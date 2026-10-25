Quảng Ninh siết xe chở đất đá, phạt hơn 1,3 tỉ đồng

Trước áp lực giao thông gia tăng do hoạt động vận chuyển đất, đá, vật liệu xây dựng, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Quảng Ninh đang tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến đường trọng điểm và tại khu vực mỏ, bến bãi.

Từ đầu năm đến nay, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT đã phát hiện, lập biên bản xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm về tải trọng, kích thước thùng xe. Tổng số tiền xử phạt hơn 1,3 tỉ đồng.

Đội CSGT Đường bộ số 1 phát hiện, kiểm tra phương tiện về tải trọng, kích thước thành thùng.

Để kiểm soát vi phạm ngay từ đầu nguồn, đơn vị bố trí 5 tổ công tác thường trực tại các điểm ra vào mỏ đất, bến bãi. Cùng với đó, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại những tuyến đường có mật độ phương tiện lớn.

Ngã tư Tràng Bạch trên quốc lộ 18, đoạn qua phường Hoàng Quế, là một trong những nút giao có đông phương tiện vận chuyển vật liệu, tiềm ẩn nguy cơ xung đột giao thông.

Ngày 24/10, Đội CSGT đường bộ số 1 đã làm việc với đại diện 30 doanh nghiệp kinh doanh vận tải đất, đá, vật liệu xây dựng trên địa bàn miền Tây thành phố.

Tại buổi làm việc, lực lượng CSGT phổ biến quy định về điều kiện kinh doanh vận tải, hướng dẫn phương án bảo đảm an toàn tại các điểm giao cắt giữa đường chuyên dùng và đường giao thông. Các doanh nghiệp được yêu cầu ký cam kết chấp hành nghiêm quy định về trật tự, an toàn giao thông.