Quảng Ninh siết quản lý chất thải xây dựng, công khai các điểm tập kết, xử lý

Quản lý từ nguồn

Theo Quyết định số 100/2026/QĐ-UBND, chủ đầu tư các công trình xây dựng (trừ công trình nhà ở) phải lập, phê duyệt kế hoạch quản lý chất thải rắn xây dựng, gửi Sở Xây dựng, cơ quan cấp phép xây dựng theo phân cấp và UBND cấp xã trước khi khởi công. Khi công trình hoàn thành, chủ đầu tư phải báo cáo kết quả thực hiện.

Quy định mới giúp kiểm soát chất thải ngay từ nguồn phát sinh, nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị tham gia thi công, vận chuyển.

Đối với công trình nhà ở, chủ đầu tư phải gửi thông báo thực hiện quản lý chất thải rắn xây dựng đến cơ quan cấp phép xây dựng (nếu thuộc diện phải cấp phép) và UBND cấp xã trước khi khởi công.

Ông Đỗ Văn Ninh, Trưởng phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng Quảng Ninh cho biết, quy định mới hướng tới kiểm soát chất thải ngay từ nguồn phát sinh, nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị tham gia thi công, vận chuyển.

Chất thải rắn xây dựng thông thường được phân thành ba nhóm: Chất thải có thể tái sử dụng, tái chế; chất thải đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn để sản xuất vật liệu xây dựng, sử dụng san lấp mặt bằng và chất thải phải xử lý. Việc phân loại, lưu giữ phải bảo đảm vệ sinh môi trường, không gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Đáng chú ý, các phương tiện vận chuyển chất thải phải đáp ứng yêu cầu về che chắn, không để rơi vãi, phát tán bụi, mùi ra môi trường. Xe tải thùng hở phải phủ bạt kín; hai bên thành xe phải có dòng chữ "VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI" với chiều cao tối thiểu 15cm, kèm tên cơ sở, địa chỉ và số điện thoại liên hệ.

Đối với bùn thải, quy định nghiêm cấm xả trực tiếp bùn từ bể phốt, hầm cầu vào hệ thống thoát nước và môi trường xung quanh. Bùn thải phải được thu gom, vận chuyển bằng phương tiện chuyên dụng đến khu xử lý tập trung hoặc địa điểm được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Bùn thải từ hệ thống thoát nước cũng phải được xử lý trước khi thải ra môi trường.

Về trách nhiệm quản lý, Sở Xây dựng chủ trì tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý chất thải rắn xây dựng; Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp kiểm soát ô nhiễm, giám sát việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường.

UBND các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm đề xuất, bố trí và công khai các điểm tập kết, trạm trung chuyển, cơ sở xử lý chất thải theo quy hoạch; đồng thời giám sát hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý và kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Các đơn vị thu gom, vận chuyển phải ký hợp đồng với chủ nguồn thải, chuyển giao chất thải đúng địa điểm tiếp nhận, niêm yết giá dịch vụ và lập sổ theo dõi khối lượng, chủng loại, hành trình vận chuyển.

Kiểm soát chặt các điểm tập kết tạm

Ông Trần Trọng Tường, Phó chủ tịch UBND phường Cao Xanh, cho biết: Phường Cao Xanh hiện có hai bãi tập kết tạm được cấp có thẩm quyền chấp thuận, đang hoạt động.

Các đơn vị thi công đăng ký phương tiện, biển kiểm soát trước khi vận chuyển; thực hiện che phủ bạt, tuân thủ quy định về tải trọng, khung giờ và các biện pháp giảm thiểu bụi, tiếng ồn khi vận chuyển về bãi tập kết tạm.

Cụ thể, khu vực dự án Khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh A, B, C, D được thực hiện theo Văn bản số 4557/UBND-XD&MT ngày 27/11/2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh, diện tích khoảng 1,39ha. Đây là địa điểm được chấp thuận để tạm trữ, lưu chứa đất, đá dư thừa, với khối lượng khoảng 76.018m³.

UBND phường Cao Xanh quản lý một nửa diện tích khu vực theo biên bản thống nhất với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I và Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Hồng Gai; nửa diện tích còn lại do phường Hồng Gai quản lý.

Điểm tập kết thứ hai thuộc dự án Khu dân cư đô thị tại phường Hà Khánh (thành phố Hạ Long cũ), thực hiện theo Văn bản số 1447/UBND-XD&MT ngày 13/4/2026 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Khu vực có diện tích khoảng 17ha, khối lượng đất, đá tạm trữ khoảng 33.721m³.

Theo UBND phường Cao Xanh, việc tiếp nhận tại hai khu vực được kiểm soát theo phạm vi, mục đích và chủng loại vật liệu được cấp có thẩm quyền chấp thuận. Địa phương yêu cầu các đơn vị thi công đăng ký phương tiện, biển kiểm soát trước khi vận chuyển; thực hiện che phủ bạt, tuân thủ quy định về tải trọng, khung giờ và các biện pháp giảm thiểu bụi, tiếng ồn.

Tổ Trật tự đô thị được phân công phối hợp kiểm tra, giám sát hằng ngày, tập trung tại các tuyến đường vận chuyển và khu vực tập kết. Công tác điều tiết giao thông, tưới nước chống bụi, vệ sinh môi trường và kiểm soát vị trí đổ thải cũng được tăng cường nhằm hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Hiện trên địa bàn phường có 8 công trình, dự án đầu tư công đang vận chuyển đất, đá, chất thải rắn xây dựng về các bãi tập kết tạm, với tổng khối lượng ước khoảng 10.000m³.

Địa phương lưu ý, các bãi tập kết tạm chỉ tiếp nhận vật liệu phát sinh từ những công trình, dự án thuộc phạm vi được phép, trong đó có các công trình sử dụng vốn đầu tư công và vốn ngoài ngân sách theo nội dung chấp thuận. Những công trình không thuộc đối tượng, phạm vi được phép không được tự ý vận chuyển chất thải xây dựng về các bãi do phường quản lý.

Việc ban hành quy định mới cùng với tăng cường kiểm soát tại các điểm tập kết được kỳ vọng sẽ hạn chế tình trạng đổ thải trái phép, giảm ô nhiễm môi trường, thúc đẩy tái sử dụng, tái chế vật liệu và nâng cao hiệu quả quản lý chất thải trong hoạt động xây dựng tại Quảng Ninh.