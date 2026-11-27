Quảng Ninh hướng tới thu hút 6 triệu lượt khách quốc tế năm 2026

Sức hút từ những hải trình quốc tế

Những tháng cuối năm thường là thời điểm các hãng tàu biển quốc tế tăng cường khai thác những hải trình du lịch tại châu Á. Với Quảng Ninh, đây là cơ hội quan trọng để mở rộng nguồn khách quốc tế, đặc biệt là phân khúc khách Âu, Mỹ, Australia và Trung Quốc. Sự xuất hiện ngày càng thường xuyên của những du thuyền cao cấp tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, đang tạo nên diện mạo sôi động cho du lịch địa phương, đồng thời khẳng định vị thế của Quảng Ninh trên bản đồ du lịch tàu biển khu vực.

Theo thống kê, trong 10 tháng năm 2026, Quảng Ninh đón hơn 50 chuyến tàu biển quốc tế với trên 60.000 lượt khách. Cả năm, địa phương dự kiến đón khoảng 70 chuyến tàu, tổng lượng khách khoảng 100.000 lượt. Quy mô các tàu ngày càng lớn, nhiều chuyến đưa từ 2.000 - 3.000 khách, thậm chí có tàu gần 4.500 khách. Từ nay đến hết năm, theo lịch đăng ký, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long dự kiến tiếp tục đón hơn 20 chuyến tàu, trong đó có nhiều thương hiệu tàu biển cao cấp như Celebrity Millennium, Diamond Princess, Westerdam, Celebrity Solstice và Silver Muse.

Những con số này cho thấy du lịch tàu biển đang trở thành một nguồn bổ sung quan trọng cho dòng khách quốc tế đến Quảng Ninh. Ưu thế của phân khúc này là khả năng đưa số lượng lớn du khách từ nhiều quốc gia đến cùng một điểm đến trong thời gian ngắn, tạo cơ hội mở rộng thị trường và gia tăng mức độ nhận diện thương hiệu du lịch Hạ Long trên các tuyến hải trình quốc tế.

Đặc biệt, tháng 8.2026, tàu Adora Magic City cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, mang theo gần 4.500 du khách Trung Quốc. Sự kiện đánh dấu sự trở lại của dòng tàu biển du lịch cỡ lớn trên hải trình đến Hạ Long sau nhiều năm, mở thêm triển vọng khai thác thị trường Trung Quốc bằng đường biển.

Ở góc độ thị trường, đây là hướng tiếp cận có nhiều tiềm năng. Trung Quốc vốn là thị trường khách quốc tế quan trọng của du lịch Quảng Ninh. Việc phát triển các tuyến tàu biển kết nối với thị trường này giúp địa phương đa dạng hóa phương thức tiếp cận, đồng thời tạo thêm lựa chọn cho các nhóm khách có nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa. Cùng với Trung Quốc, Quảng Ninh đang đẩy mạnh quảng bá tại các thị trường Ấn Độ, Australia, Nga, các nước CIS và Đông Nam Á; tăng cường kết nối với doanh nghiệp lữ hành quốc tế để đưa Hạ Long vào các hải trình.

Theo ông Lý Đắc Nam, Giám đốc Công ty TNHH MTV Du lịch Khang Huy Holiday, Quảng Ninh đang phát huy tốt lợi thế sở hữu Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, cảng tàu du lịch quốc tế chuyên biệt đầu tiên và hiện đại của Việt Nam. Năm 2026 là lần thứ tư cảng được World Travel Awards vinh danh là cảng tàu du lịch hàng đầu châu Á. Đây là lợi thế quan trọng để Quảng Ninh đón đầu xu hướng trở lại của những siêu tàu biển quốc tế có sức chở 5.000 - 6.000 khách.

Tuy nhiên, năng lực đón tàu lớn mới là điều kiện ban đầu. Để khai thác hiệu quả dòng khách này, chất lượng tổ chức đón tiếp, tốc độ phục vụ, khả năng kết nối giao thông và sức hấp dẫn của các chương trình tham quan cần được bảo đảm đồng bộ. Đặc thù của khách tàu biển là thời gian lưu lại tại điểm đến thường giới hạn trong một khoảng thời gian nhất định. Vì vậy, mỗi chương trình tham quan phải được tính toán hợp lý, bảo đảm thuận tiện trong di chuyển, có chiều sâu trải nghiệm và tạo được ấn tượng riêng.

Ngày càng nhiều hãng tàu đưa các siêu du thuyền tới Quảng Ninh

Mở rộng không gian trải nghiệm, hướng tới mục tiêu 6 triệu khách quốc tế

Mục tiêu đón trên 6 triệu lượt khách quốc tế năm 2026 được Quảng Ninh đặt ra trên nền tảng tăng trưởng tích cực của toàn ngành Du lịch. Trong 10 tháng, địa phương đón 20,3 triệu lượt khách, bằng 88,33% kế hoạch năm, tăng 10,23% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch đạt 61.324 tỉ đồng, bằng 87,27% kế hoạch, tăng 26,8% so với cùng kỳ. Đặc biệt, Quảng Ninh đã tổ chức đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu trong năm 2026 trên chuyến tàu biển cao cấp Celebrity Millennium, khởi hành từ Hồng Kông (Trung Quốc), mang theo hơn 2.000 du khách và thuyền viên, phần lớn đến từ các quốc gia châu Mỹ, Anh, Canada và Australia.

