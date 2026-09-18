Quảng Ninh tăng cường quản lý, chấn chỉnh môi trường kinh doanh du lịch

Bảo tàng Quảng Ninh là một trong những điểm đến được nhiều du khách lựa chọn

Qua đó, bảo đảm môi trường kinh doanh du lịch lành mạnh, văn minh, quyền và lợi ích hợp pháp của du khách.

Siết quản lý sau những phản ánh liên quan hoạt động đón khách

Động thái của Sở VHTTDL Quảng Ninh được đưa ra ngay sau khi đơn vị tiến hành kiểm tra, xác minh hoạt động đón, tập hợp, hướng dẫn và thuyết minh khách du lịch tại Bảo tàng Quảng Ninh.

Theo báo cáo nhanh của Sở, ngay trong sáng 18.9, cơ quan này đã tổ chức họp với các phòng chuyên môn và Bảo tàng - Thư viện thành phố, đồng thời cử tổ công tác kiểm tra trực tiếp tại Bảo tàng.

Tại thời điểm kiểm tra có một đoàn khách du lịch; qua kiểm tra trực tiếp, cơ quan chức năng chưa phát hiện sai phạm.

Tuy nhiên, từ vụ việc được báo chí phản ánh trước đó, Sở VHTTDL Quảng Ninh xác định yêu cầu đặt ra không chỉ dừng ở một cuộc kiểm tra đơn lẻ.

Sở yêu cầu tăng cường quản lý toàn bộ môi trường kinh doanh du lịch, bảo đảm các chủ thể tham gia hoạt động du lịch thực hiện đúng quy định và chịu trách nhiệm đối với lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

Công văn số 5863 được gửi tới Sở Công Thương cùng các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, tổ chức, cá nhân quản lý khu, điểm du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ phục vụ khách du lịch trên địa bàn TP. Quảng Ninh.

Sở VHTTDL đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát, chấn chỉnh hoạt động và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với những nội dung thuộc phạm vi quản lý của mình.

Yêu cầu này đặt trọng tâm vào trách nhiệm chủ động của doanh nghiệp và các cơ sở cung ứng dịch vụ, không chỉ xử lý khi phát sinh vụ việc. Mỗi khâu trong chuỗi phục vụ du khách, từ tổ chức tour, đón khách, hướng dẫn, thuyết minh, tham quan đến các dịch vụ sau đó, đều cần được kiểm soát theo quy định.

9 tháng năm 2026, Bảo tàng Quảng Ninh đã đón 868.900 lượt khách

Lượng khách lớn, yêu cầu quản lý càng cao

Bảo tàng - Thư viện TP. Quảng Ninh hiện là một thiết chế văn hóa quan trọng, được Bộ VHTTDL xếp hạng bảo tàng hạng I. Cùng với chức năng nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản và trưng bày, Bảo tàng đã trở thành điểm tham quan thu hút lượng lớn khách du lịch khi đến Quảng Ninh.

Chỉ trong 9 tháng năm 2026, Bảo tàng đã đón 868.900 lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 174.964 lượt, chiếm khoảng 20%; phần lớn khách quốc tế là khách Trung Quốc. Doanh thu từ phí tham quan đạt hơn 26,2 tỉ đồng, bằng 104,9% kế hoạch năm 2026.

Quy mô khách lớn khiến yêu cầu quản lý tại điểm tham quan càng được đặt ra rõ hơn. Theo báo cáo của Bảo tàng, bình quân mỗi ngày có khoảng 50-60 hướng dẫn viên của các đoàn khách quốc tế đăng ký tham quan.

Quy trình đón khách được thực hiện qua các khâu đăng ký đoàn, xác nhận số lượng, mua vé, tổ chức khách vào tham quan và đăng ký thuyết minh tại điểm theo nội quy.

Bảo tàng cũng đã xây dựng đề cương biên tập nội dung thuyết minh cho hệ thống trưng bày, xác định nội dung theo từng không gian, chủ đề, tuyến tham quan và các hiện vật tiêu biểu.

Đối với hệ thống mẫu vật sinh vật biển, động vật rừng hoang dã được trưng bày, Bảo tàng khẳng định nội dung được thiết kế theo đề cương trưng bày đã được phê duyệt, nhằm giáo dục ý thức bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ động vật quý hiếm và tôn vinh cảnh quan thiên nhiên, không mang tính chất quảng bá thương mại.

Bảo tàng - Thư viện thành phố cũng khẳng định không có thỏa thuận, ký kết hợp tác, giới thiệu khách, môi giới, nhận hoa hồng, chiết khấu hoặc hưởng lợi ích kinh tế với doanh nghiệp lữ hành hay cơ sở kinh doanh thương mại bên ngoài.

Đơn vị đồng thời không cho phép tổ chức, cá nhân sử dụng tên gọi, biểu trưng, hình ảnh không gian trưng bày hoặc danh nghĩa của Bảo tàng để quảng bá, bảo chứng, tạo niềm tin nhằm phục vụ bán hàng thương mại hoặc lừa dối người tiêu dùng.

