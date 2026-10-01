Quảng Ninh siết các khoản thu đầu năm học, ngăn chặn lạm thu

Theo Công văn số 2477/SGDĐT-KHTC, Sở GD&ĐT Quảng Ninh yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu và thủ trưởng các cơ sở giáo dục công lập kiểm soát chặt các khoản thu, chi; thực hiện công khai, minh bạch và tuyệt đối không để phát sinh các khoản thu ngoài quy định.

Các trường phải phổ biến đầy đủ quy định của Bộ GD&ĐT, UBND thành phố và Sở GD&ĐT về thu, chi tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh. Người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm nếu để xảy ra lạm thu; đồng thời phải chủ động kiểm tra, kịp thời xử lý sai phạm và khắc phục hậu quả nếu có.

Một yêu cầu được nhấn mạnh là không lạm dụng xã hội hóa giáo dục để tăng các khoản đóng góp của phụ huynh hoặc dùng nguồn xã hội hóa thay cho những khoản ngân sách nhà nước phải bảo đảm…

Cùng với yêu cầu kiểm soát lạm thu, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 87/2026/QĐ-UBND ngày 5/9/2026, quy định danh mục, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo trong cơ sở giáo dục công lập.

Theo quy định, nhà trường phải xây dựng kế hoạch thu, chi cụ thể; thu đúng, đủ chi, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả. Đối với các khoản dịch vụ, mức thu cụ thể phải có sự thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ, phù hợp điều kiện thực tế và trên tinh thần tự nguyện, dân chủ.

Trường hợp một dịch vụ đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần hoặc có nguồn kinh phí hợp pháp khác, phần thu từ người sử dụng phải được xác định sau khi đã giảm trừ khoản kinh phí được hỗ trợ.

Quyết định cũng quy định mức tối đa đối với một số dịch vụ. Dịch vụ ăn uống, bán trú, hợp đồng thuê người nấu ăn tối đa 140.000 đồng/học sinh/tháng; quản lý học sinh trong giờ bán trú tối đa 8.000 đồng/ngày/học sinh; phục vụ bữa ăn tối đa 30.000 đồng/học sinh/ngày.

Đối với mầm non, dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ ngoài giờ như đón sớm, trả muộn tối đa 8.000 đồng/trẻ/ngày; trông giữ vào thứ Bảy và trong hè tối đa 23.000 đồng/ngày/trẻ. Phí trông giữ phương tiện của học sinh tối đa 30.000 đồng/xe đạp/tháng và 50.000 đồng/xe máy, xe đạp điện/tháng.

Các mức trên là căn cứ để cơ sở giáo dục xây dựng và thống nhất khoản thu, không phải cơ sở để nhà trường mặc nhiên thu ở mức tối đa.