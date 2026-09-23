Quảng Ninh tăng nguồn cung nhà ở, hướng tới an cư

Theo đánh giá của Sở Xây dựng, giai đoạn 2021-2025, công tác phát triển nhà ở trên địa bàn Quảng Ninh đạt được những kết quả tích cực, từng bước đáp ứng nhu cầu chỗ ở của người dân và sự gia tăng dân số cơ học.

Diện tích nhà ở bình quân đầu người hiện đạt 29,78m²/người, cao hơn mục tiêu đề ra cho năm 2025 là 29,2m²/người. Cùng với việc gia tăng diện tích, chất lượng công trình nhà ở ngày càng được nâng cao, thiết kế đa dạng hơn, góp phần bảo đảm an toàn cho người sử dụng và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Một điểm đáng chú ý là nhà ở do người dân tự xây dựng có xu hướng giảm dần qua các năm, trong khi nhà ở phát triển theo dự án ngày càng tăng. Trong giai đoạn này, 193 dự án khu đô thị mới và nhà ở thương mại được triển khai, góp phần thay đổi diện mạo kiến trúc, cảnh quan đô thị Quảng Ninh theo mô hình đa cực, đa trung tâm.

Tuy nhiên, kết quả thực hiện chương trình cũng cho thấy một số vấn đề cần tiếp tục được quan tâm. Diện tích sàn nhà ở tăng thêm thực tế mới đạt 55,2% so với mục tiêu kế hoạch. Theo tài liệu, nguyên nhân chủ yếu là cơ cấu một số dự án còn tập trung nhiều vào đất nền phân lô, dẫn đến độ trễ trong việc hình thành nhà ở thực tế.

Mục tiêu mới giúp đáp ứng nhu cầu an cư và hỗ trợ quản lý dự án giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: Công Hoan)

Cập nhật chương trình phù hợp thực tiễn

Chương trình phát triển nhà ở của thành phố đến năm 2030 đã được thông qua, ban hành từ năm 2020. Sau một thời gian triển khai, hệ thống chính sách, pháp luật về nhà ở, đất đai và kinh doanh bất động sản có nhiều thay đổi.

Đáng chú ý, Luật Nhà ở năm 2023, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 và Luật Đất đai năm 2024 cùng các cơ chế, chính sách mới về phát triển nhà ở đã được sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực thi hành.

Trong bối cảnh đó, việc điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở được xác định nhằm cập nhật các mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình phát triển thực tế của địa phương. Đây cũng là cơ sở để công tác phát triển nhà ở trong những năm tới có sự thống nhất với các quy hoạch, chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Theo phương án điều chỉnh, 6 chỉ tiêu phát triển nhà ở sẽ được cập nhật. Trong đó, diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người dự kiến tăng từ 32,6m²/người lên 36m²/người. Diện tích sàn nhà ở bình quân tối thiểu được điều chỉnh từ 10m²/người xuống 8m²/người.

Tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố cũng được đặt mục tiêu tăng từ 99,03% lên 100%, hướng tới xóa bỏ hoàn toàn nhà ở thiếu kiên cố và nhà ở đơn sơ. Đây là một trong những mục tiêu có ý nghĩa trực tiếp đối với chất lượng chỗ ở và điều kiện sinh hoạt của người dân.

Đáng chú ý, tổng diện tích sàn nhà ở tăng thêm được điều chỉnh từ khoảng 29,08 triệu m² lên hơn 48,65 triệu m². Trong đó, diện tích sàn nhà ở thương mại tăng từ khoảng 22,6 triệu m² lên hơn 39,04 triệu m².

Theo mục tiêu điều chỉnh, trong giai đoạn 2026-2030 cần tiếp tục thực hiện hơn 33,63 triệu m² sàn nhà ở thương mại. Những con số này cho thấy yêu cầu về nguồn cung nhà ở trong giai đoạn tới được đặt ở mức cao hơn so với chương trình trước đây.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội

Bên cạnh nhà ở thương mại, nhà ở xã hội tiếp tục là một nội dung đáng chú ý trong chương trình điều chỉnh. Theo mục tiêu mới, giai đoạn 2026-2030 cần thực hiện thêm hơn 2,42 triệu m² sàn nhà ở xã hội.

Diện tích đất dự kiến dành để phát triển nhà ở xã hội, bao gồm cả nhà ở cho lực lượng vũ trang, khoảng 159,9ha. Việc xác định cụ thể diện tích sàn và quỹ đất là cơ sở để tổ chức triển khai mục tiêu phát triển loại hình nhà ở này trong giai đoạn tới.

Đối với người dân, việc gia tăng nguồn cung nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội, được kỳ vọng tạo thêm cơ hội tiếp cận chỗ ở phù hợp với khả năng tài chính. Đây cũng là vấn đề được đặt ra trong bối cảnh nhu cầu về nhà ở ngày càng đa dạng, từ nhà ở thương mại đến nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê.

Cùng với mục tiêu tăng diện tích sàn nhà ở, nhu cầu nguồn vốn dành cho phát triển nhà ở trong giai đoạn tới cũng tăng đáng kể. Giai đoạn 2026-2030, tổng nhu cầu vốn dự kiến để tạo lập nhà ở cho thuê theo quy định nhằm đáp ứng nhu cầu trên địa bàn thành phố khoảng 2.357 tỷ đồng.

Trong đó, khoảng 1.906 tỷ đồng dành để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và các dự án nhà ở xã hội đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để cho thuê; khoảng 451 tỷ đồng để tạo lập nhà ở xã hội thông qua hình thức mua của chủ đầu tư để cho thuê.

Việc điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2030 vì vậy không chỉ liên quan đến việc tăng số lượng và diện tích nhà ở. Đây còn là cơ sở phục vụ công tác quản lý nhà nước, lập kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026-2030, đồng thời phục vụ thẩm định, chấp thuận chủ trương đầu tư và triển khai các dự án xây dựng nhà ở trong thời gian tới.

Với người dân, mục tiêu cuối cùng của chương trình là tạo thêm nguồn cung, nâng chất lượng chỗ ở và mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở phù hợp. Với công tác quản lý, việc cập nhật chương trình theo quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn phát triển sẽ là cơ sở để tổ chức phát triển nhà ở theo các mục tiêu đã đề ra.