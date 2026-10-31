Quảng Ninh: Sẽ giải ngân 100% vốn đầu tư công trước ngày 31/12

Tập trung xử lý dứt điểm tồn tại, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, mặc dù kế hoạch vốn giao đầu năm 2026 gấp 2 lần so với kế hoạch năm 2025, song tính đến ngày 29/10, kết quả giải ngân vốn đầu tư công của thành phố Quảng Ninh đạt nhiều tín hiệu rất tích cực. Tổng số vốn giải ngân đạt 91% so với chỉ tiêu cả năm 2026; tỷ lệ giải ngân kế hoạch năm 2026 đạt 80% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm, cao hơn so với cùng kỳ.

Thời gian qua, công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc được thực hiện sát sao; hoạt động giải ngân được triển khai thường xuyên. Các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, đấu thầu, điều chỉnh dự án được các sở, ngành, địa phương chủ động rà soát, xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết kịp thời. Cùng với đó, tiến độ triển khai các dự án cơ bản được kiểm soát chặt chẽ, nhiều dự án đã hoàn thành, các dự án chuyển tiếp đang được tập trung thi công. Các dự án khởi công mới cũng đã hoàn thành thủ tục đầu tư, đấu thầu và dự kiến khởi công ngay trong quý IV/2026, tạo dư địa giải ngân lớn trong những tháng cuối năm.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh Quản Minh Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Cao Quỳnh (Q.M.G)

Chỉ đạo nội dung này, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Quản Minh Cường ghi nhận những kết quả tích cực trong thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công thời gian qua. Để hoàn thành trọn vẹn mục tiêu đề ra, Bí thư Thành ủy Quản Minh Cường yêu cầu trong 2 tháng cuối năm, các sở, ngành, địa phương, các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cùng các chủ đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công phải nỗ lực hơn nữa. Toàn thành phố quyết tâm hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm trước ngày 31/12/2026, qua đó bảo đảm mức tăng trưởng trên địa bàn trong quý IV đạt 14,5% và cả năm 2026 đạt trên 13%.

Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị cần lưu ý khẩn trương rà soát, tập trung xử lý dứt điểm những tồn tại để đẩy nhanh tiến độ triển khai. Các chủ đầu tư phải chú trọng công tác nghiệm thu, quyết toán, tất toán đối với các dự án thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời, quá trình đẩy nhanh tiến độ giải ngân phải luôn đi đôi với yêu cầu bảo đảm chất lượng công trình, khối lượng hoàn thành và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công.

Tạo thuận lợi để kinh tế tư nhân phát huy vai trò động lực

Cũng tại hội nghị, Thường trực Thành ủy đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 547-KH/TU ngày 6/6/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển kinh tế tư nhân. Tính từ đầu năm đến nay, toàn thành phố ghi nhận 2.815 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới với tổng vốn đăng ký đạt 40.025 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn lên 14.315 doanh nghiệp.

Các nhà thầu thi công dự án đường ven sông giai đoạn 1 (đoạn nút giao Đầm Nhà Mạc đến đường 338) đang đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành trong năm 2026

Đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào sự phát triển chung của thành phố ngày càng rõ nét. Tổng thu ngân sách từ khu vực kinh tế tư nhân đến nay đạt 47.498 tỷ đồng, chiếm 60% tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Tỷ lệ lao động làm việc trong khu vực kinh tế tư nhân hiện chiếm tới 70,7% tổng số lao động toàn thành phố. Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, toàn thành phố đã phát triển thêm 6 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, nâng tổng số doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn lên 41 doanh nghiệp.

Cho ý kiến chỉ đạo về nội dung này, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Quản Minh Cường nhấn mạnh, khu vực kinh tế tư nhân được Đảng và Nhà nước xác định là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Những con số tăng trưởng về số lượng doanh nghiệp, tỷ trọng đóng góp ngân sách và giải quyết việc làm đã khẳng định vị thế trụ cột của khu vực kinh tế này tại địa phương.

Để tiếp tục khơi thông nguồn lực phát triển, Bí thư Thành ủy Quản Minh Cường yêu cầu các sở, ngành và địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân tiếp cận nguồn vốn và triển khai các dự án khoa học, công nghệ. Các cơ quan chức năng cần giảm thiểu hoạt động thanh tra, kiểm tra nhằm tạo môi trường thông thoáng cho doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh; phấn đấu tỷ lệ đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào tăng trưởng GRDP của thành phố đạt từ 45% đến 50%.