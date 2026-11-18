Theo Công văn số 5148/UBND-XDMT của UBND thành phố Quảng Ninh, thời gian qua, người dân phản ánh tình trạng khói bụi phát tán khi nổ mìn khai thác đá. Tại một số công trình đường bộ, đơn vị thi công chưa lắp hệ thống rửa xe, để xe chở vật liệu san lấp làm rơi vãi đất đá, gây bụi và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Tại nút giao giữa tuyến đường ven sông và tỉnh lộ 333, bụi từ mặt đường đang thi công cấp phối bị cuốn lên khi phương tiện qua lại.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng Công ty Đông Bắc và các doanh nghiệp liên quan rà soát phương án, điều chỉnh thời gian bốc xúc, vận chuyển để hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Các đơn vị phải thường xuyên tưới nước dập bụi tại khai trường, khu vực bốc xúc và dọc tuyến vận chuyển. Toàn bộ xe chở khoáng sản, vật liệu phải phủ bạt kín, tuân thủ quy định về tải trọng, không để hàng rơi vãi.

Trên tất cả các tuyến vận chuyển đất, đá thải mỏ ra ngoài khai trường, doanh nghiệp phải lắp hệ thống phun nước tự động để rửa lốp, làm sạch xe trước khi phương tiện lưu thông trên đường giao thông công cộng.

Đối với hoạt động nổ mìn, thành phố yêu cầu doanh nghiệp đánh giá mức độ phát tán khói bụi, tiếng ồn ảnh hưởng đến đời sống người dân và rà soát lộ trình cải tiến công nghệ nổ mìn. Các đơn vị phải thiết lập, duy trì hệ thống camera giám sát mỏ 24/7 để theo dõi hoạt động khai thác, vận tải, đồng thời chủ động phòng ngừa, ứng phó với sự cố sạt lở, sụt lún tại bãi thải, khai trường theo phương án đã được phê duyệt.

Chủ đầu tư, đơn vị thi công bố trí nhân lực vệ sinh môi trường xung quanh khu vực thi công dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh đoạn qua địa bàn phường Hoàng Quế. Ảnh: Ngọc Anh

Tại các công trình xây dựng, thành phố nghiêm cấm thổi bụi trực tiếp ra môi trường khi làm sạch mặt đường phục vụ thi công. Nhà thầu phải quét dọn kết hợp phun nước dập bụi, hút bụi hoặc áp dụng biện pháp thu gom khép kín để bụi không ảnh hưởng đến người đi đường và khu dân cư lân cận. Chủ đầu tư, nhà thầu phải bảo đảm toàn bộ máy móc, thiết bị, phương tiện thi công được kiểm định, bảo dưỡng định kỳ, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải và bảo vệ môi trường. Bùn đất bám trên máy móc, phương tiện phải được làm sạch trước khi ra khỏi công trường.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì nâng cao chất lượng thẩm định, đánh giá tác động môi trường, kiểm soát việc thực hiện nghĩa vụ cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác mỏ và hoàn trả mặt bằng dự án. Sở tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất việc chấp hành quy định về môi trường, đất đai tại các mỏ, khu vực thu hồi khoáng sản và công trình đang triển khai, tham mưu xử lý nghiêm hoặc đình chỉ hoạt động đối với các đơn vị vi phạm, sử dụng công nghệ lạc hậu gây ô nhiễm.

Công an thành phố chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông và cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường tăng cường tuần tra, xử lý xe quá tải, quá khổ, xe che bạt không đúng quy định làm rơi vãi khoáng sản, đất đá thải. Phương tiện không được rửa sạch, để bùn đất theo bánh xe ra đường giao thông công cộng cũng thuộc diện tập trung kiểm tra, xử lý.

UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm toàn diện về quản lý tài nguyên, môi trường và trật tự xây dựng trên địa bàn. Chính quyền cơ sở phải giám sát các bãi tập kết vật liệu, tuyến đường vận chuyển và công trình đang thi công, phối hợp với lực lượng liên ngành xử lý dứt điểm vi phạm. Với những kiến nghị, phản ánh của người dân về môi trường, thành phố yêu cầu các địa phương chủ động đối thoại, giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở.