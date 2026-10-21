Quảng Ninh: Siết nghiệm thu công trình, kiên quyết loại hồ sơ không đạt yêu cầu

Sở Xây dựng Quảng Ninh vừa ban hành Văn bản số 9460/SXD-QLCL về việc hướng dẫn công tác nghiệm thu và kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng, nhằm bảo đảm chất lượng, tiến độ dự án và tăng cường kỷ cương trong hoạt động xây dựng.

Chủ đầu tư cần rà soát điều kiện nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ theo quy định; kiên quyết không tiếp nhận hồ sơ thiếu thành phần, đồng thời nâng cao trách nhiệm bảo đảm chất lượng công trình trước khi đưa vào khai thác, sử dụng.

Theo văn bản, sau khi Nghị định 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ "Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng" có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026, Sở Xây dựng đã ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định 207/2026/NĐ-CP và văn bản hướng dẫn nghiệm thu, bàn giao, tiếp nhận đưa vào khai thác, sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật các dự án trên địa bàn thành phố Quảng Ninh.

Qua theo dõi thực tế, cơ quan này nhận thấy một số chủ đầu tư chưa xác định đúng công trình thuộc diện phải kiểm tra nghiệm thu; có trường hợp đề nghị kiểm tra khi công trình vẫn còn tồn tại về chất lượng, hồ sơ hoàn thành chưa đầy đủ hoặc được lập mang tính hình thức.

Trước thực trạng trên, Sở Xây dựng yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu, các ban quản lý dự án và chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện quy định về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình.

Theo hướng dẫn, việc nghiệm thu hoàn thành công trình thực hiện theo Điều 24 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Chủ đầu tư phải tổ chức nghiệm thu khi công trình đáp ứng các điều kiện theo quy định; đồng thời căn cứ các Điều 25, 26 và 27 để xác định đúng đối tượng, thẩm quyền và trình tự kiểm tra nghiệm thu của cơ quan nhà nước.

Đối với công trình thuộc diện kiểm tra nghiệm thu, chủ đầu tư phải gửi báo cáo hoàn thành thi công theo Phụ lục VI, kèm danh mục hồ sơ hoàn thành công trình theo Phụ lục VII Nghị định số 207/2026/NĐ-CP.

Hồ sơ cần đầy đủ tài liệu về chuẩn bị đầu tư, khảo sát, thiết kế, quản lý thi công, hoàn công, kết quả thí nghiệm, kiểm định và các biên bản nghiệm thu liên quan.

Sở Xây dựng nhấn mạnh sẽ không tiếp nhận hồ sơ nếu báo cáo không bảo đảm yêu cầu, danh mục tài liệu không đầy đủ hoặc hồ sơ gửi kèm không đáp ứng quy định.

Trường hợp chưa đủ căn cứ đánh giá chất lượng, chủ đầu tư phải tổ chức kiểm định, thử nghiệm khi cần thiết để làm cơ sở nghiệm thu.

Đáng chú ý, không phải mọi công trình đều thuộc diện cơ quan nhà nước kiểm tra nghiệm thu. Tuy nhiên, kể cả với công trình không thuộc diện kiểm tra, chủ đầu tư vẫn phải tổ chức quản lý chất lượng, thi công và nghiệm thu đầy đủ trước khi đưa vào sử dụng, đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả nghiệm thu.

Sở Xây dựng đề nghị chính quyền cơ sở phổ biến hướng dẫn đến các chủ đầu tư, nhà đầu tư; kịp thời phối hợp xử lý những khó khăn vượt thẩm quyền.

Việc siết chặt công tác nghiệm thu nhằm bảo đảm chất lượng, an toàn công trình và hạn chế rủi ro trong quá trình khai thác, sử dụng.