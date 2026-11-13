Quảng Ninh: Siết kiểm soát xe vận chuyển đất đá, không để phát sinh điểm nóng ATGT

Thời gian gần đây, cùng với tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm, nhu cầu vận chuyển đất đá, chất thải mỏ trên địa bàn TP. Quảng Ninh tăng cao. Nhiều tuyến đường xuất hiện tình trạng xe tải trọng lớn nối đuôi nhau lưu thông, tạo áp lực lên hạ tầng và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trên Quốc lộ 10 và Quốc lộ 279, nhiều đoàn xe tải trọng lớn hoạt động liên tục. Tại một số nút giao, mật độ phương tiện tăng cao khiến việc lưu thông của ô tô, xe máy và xe khách gặp khó khăn.

Lực lượng CSGT kiểm tra đoàn xe tải trọng lớn chạy trên QL 279.

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông Công an Quảng Ninh, trong 10 tháng năm 2026, toàn thành phố xảy ra 279 vụ tai nạn giao thông, làm chết 156 người, bị thương 183 người, thiệt hại tài sản ước tính trên 5 tỷ đồng. Trong số các vụ tai nạn có những vụ liên quan đến phương tiện vận chuyển đất đá.

Nguyên nhân các vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Trước tình hình phương tiện gia tăng, lực lượng chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông nâng cao ý thức, chấp hành quy định và chủ động phòng tránh nguy cơ tai nạn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông hiện đang tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn có hoạt động vận tải đất đá thường xuyên; tập trung xử lý các hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ, chở hàng quá tải trọng, vi phạm quy định về kích thước thành thùng, đi sai phần đường, làn đường.

Bên cạnh công tác tuần tra, kiểm soát, việc bảo đảm an toàn giao thông cần có sự phối hợp của chính quyền địa phương và các đơn vị vận tải. Các địa phương cần rà soát những tuyến đường có lưu lượng xe tải trọng lớn tăng cao, đánh giá khả năng đáp ứng của hạ tầng để tổ chức giao thông phù hợp.

Đối với các dự án mới hoặc khi nhu cầu vận chuyển tăng đột biến, phương án bảo đảm an toàn giao thông cần được tính toán ngay từ đầu. Doanh nghiệp vận tải và lái xe phải nâng cao trách nhiệm, tuân thủ quy định về tải trọng, tốc độ và an toàn phương tiện.

Đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm là yêu cầu phát triển, nhưng không thể tách rời nhiệm vụ bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân. Kiểm soát chặt hoạt động vận chuyển đất đá, chất thải mỏ sẽ góp phần hạn chế nguy cơ tai nạn, không để phát sinh điểm nóng về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.