Sở VHTTDL Quảng Ninh yêu cầu chuẩn hóa nội dung thuyết minh, chấn chỉnh thông tin sai lệch và việc lợi dụng không gian trưng bày để quảng bá hàng hóa

Từ một điểm tham quan nhìn ra toàn bộ chuỗi dịch vụ

Đáng chú ý, trong công văn của Sở VHTTDL Quảng Ninh, phạm vi chấn chỉnh không dừng ở hoạt động của Bảo tàng. Công văn 5863 hướng tới toàn bộ hệ thống doanh nghiệp, khu, điểm du lịch và cơ sở cung cấp dịch vụ phục vụ khách trên địa bàn TP Quảng Ninh.

Du lịch hiện được nhìn nhận ngày càng nhiều ở chất lượng trải nghiệm, mức độ an toàn, tính minh bạch và khả năng bảo vệ quyền lợi du khách.

Bên cạnh yêu cầu tăng trưởng lượng khách, chất lượng dịch vụ, năng lực cạnh tranh và tính bền vững của điểm đến cũng là những vấn đề được đặt ra trong hoạt động du lịch.

Yêu cầu này càng có ý nghĩa khi Quảng Ninh đang đón lượng khách lớn và sở hữu hệ thống điểm đến, sản phẩm du lịch đa dạng. Một trải nghiệm chưa phù hợp tại một mắt xích có thể ảnh hưởng đến cảm nhận của du khách về cả điểm đến.

Bởi vậy, việc rà soát hoạt động kinh doanh cần được thực hiện ở nhiều khâu: tính chính xác và minh bạch của thông tin cung cấp cho khách; việc tổ chức chương trình tham quan; chất lượng hướng dẫn; giá và các khoản thu.

Việc giới thiệu, bán sản phẩm, dịch vụ; bảo đảm quyền lợi của khách; cũng như việc sử dụng tên tuổi, hình ảnh của các điểm tham quan, thiết chế văn hóa vào hoạt động thương mại cũng được yêu cầu rà soát, thực hiện nghiêm.

Đối với doanh nghiệp lữ hành, yêu cầu chấn chỉnh cũng đặt ra trách nhiệm kiểm soát đối tác, chương trình tour và các dịch vụ được đưa vào hành trình.

Đối với các khu, điểm du lịch và cơ sở dịch vụ, việc công khai quy định, chuẩn hóa quy trình phục vụ và tiếp nhận phản ánh của du khách cần được xem là nội dung thường xuyên trong công tác quản lý.

Các khu, điểm tham quan, cơ sở văn hóa phục vụ khách du lịch được yêu cầu tăng cường quản lý, giám sát hoạt động hướng dẫn, thuyết minh trong phạm vi quản lý. Không để người không đủ điều kiện thực hiện hoạt động hướng dẫn, thuyết minh trái quy định.

Nội dung thuyết minh phải chính xác, phù hợp với giá trị lịch sử, văn hóa, tài nguyên và hiện vật trưng bày; kịp thời chấn chỉnh việc cung cấp thông tin sai lệch, xuyên tạc hoặc lợi dụng không gian tham quan, trưng bày để quảng bá, giới thiệu hàng hóa không đúng mục đích.

Giữ chất lượng điểm đến từ từng trải nghiệm của du khách

Sở VHTTDL Quảng Ninh cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra hoạt động hướng dẫn du lịch tại các điểm du lịch. Đồng thời chỉ đạo Bảo tàng - Thư viện thành phố tiếp tục rà soát các khâu quản lý, đón và hướng dẫn khách, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật.

Mục tiêu được xác định là bảo đảm môi trường kinh doanh du lịch lành mạnh, văn minh, quyền và lợi ích hợp pháp của khách du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ và giữ gìn hình ảnh, uy tín điểm đến Quảng Ninh.

Những yêu cầu trên cho thấy công tác quản lý du lịch được đặt gắn với chất lượng phục vụ và trải nghiệm thực tế của du khách. Một điểm đến có cảnh quan đẹp, tài nguyên văn hóa phong phú hay lượng khách tăng trưởng cao vẫn cần một hệ thống dịch vụ đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và quy định để duy trì sức hấp dẫn lâu dài.

Với Quảng Ninh, yêu cầu xây dựng môi trường kinh doanh du lịch văn minh đặt ra đối với cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp lữ hành, đơn vị quản lý điểm đến, hướng dẫn viên và các cơ sở cung cấp dịch vụ, đều góp phần làm nên hình ảnh du lịch địa phương.

Sau Công văn 5863, việc rà soát và chấn chỉnh nếu được thực hiện đúng yêu cầu sẽ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ du khách.

Quan trọng hơn, đây là yêu cầu đặt ra đối với các chủ thể trong chuỗi du lịch trước sự quan tâm ngày càng lớn của du khách đến một trải nghiệm minh bạch, an toàn, tôn trọng và phù hợp với giá trị dịch vụ.

Chất lượng của mỗi điểm tham quan và dịch vụ sẽ góp phần tạo dựng hình ảnh điểm đến từ chính trải nghiệm của dukhách.