Quảng Ninh: Tăng cường cán bộ chuyên môn, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc tại cơ sở

Tập trung nhân lực tháo gỡ khó khăn cho các dự án

Từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Hiệp Hòa đã tiếp nhận, triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đối với 11 dự án. Trong số này có 3 dự án trọng điểm thuộc khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng diện tích thu hồi là 660,56 ha, liên quan đến khoảng 3.700 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

Trong 3 dự án trọng điểm nêu trên, đến nay phường Hiệp Hòa đã hoàn thành GPMB đối với 2 dự án trước ngày 30/9/2026 theo đúng chỉ đạo của thành phố. Đối với dự án Khu công nghiệp Sông Khoai, do khối lượng công việc còn rất lớn nên địa phương đang tập trung cao độ, huy động tối đa các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành dứt điểm trong năm 2026 theo chỉ đạo của thành phố.

Lãnh đạo Sở xây dựng Quảng Ninh và phường Hiệp Hòa tặng hoa chúc mừng các cán bộ về nhận nhiệm vụ tại phường. Ảnh: Bùi Niên

Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm, phường Hiệp Hòa đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm của từng cán bộ với tiến độ thực hiện theo tuần. Cùng với việc bố trí 20 cán bộ của địa phương trực tiếp phụ trách công tác đất đai, GPMB, từ giữa tháng 10, phường Hiệp Hòa đã tiếp nhận thêm 12 cán bộ do thành phố điều động, biệt phái từ các cơ quan, đơn vị chuyên môn về hỗ trợ địa phương thực hiện nhiệm vụ GPMB.

Đội ngũ cán bộ tăng cường gồm 7 cán bộ Thanh tra thành phố, 2 cán bộ Sở Xây dựng, 1 cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường, 1 cán bộ Ban Quản lý Khu kinh tế cùng 1 cán bộ từ phường Hà An.

Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Hiệp Hòa Trịnh Văn Khởi cho biết, việc tăng cường cán bộ từ các cơ quan, đơn vị đã góp phần bổ sung lực lượng có chuyên môn, kinh nghiệm để hỗ trợ phường thực hiện nhiệm vụ GPMB. Hiện nay, toàn bộ số cán bộ được thành phố tăng cường cùng lực lượng của phường đều trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ GPMB.

Trung tâm đã phân công công việc cụ thể đến từng cán bộ, xác định tiến độ theo tuần, duy trì giao ban hằng ngày để rà soát kết quả, kịp thời báo cáo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Do khối lượng công việc lớn, các cán bộ thường xuyên làm việc từ 8 đến 12 tiếng mỗi ngày, duy trì công việc cả tuần, bố trí luân phiên nghỉ để bảo đảm tiến độ đề ra.

Nâng cao năng lực xử lý công việc của cơ sở

Trong số các cán bộ được thành phố điều động, biệt phái về hỗ trợ phường Hiệp Hòa, cán bộ Phòng Nghiệp vụ 3 (Thanh tra thành phố) Vũ Thế Lâm trực tiếp tham gia nhiệm vụ kiểm tra nguồn gốc đất, lập, thẩm định phương án GPMB. Với đặc thù công việc đòi hỏi sự chặt chẽ, chính xác trong từng hồ sơ, anh Vũ Thế Lâm cùng các đồng nghiệp đã nhanh chóng bắt tay vào nhiệm vụ, tích cực phối hợp với cán bộ địa phương nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Chia sẻ về quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở, anh Vũ Thế Lâm cho biết: “Khi được biệt phái về phường, chúng tôi nhanh chóng tiếp cận công việc, phối hợp với cán bộ địa phương triển khai các nhiệm vụ được giao, xác định phải nỗ lực cao nhất để góp phần bảo đảm tiến độ chung. Khối lượng công việc còn rất lớn nên anh em sẵn sàng ăn nghỉ tại địa phương, tập trung xử lý công việc, đồng hành cùng cơ sở hoàn thành nhiệm vụ”.

Các cán bộ được điều động, biệt phái về phường Hiệp Hòa làm công tác đất đai, giải phóng mặt bằng. Ảnh: Thu Chung (Q.M.G)

Cùng với phường Hiệp Hòa, chủ trương tăng cường cán bộ từ các sở, ngành về hỗ trợ công tác GPMB còn được thành phố triển khai tại các địa phương khác có dự án cần tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ. Giải pháp này đã trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, đẩy nhanh quá trình rà soát hồ sơ, tăng cường phối hợp xử lý các vướng mắc, qua đó bảo đảm công việc tại cơ sở được triển khai liên tục, thông suốt.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, tính từ cuối tháng 7/2026 đến nay, thành phố đã biệt phái, điều động, tăng cường 43 cán bộ từ các cơ quan, đơn vị chuyên môn về các phường: Tuần Châu, Liên Hòa, Hiệp Hòa, Hà An để trực tiếp thực hiện công tác GPMB cho các địa phương. Trước đó, trong giai đoạn từ tháng 10/2025 đến tháng 6/2026, Sở Nội vụ đã tham mưu điều động, tăng cường 33 trường hợp tại các sở, ban, ngành về làm việc tại UBND cấp xã để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án, GPMB.

Việc bố trí cán bộ được thực hiện trên cơ sở yêu cầu thực tế của từng địa phương, từng dự án, ưu tiên những nơi có khối lượng GPMB lớn, tiến độ cấp bách, cần bổ sung nhân lực, chuyên môn. Đây là giải pháp thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của thành phố trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Qua đó, nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ của chính quyền cấp xã, góp phần đẩy nhanh tiến độ GPMB, tạo điều kiện để các dự án được triển khai theo đúng kế hoạch, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.