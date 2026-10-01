Quảng Ninh siết kỷ luật, gắn trách nhiệm người đứng đầu trong chuyển đổi số

Ngày 1/10, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành phố Quảng Ninh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026.

Ông Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Ông Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP, Trưởng Ban Chỉ đạo, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

9 tháng, Quảng Ninh hoàn thành 171/176 nhiệm vụ Trung ương giao, đạt 97,16%; 5 nhiệm vụ còn lại đang thực hiện đúng hạn, không có nhiệm vụ quá hạn. Trong chương trình 100 ngày xử lý điểm nghẽn chuyển đổi số, thành phố đã hoàn thành 21/41 nhiệm vụ.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Quản Minh Cường yêu cầu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành nền tảng, động lực phát triển; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, dữ liệu và hạ tầng số.

Thành phố đẩy nhanh làm sạch, chuẩn hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu; từng bước hình thành kho dữ liệu dùng chung, đồng thời đầu tư hạ tầng số đồng bộ, ưu tiên công nghệ mới và tăng cường an toàn, an ninh mạng.

Đại tá Nguyễn Thuận, Phó Giám đốc Công an TP, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, báo cáo.

Bí thư Thành ủy cũng xác định nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quyết định, yêu cầu đẩy mạnh thu hút, tuyển dụng nhân lực trẻ có chuyên môn về khoa học, công nghệ, công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Cùng với đó, thành phố tăng cường huy động, sử dụng nguồn lực cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, lấy doanh nghiệp làm trung tâm của quá trình ứng dụng, đổi mới và tạo ra giá trị mới; phát động phong trào đổi mới sáng tạo, cải cách phong cách, phương pháp làm việc trong mô hình thành phố.

Bí thư Thành ủy yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương, gắn kết quả khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với đánh giá người đứng đầu.

Trong quý IV, các cấp, ngành phải quyết liệt hơn, rõ trách nhiệm hơn, bảo đảm tiến độ và kết quả thực chất, hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2026.