Dấu mốc này mang ý nghĩa tích cực đối với hoạt động mở rộng thị trường khách quốc tế. Việc khách quốc tế thứ 5 triệu đến bằng đường biển, cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của du lịch tàu biển trong cơ cấu nguồn khách của địa phương. Với hơn một triệu lượt khách quốc tế cần thu hút thêm để hoàn thành mục tiêu cả năm, giai đoạn cuối năm đòi hỏi Quảng Ninh tiếp tục khai thác hiệu quả các thị trường trọng điểm, đồng thời phát huy sức hấp dẫn của những sản phẩm du lịch có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Một lợi thế của Quảng Ninh là hệ thống tài nguyên và sản phẩm du lịch đa dạng. Vịnh Hạ Long, Yên Tử, các tuyến du lịch biển đảo, du lịch cộng đồng, làng quê, vùng biên viễn cùng hệ thống khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và sân golf cao cấp tạo nên nhiều lựa chọn cho các phân khúc khách khác nhau. Nếu Hạ Long là sản phẩm chủ lực có khả năng thu hút khách quốc tế trên diện rộng thì Yên Tử, các điểm đến văn hóa, làng quê và du lịch cộng đồng góp phần mở rộng chiều sâu trải nghiệm, tạo thêm lý do để du khách kéo dài thời gian lưu trú.

Cùng với tài nguyên, hệ thống cơ sở vật chất và dịch vụ du lịch của Quảng Ninh tiếp tục được bổ sung. Trong năm 2026, địa phương đưa vào hoạt động 23 du thuyền, tàu tham quan, tàu lưu trú với tổng vốn đầu tư 1.733 tỉ đồng, sức chở 4.054 khách; 10 khách sạn với tổng vốn đầu tư 5.918 tỉ đồng, quy mô 851 buồng, trong đó có hai khách sạn tiêu chuẩn 5 sao và một tổ hợp nghỉ dưỡng mới. Quảng Ninh cũng thu hút bốn dự án sân golf với tổng vốn đầu tư khoảng 49.315 tỉ đồng. Những dự án này góp phần gia tăng năng lực phục vụ, tạo thêm sản phẩm chất lượng cao và mở rộng khả năng đón các nhóm khách có mức chi tiêu lớn.

Đối với thị trường quốc tế, các sự kiện cần được kết nối chặt chẽ hơn với hoạt động xúc tiến và xây dựng chương trình du lịch. Một sự kiện có sức hút sẽ tạo ra lý do để du khách lựa chọn điểm đến, song khả năng chuyển hóa sự quan tâm thành chuyến đi còn phụ thuộc vào sản phẩm, dịch vụ và phương thức phân phối. Việc đưa các chương trình biểu diễn, lễ hội, hoạt động thể thao vào những gói du lịch phù hợp với từng thị trường sẽ giúp tăng sức hấp dẫn của Quảng Ninh trong mùa thu đông, thời điểm cần thêm những sản phẩm đủ sức duy trì dòng khách.

Dù vậy, để mục tiêu đón trên 6 triệu lượt khách quốc tế trở thành kết quả thực chất, Quảng Ninh cần quan tâm nhiều hơn đến chất lượng nguồn khách và hiệu quả kinh tế của mỗi chuyến đi. Với khách tàu biển, yêu cầu đặt ra là gia tăng khả năng kết nối giữa cảng tàu với hệ thống điểm tham quan, cơ sở lưu trú, nhà hàng, trung tâm mua sắm và các dịch vụ văn hóa. Những chương trình có thời lượng hợp lý, dịch vụ chuyên nghiệp, thông tin đa ngôn ngữ và bản sắc địa phương rõ nét sẽ góp phần tạo ấn tượng tích cực, thúc đẩy khả năng quay trở lại của du khách.

Mặt khác, hoạt động hợp tác với các hãng tàu cần được duy trì thường xuyên, có kế hoạch dài hạn, gắn với quảng bá trực tiếp tại những thị trường nguồn. Quảng Ninh có lợi thế về cảng chuyên biệt, cảnh quan di sản và khả năng kết nối các điểm đến trong khu vực phía Bắc. Khai thác tốt những lợi thế ấy sẽ giúp Hạ Long gia tăng sức cạnh tranh trong lựa chọn hải trình của các hãng tàu quốc tế, đồng thời mở rộng cơ hội đón những dòng tàu có quy mô và chất lượng dịch vụ cao hơn.

Theo kế hoạch, năm 2026, Quảng Ninh phấn đấu đón trên 23 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt trên 6 triệu lượt, tăng 33% so với cùng kỳ; tổng doanh thu du lịch đạt 70.271 tỉ đồng, tăng khoảng 23% so với cùng kỳ. Đây là những chỉ tiêu thể hiện kỳ vọng lớn của địa phương đối với ngành kinh tế du lịch.