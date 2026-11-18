UBND TP Quảng Ninh ghi nhận nhiều phản ánh của người dân về tình trạng phát tán khói bụi khi nổ mìn khai thác đá, xe vận chuyển đất đá gây mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Tại một số công trình, đơn vị thi công chưa lắp hệ thống rửa xe, để phương tiện chở vật liệu san lấp làm rơi vãi đất đá xuống đường.

Riêng tại nút giao tuyến đường ven sông với Tỉnh lộ 333, quá trình thi công cấp phối phát sinh bụi cuốn khi xe lưu thông qua. Những bất cập này được nêu trong Công văn số 5148/UBND-XDMT, cùng yêu cầu khẩn trương khắc phục, xử lý dứt điểm.

Hệ thống phun nước làm sạch phương tiện, hạn chế bùn đất theo bánh xe ra đường giao thông công cộng.

Đối với các đơn vị khai thác, thu hồi và vận chuyển khoáng sản, đất đá thải mỏ, UBND thành phố yêu cầu kiểm soát bụi ngay tại khu vực bốc xúc, khai trường và dọc tuyến vận chuyển.

Doanh nghiệp phải thường xuyên tưới nước dập bụi, bảo đảm toàn bộ xe vận chuyển được phủ bạt kín, chở đúng tải trọng và không làm rơi vãi vật liệu.

Trên tất cả các tuyến vận chuyển đất, đá thải mỏ ra ngoài khai trường, các đơn vị phải đầu tư hệ thống phun nước tự động rửa lốp, làm sạch xe trước khi phương tiện đi vào đường giao thông công cộng.

Thời gian bốc xúc, vận chuyển cũng phải được rà soát, điều chỉnh hợp lý để hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Với hoạt động nổ mìn, doanh nghiệp phải đánh giá mức độ phát tán khói bụi, tiếng ồn và tác động đến khu dân cư và rà soát lộ trình cải tiến công nghệ. Các mỏ phải thiết lập, duy trì camera giám sát 24/7 để theo dõi hoạt động khai thác, vận tải.

Đồng thời, đơn vị khai thác có trách nhiệm triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố sạt lở, sụt lún tại bãi thải, khai trường theo phương án đã được phê duyệt.

Tại các công trường, máy móc, thiết bị và phương tiện thi công phải được kiểm định, bảo dưỡng định kỳ, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải, được làm sạch bùn đất trước khi di chuyển ra ngoài.

Các đơn vị thi công không được thổi bụi trực tiếp ra môi trường xung quanh khi vệ sinh mặt đường phục vụ thi công. Nhà thầu phải quét dọn kết hợp phun nước dập bụi, hút bụi hoặc áp dụng giải pháp thu gom khép kín, tránh ảnh hưởng đến người đi đường và khu dân cư kế cận.

Việc kiểm tra sẽ tập trung cả tại nơi khai thác, công trường và trên đường vận chuyển. Công an thành phố được giao tăng cường tuần tra, xử lý xe quá tải, quá khổ, che chắn không đúng quy định làm rơi vãi khoáng sản, đất đá thải. Các phương tiện không rửa xe, rửa lốp, kéo bùn đất ra đường công cộng cũng thuộc diện kiểm tra, xử lý.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm tăng cường kiểm tra đột xuất tại các mỏ, khu vực thu hồi khoáng sản và công trình đang triển khai; tham mưu xử lý nghiêm hoặc đình chỉ hoạt động các đơn vị vi phạm, áp dụng công nghệ lạc hậu gây ô nhiễm.

Cùng với đó là kiểm soát nghĩa vụ cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác và hoàn trả mặt bằng dự án.

Chính quyền các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm quản lý tài nguyên, môi trường và trật tự xây dựng trên địa bàn. Các địa phương phải chủ động đối thoại, giải quyết phản ánh của người dân ngay từ cơ sở, thường xuyên giám sát bãi tập kết vật liệu, tuyến vận chuyển và công trình đang thi công để kịp thời xử lý sai phạm.