài thời gian du khách hiện diện tại điểm đến, đồng thời mở rộng những khoản chi tiêu phát sinh trong chuyến đi. Mục tiêu quý IV đón thêm khoảng 4,2 triệu lượt khách và tạo thêm 13.600 tỉ đồng doanh thu đặt ra một yêu cầu rất rõ: Tăng trưởng phải được tính bằng giá trị tạo ra từ mỗi chuyến đi, chứ không chỉ bằng số lượt khách.

Tạo thêm lý do để du khách ở lại và chi tiêu

Muốn tăng mức chi tiêu, trước hết phải tạo thêm lựa chọn. Quảng Ninh đang xây dựng hệ thống sản phẩm theo hướng để du khách có thể nối dài kỳ nghỉbằng nhiều trải nghiệm khác nhau. Chuỗi lễ hội, giải chạy, chương trình nghệ thuật, ẩm thực và giao lưu văn hóa được phân bổ ở nhiều địa bàn, tạo điều kiện hình thành những hành trình đa điểm. Giải marathon quốc tế Di sản Hạ Long, Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh, Lễ hội mùa thu Yên Tử, Bình Liêu Then Festival, các chương trình giao lưu Quảng Ninh - Quảng Tây, triển lãm đặc sản vùng miền và Diễn đàn du lịch xanh cùng tham gia vào mạng lưới sản phẩm đó.

Yên Tử là một trường hợp tiêu biểu. Chương trình Yên Tử - Sắc thu thiền định được tổ chức kéo dài từ tháng 8 đến cuối năm với nhiều hoạt động như Yên Tử Ultra Trail, Yên Tử Heritage, cuộc thi giới thiệu di sản, trưng bày nghệ thuật, hoạt động Trung thu truyền thống và giải cờ tướng “Kỳ vương Yên Tử”. Giá trị của chuỗi hoạt động nằm ở khả năng tạo thêm nhiều thời điểm và lý do để du khách tìm đến Yên Tử, qua đó biến tài nguyên văn hóa thành sản phẩm có khả năng vận hành thường xuyên.

Cùng với làm mới sản phẩm, Quảng Ninh đang mở rộng nhóm khách có khả năng lưu trú dài ngày và chi tiêu cao. Đây là phần quan trọng trong bài toán tăng giá trị. Các chương trình xúc tiến tại Trung Quốc, Nhật Bản, Australia, Ấn Độ, Nga và các nước CIS được triển khai song song với famtrip, presstrip và kết nối doanh nghiệp. Với thị trường Australia, Quảng Ninh hướng tới nhóm khách có thời gian lưu trú dài, mức chi tiêu cao và nhu cầu trải nghiệm đa dạng.

Câu chuyện của Quảng Ninh đang đặt ra một thước đo mới cho tăng trưởng du lịch. Một điểm đến có thể đón rất đông khách nhưng giá trị tạo ra chưa tương xứng nếu kỳ lưu trú ngắn, sản phẩm nghèo nàn và phần lớn chi tiêu không được giữ lại tại địa phương.

Ngược lại, khi du khách có thêm lý do để ở lại, mỗi ngày lưu trú có thể mở ra thêm nhu cầu về ăn uống, vui chơi, chăm sóc sức khỏe, mua sắm, tham quan và trải nghiệm văn hóa. Doanh nghiệp có thêm cơ hội bán sản phẩm; cộng đồng có thêm cơ hội tham gia vào chuỗi cung ứng; điểm đến gia tăng doanh thu mà không nhất thiết phải phụ thuộc vào việc liên tục gia tăng số lượng khách.

Đây cũng là tinh thần được đặt ra trong Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22.8.2026 của Bộ Chính trị, với yêu cầu đổi mới tư duy, cách tiếp cận và phương thức quản trị du lịch, chuyển từ tăng trưởng dựa vào “số lượng” sang nâng cao “chất lượng” và giá trị gia tăng.

Quảng Ninh đặt mục tiêu năm 2026 đón 23 triệu lượt khách, tổng thu trên 70.000 tỉđồng. Để đạt con số ấy, những tháng cuối năm sẽ là giai đoạn tăng tốc. Nhưng giá trị lớn hơn phụ thuộc vào khả năng biến mỗi chuyến đi thành một chuỗi trải nghiệm đủ hấp dẫn để du khách muốn ở lại lâu hơn, sử dụng nhiều dịch vụ hơn và khám phá sâu hơn. Khi trải nghiệm được mở rộng, thời gian lưu trú có cơ sở kéo dài. Khi thời gian lưu trú tăng, khả năng chi tiêu cũng được mở rộng. Và khi doanh thu được tạo ra từ nhiều lớp sản phẩm, du lịch sẽ đóng góp sâu hơn vào kinh tế địa phương.