Quảng Ninh tăng cường phòng, chống dịch bệnh mùa thu - đông

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Ninh vừa ban hành công văn gửi các đơn vị y tế trên địa bàn, đề nghị tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh mùa thu - đông, chủ động kiểm soát nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Theo CDC Quảng Ninh, thời tiết chuyển mùa thu - đông, cùng với tác động của biến đổi khí hậu, sự gia tăng các hoạt động giao lưu, du lịch và thời điểm bắt đầu năm học mới đang tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều bệnh truyền nhiễm phát sinh, lây lan.

Cán bộ CDC giám sát bọ gậy trong khu dân cư. Ảnh: CDC Quảng Ninh.

Đáng chú ý, các bệnh đường hô hấp và tiêu hóa như: Cúm mùa, COVID-19, viêm phổi, ho gà, sởi, bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV), tiêu chảy do Rotavirus có nguy cơ gia tăng. Bên cạnh đó, một số bệnh truyền nhiễm lưu hành như sốt xuất huyết, tay chân miệng cũng bắt đầu có dấu hiệu gia tăng tại một số địa phương.

Trước tình hình trên, CDC Quảng Ninh đề nghị các trạm y tế tăng cường giám sát chặt chẽ diễn biến dịch bệnh trên địa bàn, chủ động lấy mẫu xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh, kịp thời phát hiện, khoanh vùng và xử lý triệt để các ổ dịch ngay từ khi ghi nhận ca bệnh đầu tiên, không để dịch bùng phát, lan rộng.

Các trạm y tế cần phối hợp với chính quyền địa phương, cơ sở giáo dục, khu công nghiệp, khu du lịch và trung tâm thương mại triển khai các hoạt động phòng, chống dịch; tăng cường giám sát sức khỏe, phát hiện sớm những trường hợp nghi mắc bệnh truyền nhiễm.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh như tiêm chủng đầy đủ, giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Cán bộ CDC giám sát bọ gậy trong khu dân cư. Ảnh: CDC Quảng Ninh.

Đặc biệt, các đơn vị phải tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình Tiêm chủng mở rộng, tổ chức tiêm vét, tiêm bù cho những trường hợp chưa được tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vaccine theo quy định.

CDC Quảng Ninh cũng yêu cầu các trạm y tế rà soát, chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, hóa chất và trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch; tăng cường giám sát bệnh dựa vào sự kiện và thực hiện nghiêm chế độ thống kê, báo cáo.

Đối với các bệnh viện trên địa bàn, CDC Quảng Ninh đề nghị chủ động xây dựng phương án ứng phó khi số ca mắc bệnh truyền nhiễm nhập viện gia tăng; thực hiện tốt công tác phân luồng khám bệnh, thu dung, cấp cứu và điều trị.

Trong đó, đặc biệt chú trọng bảo vệ các nhóm có nguy cơ cao như người cao tuổi, phụ nữ mang thai, trẻ em và người bệnh đang điều trị tại các khoa hồi sức, tim mạch, thận nhân tạo nhằm hạn chế tối đa tình trạng bệnh chuyển nặng, tử vong.

Các bệnh viện phải thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng ngừa lây nhiễm chéo trong cơ sở khám, chữa bệnh; đồng thời chuẩn bị đầy đủ thuốc, sinh phẩm, trang thiết bị và vật tư phục vụ cấp cứu, điều trị.

Tiêm vaccine Td ở trẻ 7 tuổi nhằm tiếp tục duy trì miễn dịch. Ảnh: CDC Quảng Ninh.

Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp với CDC Quảng Ninh và các trạm y tế trong việc lấy mẫu, gửi mẫu xét nghiệm, cập nhật và báo cáo ca bệnh kịp thời, đầy đủ, chính xác.

Đối với Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế, CDC Quảng Ninh đề nghị thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình dịch bệnh trên thế giới và khu vực để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại cửa khẩu, cảng biển và cảng hàng không.

Trong đó, tăng cường kiểm dịch y tế, phát hiện sớm những trường hợp nghi mắc bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là người đến từ các khu vực đang ghi nhận dịch bệnh mới nổi, tái nổi; phối hợp với các lực lượng chức năng trong giám sát, lấy mẫu xét nghiệm và xử lý kịp thời các tình huống dịch bệnh phát sinh.

CDC Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị y tế thực hiện nghiêm chế độ thống kê, báo cáo theo Thông tư số 15/2026/TT-BYT ngày 17/5/2026 của Bộ Y tế, bảo đảm thông tin dịch bệnh được cập nhật đầy đủ, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Việc chủ động giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ca bệnh, ổ dịch được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm hạn chế nguy cơ bùng phát, lây lan dịch bệnh truyền nhiễm trong mùa thu - đông, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân.