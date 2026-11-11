Quảng Ninh: Siết chặt an toàn phòng cháy, chữa cháy từ công trình xây dựng đến trường học

Nhiều công trình chưa đủ điều kiện an toàn

Thực hiện Công điện số 72/CĐ-TTg ngày 5/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy nhà tạm tại Trường THCS Kim Liên (thành phố Hà Nội) và các chỉ đạo của địa phương về tăng cường bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở giáo dục, Sở Xây dựng Quảng Ninh đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh rà soát toàn diện hệ thống công trình trường học trên địa bàn.

Các tồn tại tập trung chủ yếu ở các nhóm vấn đề như thiếu hồ sơ thiết kế, giấy phép xây dựng, hồ sơ hoàn thành công trình và hồ sơ quản lý phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Thống kê từ tháng 7/2025 đến nay cho thấy, Sở Xây dựng đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an thành phố và UBND các địa phương tổ chức tổng rà soát, kiểm tra định kỳ các cơ sở thuộc phạm vi quản lý.

Qua đó, ghi nhận 32 lượt công trình trường học, điểm trường tại 18 xã, phường còn tồn tại hoặc chưa đủ cơ sở đánh giá điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Các tồn tại tập trung chủ yếu ở các nhóm vấn đề như thiếu hồ sơ thiết kế, giấy phép xây dựng, hồ sơ hoàn thành công trình và hồ sơ quản lý phòng cháy, chữa cháy theo quy định. Nhiều công trình đã đưa vào khai thác khi chưa có văn bản thẩm duyệt thiết kế hoặc chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy.

Hiện trạng nhiều công trình có sự thay đổi so với giấy phép được cấp như: Xây dựng bổ sung phòng học, khu vui chơi, sảnh, thang thép; tự ý cải tạo công năng phòng bếp; thay đổi kích thước lối thoát hiểm hoặc không bố trí thang thoát hiểm theo đúng thiết kế duyệt.

Sử dụng công trình không phù hợp với mục đích sử dụng đất (thuê nhà ở làm trường mầm non); nhiều điểm trường chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Mái tôn che sân nội bộ gây cản trở khả năng tiếp cận của xe chữa cháy; hệ thống phòng cháy, chữa cháy hiện hữu chưa được nâng cấp, cải tạo theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mới.

Trước thực trạng này, Sở Xây dựng đề nghị UBND các địa phương mở rộng phạm vi rà soát đối với toàn bộ các cơ sở giáo dục (công lập, ngoài công lập, điểm trường, lớp học tạm).

Đặc biệt lưu ý các khu vực nhà tạm, bếp ăn, kho tàng, khu nội trú, công trình cải tạo chuyển đổi công năng và nhà ở riêng lẻ được thuê làm cơ sở giáo dục.

Ngành Giáo dục cũng được yêu cầu siết chặt quản lý, không cấp mới, không gia hạn và xem xét đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở ngoài công lập vi phạm pháp luật về xây dựng, đất đai và phòng cháy, chữa cháy nhưng chưa khắc phục.

Nâng cao năng lực quản lý, phòng ngừa từ gốc

Việc rà soát an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở giáo dục nằm trong lộ trình chuẩn hóa và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy đối với toàn bộ công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2025).

Công tác quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các cơ quan chuyên môn về xây dựng là nhiệm vụ mới, đòi hỏi kiến thức chuyên sâu và nhận thức đầy đủ về trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân.

Luật mới đã bổ sung và quy định rõ hơn trách nhiệm, thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về xây dựng trong công tác quản lý phòng cháy, chữa cháy, đặt ra yêu cầu cấp thiết về năng lực thẩm định thiết kế, kiểm tra và hướng dẫn giải pháp kỹ thuật.

Nhằm đáp ứng yêu cầu này, đầu tháng 10/2026, Sở Xây dựng Quảng Ninh đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về thẩm định thiết kế và kiểm tra phòng cháy, chữa cháy trong công trình xây dựng cho 138 cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Trao đổi về vấn đề này, ông Triệu Việt Cường, Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng (Sở Xây dựng Quảng Ninh) cho biết: "Công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các cơ quan chuyên môn về xây dựng là nhiệm vụ mới, đòi hỏi kiến thức chuyên sâu và nhận thức đầy đủ về trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân.

Thông qua đào tạo, tập huấn, ngành Xây dựng hướng tới chuẩn hóa quy trình, thống nhất cách thức triển khai và tháo gỡ kịp thời những điểm nghẽn trong thực tiễn thẩm định, kiểm tra".

Song song với việc siết chặt kỷ cương quản lý đầu tư xây dựng, Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy, phát huy hiệu quả phương châm "4 tại chỗ".

Trong 9 tháng năm 2026, lực lượng chức năng đã tổ chức 1.899 lượt kiểm tra tại các cơ sở, phát hiện và xử phạt 140 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 1,087 tỷ đồng.

Toàn thành phố duy trì hiệu quả hơn 800 mô hình "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy", điểm chữa cháy công cộng và tổ chữa cháy tình nguyện; đồng thời tổ chức thực tập hàng trăm phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ nhằm nâng cao kỹ năng xử lý tình huống ban đầu.

Theo đại tá Nguyễn Văn Cường, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố), thời gian tới lực lượng chức năng sẽ tiếp tục duy trì chế độ thường trực chiến đấu 24/24 giờ, đồng thời kiên quyết đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở khắc phục dứt điểm các tồn tại, vi phạm về an toàn cháy nổ.

Từ các công trình xây dựng, cơ sở giáo dục đến từng khu dân cư, thành phố Quảng Ninh đang từng bước khép kín vòng kiểm soát an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Việc chuyển trọng tâm từ "xử lý hậu quả" sang "chủ động phòng ngừa, rà soát ngay từ khâu đầu tư, xây dựng" chính là chìa khóa then chốt để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, góp phần kiến tạo không gian đô thị phát triển an toàn, văn minh và bền vững.