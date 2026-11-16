Quảng Ninh siết kiểm soát hàng hóa trên các tuyến giao thông

Tổ công tác liên ngành phát hiện, kiểm tra các phương tiện chở hàng hoá vi phạm. Ảnh: CAQN

Trong bốn ngày, từ 9 đến 12/11, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an TP Quảng Ninh phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện hai phương tiện vận chuyển nhiều hàng hóa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Cụ thể, khoảng 12h05' ngày 9/11, tại Km171+500, khu vực trạm thu phí cao tốc Hải Phòng – Móng Cái, thuộc phường Móng Cái 2, tổ công tác liên ngành kiểm tra xe ô tô khách biển kiểm soát 15H-366.XX do Nguyễn V.B (SN 1994, trú tại xã Tân An, TP Hải Phòng) điều khiển. Trên xe có 4.740 hộp đinh hạt nổ, toàn bộ không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp.

Đến 16h45' ngày 12/11, cũng tại khu vực này, tổ công tác kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 34A-940.XX do Vũ T.T (SN 1980, trú tại tổ dân phố Thiệu Dương 5, phường Đông Triều, TP Quảng Ninh) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1.040 chiếc quần tất, 970 chiếc áo nữ, 350 chiếc quần nữ và 120 chai rượu nhãn hiệu Mao Tai Zhen, loại 500ml/chai, nồng độ 53% Vol. Số hàng hóa trên có bao bì in chữ Trung Quốc, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp.

Tổ công tác đã hoàn thiện hồ sơ, bàn giao người, phương tiện cùng toàn bộ tang vật của hai vụ việc cho Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường thành phố tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Lực lượng chức năng siết chặt kiểm soát trên các tuyến đường huyết mạch. Ảnh CAQN

Bên cạnh cao tốc Hải Phòng – Móng Cái, lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát trên Quốc lộ 18C, tuyến đường kết nối khu vực biên giới với Quốc lộ 18 và cao tốc. Tại dốc U Bò, Đội CSGT đường bộ số 3 phối hợp với Công an cơ sở và Bộ đội Biên phòng duy trì chốt kiểm soát dã chiến, trực 24/24 giờ suốt nhiều tháng qua, phát hiện, bắt giữ hàng chục vụ vận chuyển hàng cấm, hàng lậu.

Theo lực lượng chức năng, các đối tượng thường sử dụng xe cá nhân, xe bán tải vận chuyển hàng hóa, sẵn sàng tăng tốc bỏ chạy khi bị yêu cầu dừng kiểm tra. Một số còn bố trí người theo dõi hoạt động của tổ công tác, xe công vụ để thông báo cho các đối tượng khác né tránh.

Trước nhu cầu vận chuyển, lưu thông hàng hóa gia tăng dịp cuối năm, Phòng CSGT Công an TP Quảng Ninh tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương nắm tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra trên cả đường bộ và đường thủy. Trong đó, tập trung phát hiện, ngăn chặn hoạt động buôn bán pháo nổ, vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc và các vi phạm về an toàn thực phẩm, nhất là thời gian giáp Tết.

Thông qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT đồng thời xử lý các hành vi vi phạm tốc độ, đi sai làn đường, vi phạm nồng độ cồn và ma túy, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.