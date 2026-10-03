Quảng Ninh tăng tốc trong quý 4, hướng tới mục tiêu tăng trưởng trên 13%

Dây chuyền lắp ráp sản phẩm tại một nhà máy trong Khu công nghiệp Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, thành phố Quảng Ninh đang tập trung cao độ trong những tháng cuối năm, với trọng tâm là thúc đẩy tăng trưởng, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án trọng điểm và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Tinh thần này được nhấn mạnh tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Quảng Ninh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030, tổ chức sáng 2/10 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026. Ông Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, chủ trì và chỉ đạo hội nghị.

Trong 9 tháng năm 2026, kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao. GRDP 9 tháng ước tăng 12,54%, đứng đầu cả nước; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 97.948 tỷ đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ. Khu vực công nghiệp - xây dựng ước tăng 14,02%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 26,67%.

Du lịch tiếp tục là điểm sáng với khoảng 18,8 triệu lượt khách trong 9 tháng, trong đó khách quốc tế ước đạt 4,21 triệu lượt; tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 56.400 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 80.327 tỷ đồng, bằng 80,33% dự toán năm và tăng 88,28% so với cùng kỳ; riêng thu nội địa đạt khoảng 66.562 tỷ đồng. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 16.342 tỷ đồng, trong đó vốn kế hoạch năm 2026 giải ngân 14.810 tỷ đồng.

Cùng với phát triển kinh tế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được đẩy mạnh. Thành phố đã cung cấp trực tuyến 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền địa phương. Trong tổng số 652.503 hồ sơ tiếp nhận, đã giải quyết 635.870 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ trước và đúng hạn đạt 99,7%.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới, biển đảo được giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tăng cường.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục. Một số nhiệm vụ chưa bảo đảm tiến độ; chất lượng hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chưa đồng đều; một số địa bàn còn thiếu cán bộ có chuyên môn sâu về đất đai, đầu tư công, tài chính, ngân sách, công nghệ thông tin. Một số chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh chưa đạt kịch bản; tiến độ giải phóng mặt bằng, triển khai một số dự án và giải ngân vốn cần tiếp tục được đẩy nhanh.

Kết luận hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Quản Minh Cường nhấn mạnh 3 tháng cuối năm là giai đoạn nước rút, có ý nghĩa quyết định đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ cả năm 2026. Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy và phương pháp làm việc, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả; tập trung khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Trong phát triển kinh tế, thành phố được yêu cầu bám sát từng ngành, lĩnh vực và từng động lực tăng trưởng, điều hành linh hoạt kịch bản quý 4, phấn đấu tăng trưởng GRDP cả năm trên 13%, thu ngân sách nhà nước đạt 100.000 tỷ đồng. Thành phố sẽ tập trung phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo; du lịch, dịch vụ, kinh tế cửa khẩu, kinh tế biển; tạo điều kiện để các dự án mới sớm đi vào sản xuất, kinh doanh, đồng thời thu hút có chọn lọc các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường, có giá trị gia tăng lớn.

Công trường thi công dự án đường giao thông ở Quảng Ninh. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng và tiến độ các công trình trọng điểm được xác định là những nhiệm vụ phải tập trung cao độ trong quý 4. Thành phố phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công đến ngày 31/12/2026; từng dự án phải được rà soát cụ thể, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, vật liệu và thủ tục.

Cùng với đó, thành phố tiếp tục tháo gỡ các dự án tồn đọng, kéo dài; xử lý hiệu quả nhà, đất dôi dư; quản lý chặt chẽ đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường sinh thái. Quá trình thúc đẩy tăng trưởng phải gắn với phát triển bền vững, không đánh đổi di sản, môi trường và chất lượng sống của nhân dân để lấy tăng trưởng ngắn hạn.

Bí thư Thành ủy Quản Minh Cường cũng yêu cầu tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò của đảng viên, nhất là người đứng đầu tại cơ sở; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với nguồn lực và trách nhiệm. Thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, rà soát, cắt giảm các khâu trung gian, rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, việc làm và đời sống nhân dân tiếp tục được quan tâm; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới, biển đảo được giữ vững; chủ động phòng, chống thiên tai.

Với tinh thần đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương và hành động quyết liệt, hiệu quả hơn, thành phố Quảng Ninh đặt mục tiêu tạo chuyển biến rõ nét trong từng nhiệm vụ, từng địa bàn, hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu năm 2026, qua đó tạo nền tảng và động lực phát triển mới cho năm 2027./.