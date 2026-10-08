Quảng Ninh: Tăng cường nắm thông tin trên không gian mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 8/10, Ban Chỉ đạo 35 thành phố Quảng Ninh sơ kết hoạt động 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026. Ông Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 thành phố, chủ trì hội nghị.

Trong 9 tháng năm 2026, tình hình tư tưởng trên địa bàn ổn định; không xảy ra khủng hoảng truyền thông, mất an ninh tư tưởng; không phát sinh điểm nóng, vụ việc kéo dài, phức tạp dẫn đến mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Ông Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành Ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 thành phố, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai chủ động, đồng bộ, từng bước đi vào nền nếp. Công tác nắm bắt, theo dõi, tổng hợp thông tin trên không gian mạng được thực hiện thường xuyên; đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội các cấp được củng cố, chất lượng thông tin phản ánh từng bước được nâng lên.

Các lực lượng, cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp, hạn chế tình trạng hoạt động riêng lẻ. Các trang, nhóm trên không gian mạng tiếp tục được củng cố, phát triển; nội dung thông tin được chú trọng, góp phần lan tỏa thông tin tích cực, định hướng dư luận và đấu tranh phản bác thông tin sai trái, xấu độc.

Phát biểu chỉ đạo, ông Vũ Quyết Tiến ghi nhận nỗ lực của các cấp ủy Đảng, Ban Chỉ đạo 35 và các cơ quan, đơn vị; đánh giá những kết quả đạt được góp phần giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng, tạo môi trường thuận lợi thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Vũ Quyết Tiến yêu cầu tập trung khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra; xử lý quyết liệt các vi phạm; chủ động phát hiện từ sớm những vấn đề tác động đến tư tưởng để kịp thời có biện pháp xử lý.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, phát biểu tại hội nghị.

Công tác thông tin, tuyên truyền cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả; nội dung phải đúng vấn đề, đúng đối tượng, phù hợp từng nền tảng, ngắn gọn, có căn cứ và sức thuyết phục. Việc phản bác cần bám sát thông tin, luận điệu cụ thể, tránh dàn trải, hình thức.

Ban Chỉ đạo 35 thành phố cũng được yêu cầu khẩn trương kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các lực lượng tham mưu, giúp việc; tổ chức tập huấn, diễn tập trên cơ sở những tình huống thực tế đã phát sinh hoặc có nguy cơ phát sinh trên địa bàn.

Qua đó, nâng cao khả năng phát hiện, xác minh, phối hợp xử lý, cung cấp thông tin và định hướng dư luận; đồng thời tăng chất lượng thông tin, báo cáo và hiệu quả xử lý ngay từ cơ sở.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo 35 thành phố tập trung chuẩn bị tổng kết công tác năm 2026; rà soát các chỉ tiêu, xây dựng chương trình công tác năm 2027 theo hướng có trọng tâm, rõ nhiệm vụ, cơ quan chủ trì, tiến độ và sản phẩm, tập trung vào những vấn đề, khâu còn yếu được nhận diện qua thực tiễn năm 2026.