Quảng Ninh tận dụng tối đa thời cơ, bứt phá tăng trưởng tạo đà cho năm 2027

Chiều 15/10, tại Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và đoàn công tác Chính phủ đã làm việc với TP Quảng Ninh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm việc với TP Quảng Ninh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng 2 con số - Ảnh: CP

Quảng Ninh là địa phương tăng trưởng dẫn đầu của cả nước

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng biểu dương sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Quảng Ninh, chúc mừng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 1/9/2026, cùng với nhiều kết quả tích cực đạt được trong 9 tháng đầu năm qua.

Thành phố có tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao, vượt kịch bản, quý sau cao hơn quý trước. GRDP Quý III ước tăng 15,04%, là địa phương tăng trưởng dẫn đầu của cả nước; 9 tháng đầu năm 2026, ước tăng 12,54%, cao nhất từ trước tới nay.

Công nghiệp tiếp tục là động lực chính. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 14,02%; chỉ số sản xuất ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 9 tháng đầu năm 2026 ước tăng 33,59% so với cùng kỳ. Thành phố đã vượt dự toán thu cả năm được giao. Giải ngân đầu tư công đạt kết quả tích cực, cao hơn so với cùng kỳ.

Từ các kết quả đạt được, có thể thấy Quảng Ninh toát lên tinh thần tự lực tự cường; kỷ luật, đồng tâm. Thành phố không chỉ đạt mức tăng trưởng cao, mà còn giữ chỉ số giá tăng thấp, điều đó cho thấy hiệu quả đầu tư của Quảng Ninh rất tốt.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu kết luận cuộc làm việc - Ảnh: CP

Cần tiếp tục duy trì đà tăng trưởng kinh tế ở mức cao

Thời gian tới, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị Quảng Ninh tiếp tục tận dụng tối đa thời cơ, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, đặc biệt là chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, tạo đà bứt phá cho năm 2027. Phó Thủ tướng lưu ý Quảng Ninh tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Cụ thể, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng kinh tế ở mức cao, đánh giá các nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhận diện đầy đủ, xác định rõ động lực và dư địa tăng trưởng mới để xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, khả thi, dồn lực cho các tháng còn lại để bảo đảm hoàn thành tất cả các mục tiêu tăng trưởng cả năm.

Tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, làm mới các động lực truyền thống và tạo các động lực tăng trưởng mới, định hướng chuyển dịch từ tăng trưởng dựa nhiều vào khai thác tài nguyên sang phát triển theo chiều sâu, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh làm động lực.

Phó Thủ tướng lưu ý Quảng Ninh tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm - Ảnh: CP

Quảng Ninh cần tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển mạnh mẽ hơn nữa kinh tế tư nhân, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông, chia sẻ dữ liệu công - tư; chủ động hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là khu vực tư nhân, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường và triển khai các dự án lớn trên địa bàn.

Đồng thời, tổ chức thực hiện hiệu quả Quy hoạch Thành phố, phát triển đô thị, nhà ở và bảo vệ môi trường. Đẩy nhanh các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân gắn với khu, cụm công nghiệp. Rà soát, cập nhật số liệu các dự án nguồn, lưới điện theo Quy hoạch điện VIII gửi Bộ Công Thương trong tháng 10/2026.

Cùng với đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp và kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số bảo đảm kết nối thông suốt giữa các cấp chính quyền từ Trung ương đến cấp xã.

Triển khai đánh giá, chấm điểm KPI đối với các sở, ngành, địa phương gắn với đánh giá, sử dụng cán bộ; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cấp xã. Thực hiện nghiêm kết luận thanh tra, kiểm toán; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...