Điện lực tỉnh Quảng Ninh luôn chủ động ứng phó, khắc phục sự cố điện trong thiên tai. Ảnh: Thắng Trung/TTXVN

Quảng Ninh là một thành phố ven biển thuộc vùng Đông Bắc Bộ của Việt Nam, nơi hứng chịu nhiều loại hình thời tiết, thiên tai cực đoan, nguy hiểm như: Mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, áp thấp nhiệt đới, bão. Nhưng nhờ sự chủ động vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, công tác phòng, chống thiên tai luôn được ứng phó hiệu quả, giảm thiểu rủi ro thiên tai, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

*Hoàn thiên bộ máy, chủ động ứng phó thiên tai

Để công tác phòng, chống thiên tai được liên tục và đồng bộ khi chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động (từ ngày 1/7/2025), Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh (nay là Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Quảng Ninh) đã có các chỉ đạo, hướng dẫn đối với việc thành lập Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã, phường và rà soát, điều chỉnh phương án ứng phó thiên tai phù hợp với tình hình của địa phương và chính quyền 2 cấp.

Để chủ động ứng phó thiên tai, tỉnh Quảng Ninh (nay là thành phố Quảng Ninh) đã ban hành Kế hoạch số 176/KH-UBND, ngày 18/4/2026 của UBND Quảng Ninh về việc “Tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng, chống thiên tai năm 2026”. UBND Quảng Ninh cũng ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc chủ động phòng, chống, ứng phó thiên tai năm 2026, nhằm tăng cường các biện pháp phòng ngừa, nâng cao khả năng ứng phó và khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai trên địa bàn; các văn bản chỉ đạo về phòng, chống, ứng phó nguy cơ mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét...

Việc ứng phó thiên tai cũng được UBND thành phố chỉ đạo cụ thể đến từng ngành, từng địa phương theo phương châm “Bốn tại chỗ”. Phân công cụ thể người phụ trách, chỉ huy phòng chống thiên tai đến từng địa bàn; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư, nhân lực, lương thực, nước uống và thuốc men được đảm bảo. Tổ chức kiểm tra, rà soát đánh giá hiện trạng các khu vực trọng điểm, các công trình phòng, chống thiên tai để thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn và bổ sung, dự trữ vật tư, thiết bị, nhân lực sẵn sàng ứng phó khi có sự cố

Công tác kiểm tra công trình thủy lợi, đê điều cũng được các cơ quan chức năng của thành phố, các địa phương, đơn vị triển khai thường xuyên, kịp thời, phát hiện các nguy cơ tiềm ẩn để xử lý ngay.

“Tùy theo tình hình thực tế, thành phố cũng thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất đi kiểm tra công trình, các địa điểm, khu vực tiềm ẩn nguy cơ để triển khai các biện pháp, nguồn lực thực hiện nâng cấp, sửa chữa đảm bảo an toàn công trình”, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Ngọc Thái Hoàng nhấn mạnh.

Thành phố cũng duy trì trì hoạt động của các điểm đo mưa tự động do Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố quản lý; kết nối với các trạm quan trắc chuyên dùng và các trạm quan trắc của Đài Khí tượng thủy văn thành phố; các trang web chuyên dùng đã tăng cường khả năng cảnh báo, chỉ đạo điều hành. Các bản tin dự báo, cảnh báo đã được truyền tải đến các cấp chính quyền và người dân bằng nhiều hình thức, phương tiện nên chính quyền và người dân đã tiếp nhận kịp thời, đầy đủ thông tin về thiên tai để chủ động ứng phó.

Công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống thiên tai được triển khai đa dạng nên đã nâng tỷ lệ hộ gia đình trên địa bàn thành phố nhận được thông tin về thiên tai đạt xấp xỉ 100%. Cùng với đó, thành phố đã tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng người dân và kỹ năng phòng chống đuối nước, dạy bơi cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương ven biển. Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã chỉ đạo 100% các cơ sở giáo dục tổ chức dạy học tích hợp nội dung giáo dục, nâng cao hiểu biết về biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai…

*Bài học kinh nghiệm và giải pháp hữu hiệu

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Quảng Ninh, qua thực tiễn diễn biến và công tác chỉ đạo, ứng phó khắc phục thiệt hại của trên địa bàn thành phố, bài học kinh nghiệm rút ra là phòng chống, thiên tai phải liên tục đảm bảo từ sớm, từ xa, phòng từ khi chưa có nguy, phải luôn rà soát, phát hiện các khâu cần quan tâm củng cố; đề cao tinh thần cảnh giác, không chủ quan; không mất bình tĩnh trước các tình huống; quán triệt và tổ chức phòng, chống, ứng phó thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, “đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trước hết, trên hết”.

Công tác phòng, chống thiên tai phải huy động được sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, của tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp; đề cao yếu tố tinh thần, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, huy động sức mạnh tổng hợp vượt qua khó khăn, thách thức. Các kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai phải luôn được cập nhật, rà soát hoàn thiện phù hợp thưc tế tình hình và hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp. Phải luôn quán triệt, luyện tập, vận hành nhuần nhuyễn các cơ chế; đảm bảo tốt thông tin chỉ huy, hiệp đồng...

Công tác thông tin, truyền thông, cảnh báo, dự báo cần được thường xuyên, liên tục và có các hình ảnh trực quan, phù hợp từng loại hình, cấp độ thiên tai, phạm vi ảnh hưởng đối với từng đối tượng, vùng miền ... giúp nâng cao ý thức, tránh tư tưởng chủ quan của người dân và chính quyền.. Khắc phục thiệt hại phải đồng bộ cả khẩn cấp, trước mắt cũng như tổng thể, lâu dài, có giải pháp khẩn cấp, giải pháp ngắn hạn và dài hạn, bố trí nguồn lực phù hợp.

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, thành phố Quảng Ninh xác định huy động tổng hợp nguồn lực triển khai thực hiện Kết luận 213-KL/TW ngày 21/11/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia và các kế hoạch, phương án ... phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố.

Cùng với đó là tăng cường thông tin, tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng về phòng chống thiên tai cho cộng đồng và đội ngũ trực tiếp làm công tác phòng, chống thiên tai, quản lý đê điều và công trình thủy lợi. Rà soát hoàn thiện các phương án, kế hoạch ứng phó thiên tai tiếp tục phù hợp, đảm bảo thực chất nhất là với loại hình mưa lớn diện rộng, bão mạnh, siêu bão. Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, cơ sở dữ liệu, nâng cao năng lực cơ quan tham mưu về phòng, chống thiên tai.

Ngoài ra, thành phố cần duy trì hệ thống cảnh báo thiên tai và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác điều hành, ứng phó thiên tai; huy động xã hội hóa trong việc lắp đặt các điểm quan trắc, cảnh báo chuyên dùng để tăng cường hơn nữa khả năng dự báo, cảnh báo. Lồng ghép các chương trình, kế hoạch, dự án triển khai đầu tư xây dựng, sửa chữa nâng cấp các công trình thủy lợi, đê điều, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, thay thế các ngầm tràn ... đảm bảo đồng bộ, đa mục tiêu, an toàn…