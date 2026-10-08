Quảng Ninh tăng tốc 90 ngày cuối năm, phấn đấu GRDP trên 13%

Công trường thi công dự án đường giao thông ở Quảng Ninh. Ảnh: Văn Đức - TTXVN

Bước vào giai đoạn then chốt của năm 2026, thành phố Quảng Ninh chính thức phát động đợt thi đua cao điểm “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026”. Toàn bộ hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân địa phương đang tập trung cao độ, phát huy tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, quyết tâm hoàn thành thắng lợi 32 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Trong 9 tháng năm 2026, Quảng Ninh đã hoàn thành các điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục để trở thành thành phố thứ 8 của cả nước. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng đạt 12,54%, tăng 0,88 điểm % so với cùng kỳ năm 2025, vươn lên đứng đầu cả nước.

Ngay đầu tháng 10, Chủ tịch UBND thành phố Bùi Văn Khắng đã phát động chiến dịch cao điểm với các mục tiêu trọng tâm: Hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng các dự án; giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao; tốc độ tăng trưởng GRDP cả năm đạt trên 13%; GRDP bình quân đầu người đạt 11.810 USD; tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt trên 130.000 tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 100.000 tỷ đồng; thành lập mới trên 3.000 doanh nghiệp, đưa tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên 15.200; tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 75%...

Để đợt thi đua đạt hiệu quả thiết thực, các sở, ban, ngành và địa phương đã đồng loạt triển khai các giải pháp cụ thể. Ông Phạm Hồng Biên, Giám đốc Sở Tài chính khẳng định tinh thần "90 ngày đêm" phải được thể hiện bằng kết quả cụ thể. Sở Tài chính sẽ phối hợp với các ngành rà soát từng nguồn thu, từng khoản chi và tiến độ giải ngân của từng dự án theo từng tháng, từng tuần để tham mưu giải pháp điều hành; đồng thời khai thác hiệu quả các nguồn thu còn dư địa nhưng bảo đảm nuôi dưỡng nguồn thu và tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

Ông Trương Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Quản lý Khu kinh tế thành phố nhấn mạnh, việc rà soát tiến độ từng dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế, nhất là dự án có khả năng hoàn thành xây dựng, tăng công suất hoặc đi vào sản xuất ngay trong quý IV, với tinh thần tháo gỡ sớm một ngày là thêm một ngày đưa nguồn lực vào nền kinh tế.

Hưởng ứng phong trào thi đua “90 ngày đêm” với mục tiêu đạt doanh thu hơn 1.700 tỷ đồng trong quý IV/2026, Giám đốc Công ty Tuyển than Cửa Ông (thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam) Nguyễn Anh Chương yêu cầu toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, chủ động khắc phục khó khăn, tối ưu hóa quy trình điều hành sản xuất và nâng cao hiệu suất sàng tuyển, chế biến, tiêu thụ than. Việc thực hiện đợt thi đua gắn liền với bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường.

Tại các xã, phường và đặc khu, tinh thần thi đua được cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu và kỷ cương công vụ rõ ràng. Chủ tịch UBND đặc khu Vân Đồn Phạm Xuân Đài yêu cầu lập danh mục từng nhiệm vụ, dự án, trường hợp còn vướng; giao trực tiếp cán bộ phụ trách và xác định ngày hoàn thành. Hằng tuần kiểm điểm tiến độ, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với nhiệm vụ chậm; đồng thời yêu cầu các phòng, ban, đơn vị chủ động đăng ký nhiệm vụ khó, quan trọng, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng giá trị sản phẩm từ 25% trở lên trong năm 2026.

Riêng đặc khu Cô Tô đã cụ thể hóa chỉ tiêu thành chương trình, kế hoạch gắn với tăng tốc cuối năm. Địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn cho các công trình, dự án; thúc đẩy du lịch, dịch vụ, kinh tế biển; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, hoàn thiện dữ liệu đất đai; bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh.

Ở nơi địa đầu tổ quốc, Bí thư Thành ủy Móng Cái 1 yêu cầu các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần gương mẫu, quán triệt các nghị quyết trụ cột, thực hiện nguyên tắc rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả trong tổ chức nhiệm vụ. Đơn vị đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thành GPMB, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, đô thị.

Ở xã vùng cao Ba Chẽ, với tinh thần “đã nói là làm, đã làm phải có kết quả”, Bí thư Đảng ủy xã Bùi Văn Lưu yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ và chất lượng tham mưu; tập trung kiểm tra, giám sát, hoàn thành chương trình giám sát HĐND và rà soát các mục tiêu đạt thấp để khắc phục kịp thời.

Để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng trên 13%, Quảng Ninh xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Năm 2026, thành phố thực hiện giải phóng mặt bằng cho 22 dự án, công trình trọng điểm, khu công nghiệp, ảnh hưởng đến gần 17.000 tổ chức, cá nhân (thu hồi 78,95 ha đất ở; 1.276 ha đất lúa; hơn 7.100 ha đất nông nghiệp...). Đến hết 9 tháng năm 2026, thành phố đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 10 dự án với tổng diện tích 1.794,22 ha.

Trong 90 ngày cuối năm, thành phố tập trung hoàn thành mặt bằng cho các dự án trọng điểm có khối lượng lớn như: Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh, Cảng và Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong, Khu công nghiệp Sông Khoai, Khu công nghiệp Đông Triều, Đường sắt cao tốc Hà Nội - Hạ Long… Thành phố thực hiện phân loại hồ sơ theo tuần, theo tháng, đồng thời tăng cường đối thoại, công khai minh bạch chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để tạo sự đồng thuận cao; kiểm tra, giám sát tiến độ hằng tuần và làm rõ trách nhiệm đối với các dự án chậm.

Khí thế từ đợt thi đua cao điểm “90 ngày đêm” đang lan tỏa mạnh mẽ trên toàn thành phố Quảng Ninh, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 13%, tạo nên những mốc tăng trưởng bứt phá, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.