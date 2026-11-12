Quảng Ninh tăng cường chống khai thác IUU, hướng tới phát triển thủy sản bền vững

Thứ trưởng Bộ NN&MT Võ Văn Hưng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU, kiểm tra hiện trạng nuôi biển trên địa bàn đặc khu Vân Đồn.

Bên cạnh nhiệm vụ quản lý hoạt động khai thác, địa phương được định hướng đẩy mạnh tổ chức sản xuất theo chuỗi liên kết, nâng cao chất lượng nuôi trồng, chế biến và tiêu thụ thủy sản. Theo báo cáo tại buổi làm việc, năm 2026, tổng sản lượng thủy sản của Quảng Ninh ước đạt trên 218.100 tấn, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt 34.300ha.

Đây là những lĩnh vực có vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp, đồng thời tạo sinh kế cho đông đảo người dân khu vực ven biển. Tính đến ngày 10/11/2026, toàn thành phố có 4.166 tàu cá từ 6m trở lên được cập nhật trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia.Công tác quản lý tàu cá, giám sát hoạt động khai thác, kiểm soát tàu ra vào cảng và xác nhận nguồn gốc thủy sản tiếp tục được triển khai nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nghề cá.

Thứ trưởng Bộ NN&MT Võ Văn Hưng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU, kiểm tra tại cảng cá Vân Đồn.

Đáng chú ý, từ đầu năm 2026 đến thời điểm báo cáo, Quảng Ninh không để xảy ra tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Thành phố cũng đã hoàn thành 22/22 nhiệm vụ theo Quyết định số 1516/QĐ-TTg liên quan đến công tác chống khai thác IUU.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị địa phương tiếp tục duy trì các giải pháp quản lý đội tàu, kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Cùng với đó, cần nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở, lực lượng chức năng và chủ tàu trong thực hiện các quy định về khai thác thủy sản. Không chỉ tập trung vào chống khai thác IUU, Quảng Ninh còn định hướng tổ chức lại hoạt động sản xuất thủy sản theo hướng hiện đại và có trách nhiệm hơn. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng con giống, kiểm soát môi trường vùng nuôi, phát triển bảo quản sau thu hoạch, chế biến sâu và mở rộng thị trường tiêu thụ.