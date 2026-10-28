Quảng Ninh: Sử dụng công nghệ hỗ trợ kiểm lâm quản lý tốt địa bàn, bảo vệ rừng

Gắn bản đồ số với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng.

Thực hiện Kế hoạch số 13598/KH-SNNMT ngày 06/10/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) trong ngành Nông nghiệp và Môi trường năm 2026 và các văn bản chỉ đạo của Chi cục Kiểm lâm, trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, bảo vệ rừng đang góp phần đổi mới phương pháp làm việc của lực lượng Kiểm lâm.

Hạt Kiểm lâm Khu vực 2 thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lâm nghiệp trên địa bàn 11 xã, phường thuộc thành phố Quảng Ninh, với tổng diện tích tự nhiên gần 90.000 ha, trong đó diện tích rừng và đất lâm nghiệp chiếm tỷ lệ lớn. Địa bàn quản lý rộng, có khu vực miền núi, ven biển, rừng đặc dụng, phòng hộ; giao thông tại một số khu vực còn khó khăn.

Tại Hạt Kiểm lâm khu vực 2, các Kiểm lâm viên làm việc tại địa bàn đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, bảo vệ rừng bằng các ứng dụng trên điện thoại thông minh (cài đặt phần mềm tra cứu bản đồ VTools Survey, Gtfield). Các phần mềm có các tính năng như đo đạc, hỗ trợ kiểm tra thực địa, quản lý số lô rừng, trạng thái rừng, tên chủ hộ có rừng, loại cây trồng, năm trồng, trữ lượng…, giúp lực lượng Kiểm lâm phát hiện, cảnh báo sớm các thay đổi bất thường, cập nhật chính xác những biến động về tài nguyên rừng.

Việc sử dụng bản đồ trên điện thoại giúp Kiểm lâm viên chủ động tiếp cận dữ liệu nhanh chóng, kịp thời trong quá trình di chuyển, tuần tra và kiểm tra rừng, qua đó, việc xác định vị trí, khoanh vùng khu vực cần kiểm tra và tổng hợp thông tin phục vụ công tác chuyên môn được hỗ trợ thuận lợi hơn.

Trong công tác theo dõi diễn biến rừng, bản đồ số là công cụ hỗ trợ Kiểm lâm viên đối chiếu thông tin lô rừng với tình hình thực tế, phục vụ rà soát, xác minh những thay đổi về diện tích, ranh giới hoặc trạng thái rừng. Đối với hoạt động tuần tra, kiểm tra, dữ liệu bản đồ giúp định hướng khu vực cần kiểm tra, hỗ trợ xác định vị trí khi phát hiện dấu hiệu phá rừng, lấn chiếmrừng hoặc các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.

Hạt Kiểm lâm khu vực 2 từng bước thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ, hướng tới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn./.