Quảng Ninh: Tăng tốc thi công cầu Sông Chanh gần 800 tỷ đồng

Dự án được thiết kế tiêu chuẩn 6 làn xe cơ giới với tổng mức đầu tư gần 800 tỷ đồng. Trong đó, phần cầu dài 488m, bao gồm 2 đơn nguyên rộng từ 13,75 đến 19m; cầu gồm 10 nhịp với nhịp vòm chính dài gần 100m, khổ thông thuyền sông cấp II. Phần đường dẫn 2 đầu cầu tổng chiều dài gần 400m.

Để đảm bảo tiến độ thi công bù thời gian điều kiện thời tiết mưa nhiều trong những tháng vừa qua, tại dự án cầu Sông Chanh, các đơn vị nhà thầu đã bổ sung thêm một bộ dây chuyền bệ đúc dầm so với hồ sơ dự thầu ban đầu và một mũi thi công tháo dỡ cầu Sông Chanh cũ. Đồng thời, tăng nhân lực thi công khoan thí nghiệm để đẩy nhanh việc hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh phương án thiết kế, thi công phù hợp với điều kiện địa chất phức tạp tại Sông Chanh.

Phối cảnh cầu Sông Chanh (TP. Quảng Ninh)

Đến nay công tác phá dỡ hoàn thành 13/13 nhịp của mặt cầu cũ và 4/12 trụ cầu. Song song với đó, việc thi công cầu Sông Chanh mới đã hoàn thành 2 mố cầu và kè chắn đường dẫn hai bên đầu cầu và khoan được 74/138 cọc khoan nhồi...

Hưởng ứng phong trào thi đua “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026” của TP. Quảng Ninh, chủ đầu tư và các đơn vị nhà thầu tại đây đã điều chỉnh phương án tổ chức thi công. Trong đó, tháo dỡ cầu cũ đến đâu thi công ngay đến đó; phấn đấu vượt tiến độ khối lượng và giải ngân nguồn vốn đầu tư công bố trí trong năm 2026.

Khi hoàn thành, cầu Sông Chanh sẽ góp phần tăng cường kết nối giao thông, thúc đẩy liên kết vùng, tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội và đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại; đồng thời khẳng định vai trò của các công trình hạ tầng trọng điểm trong việc nâng cao hiệu quả quản lý và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân.