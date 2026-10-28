Quảng Ninh tăng tốc sản xuất vụ Đông, ưu tiên cây trồng có giá trị kinh tế cao.

Năng suất lúa mùa năm nay dự kiến đạt 49,4 tạ/ha.

Vụ mùa năm 2026, toàn thành phố gieo cấy 21.698ha lúa. Mặc dù thời tiết có những diễn biến phức tạp, ngành chuyên môn đã tăng cường theo dõi, dự báo sinh vật gây hại; diện tích lúa được phòng trừ dịch hại đạt hơn 10.100ha, góp phần hạn chế nguy cơ dịch bệnh gây thiệt hại trên diện rộng.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, năng suất lúa mùa ước đạt 49,4 tạ/ha, sản lượng khoảng 107.187 tấn, bằng 100,1% so với cùng kỳ năm trước. Các địa phương đang tập trung thu hoạch những diện tích lúa chín, tạo quỹ đất để triển khai sản xuất vụ Đông đúng khung thời vụ. Theo kế hoạch, vụ Đông năm 2026, thành phố đặt mục tiêu gieo trồng 7.394ha cây hằng năm. Trong đó, rau các loại chiếm 4.784ha; ngô 1.101,5ha; khoai lang 602ha; khoai tây 303ha. Diện tích còn lại gồm các loại cây trồng khác như lạc, đậu tương và một số cây phù hợp với điều kiện sản xuất của từng địa phương.

Để nâng cao hiệu quả, ngành nông nghiệp định hướng bố trí cây trồng trên những diện tích chủ động tưới tiêu, thoát nước tốt, bảo đảm không ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất lúa Xuân năm sau. Các loại cây có giá trị kinh tế như khoai tây, bầu bí, dưa chuột và ngô được khuyến khích lựa chọn phù hợp với điều kiện đất đai, thời vụ và nhu cầu tiêu thụ. Đối với các vùng chuyên canh rau, củ, quả, ngành chức năng định hướng mở rộng sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP và hữu cơ, gắn kế hoạch sản xuất với dự báo thị trường và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, công tác quản lý chất lượng giống cây trồng, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật tiếp tục được chú trọng nhằm bảo vệ quyền lợi người sản xuất.

Nông dân cũng được khuyến khích áp dụng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp, ưu tiên các biện pháp phòng trừ sinh học và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học phù hợp. Đây là hướng đi góp phần hạn chế tác động bất lợi đến môi trường, nâng cao chất lượng nông sản và từng bước phát triển sản xuất theo hướng xanh, bền vững. Việc chủ động thời vụ, lựa chọn cây trồng có giá trị và tăng cường liên kết sản xuất – tiêu thụ được kỳ vọng giúp Quảng Ninh khai thác hiệu quả quỹ đất sau vụ mùa, nâng cao thu nhập cho nông dân và tạo nguồn cung nông sản ổn định trong những tháng cuối năm.