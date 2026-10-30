Quảng Ninh: Sau 17 năm lẩn trốn, bị cáo lừa đảo hơn 61 tỷ đồng lĩnh án 19 năm tù

Theo hồ sơ vụ án, trong giai đoạn 2006 - 2008, Dương Văn Toàn cùng vợ là Chu Thị Thúy quản lý, điều hành Công ty TNHH Minh Toàn.

Do hoạt động kinh doanh thua lỗ, mất khả năng thanh toán, hai vợ chồng đã đưa ra nhiều thông tin gian dối về hoạt động đầu tư, kinh doanh, vay vốn và nhận thừa kế để huy động tiền, vàng của người quen rồi chiếm đoạt.

Bị cáo Dương Văn Toàn tại phiên tòa xét xử.

Một trong những nạn nhân là bà Đỗ Thị Dân, thông gia của vợ chồng Toàn. Hai người đưa thông tin có người thân làm việc tại “Tập đoàn tài chính thế giới”, có khả năng thu xếp nguồn vốn nước ngoài để đầu tư trang trại.

Tin tưởng, bà Dân nhiều lần giao tiền, vàng cho vợ chồng Toàn. Đến tháng 1/2008, hai người viết giấy xác nhận nợ bà Dân 19,8 tỷ đồng.

Với bà Đỗ Thị Mai Thanh, em gái bà Dân, vợ chồng Toàn lại dựng chuyện được hưởng khoản thừa kế 20 triệu USD từ dòng họ Chu bên Pháp nhưng cần tiền làm thủ tục nhận.

Bằng thủ đoạn này, hai người đã nhận của bà Thanh tổng cộng 29,05 tỷ đồng rồi chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Để tạo lòng tin và che giấu việc đã sử dụng hết số tiền vay, vợ chồng Toàn thuê người mở sổ tiết kiệm đứng tên Toàn, sau đó photo sổ và lấy giấy xác nhận số dư ngân hàng. Tiền gửi được rút ra ngay sau đó để mở các sổ tiết kiệm khác.

Bằng cách này, Toàn có 6 bản photo sổ tiết kiệm cùng 6 giấy xác nhận số dư với tổng số tiền thể hiện lên tới 58,55 tỷ đồng.

Khi các chủ nợ yêu cầu thanh toán, vợ chồng Toàn đưa những giấy tờ này ra để chứng minh tiền vẫn đang được gửi tại ngân hàng, trong khi thực tế các sổ tiết kiệm không còn tiền.

Ngoài hai chị em bà Dân, bà Thanh, vợ chồng Toàn còn chiếm đoạt tiền của những người quen khác thông qua các thông tin gian dối về đầu tư, kinh doanh và vay vốn.

Đáng chú ý, trong vụ việc liên quan đến ông Vũ Minh Toán, vợ chồng Toàn cùng Nguyễn Hữu Chí dựng lên dự án vay 50 triệu USD vốn ODA để đầu tư cảng biển.

Chí được giới thiệu dưới tên “Tiến”, làm việc tại “Tập đoàn tài chính thế giới”, có khả năng thu xếp khoản vay thời hạn 30 năm, ân hạn 5 năm. Thực tế, Chí chỉ kinh doanh động cơ máy bơm và bàn bi-a tại TP.HCM.

Thông qua bà Hoàng Thị Ly, nhóm này tiếp cận những người có nhu cầu vay vốn, đưa ra các yêu cầu đóng lệ phí, mở tài khoản và nộp tiền trước để hoàn thiện thủ tục giải ngân.

Trong tháng 4/2008, ông Toán đã nhiều lần chuyển tiền theo yêu cầu của nhóm này. Sau đó, vợ chồng Toàn cùng những người liên quan đến Quảng Ninh khảo sát cảng Điền Công (Uông Bí), đồng thời đưa ra thông tin thiết kế cảng đã hoàn thành.

Nhóm này tiếp tục thông báo khoản vay được bổ sung thêm 18 triệu USD và yêu cầu đóng thêm phí để thúc giục các bị hại nộp tiền.

Tổng cộng, ông Toán đã giao hơn 11,09 tỷ đồng và bị chiếm đoạt. Đây là một phần trong tổng số tiền hơn 61,3 tỷ đồng bị chiếm đoạt trong vụ án.

Quang cảnh phiên tòa xét xử bị cáo Dương Văn Toàn.

Để củng cố lòng tin, vợ chồng Toàn tiếp tục sử dụng thủ đoạn gửi tiền vào ngân hàng rồi rút hết, sau đó đưa bản photo sổ tiết kiệm trị giá 10 tỷ đồng mang tên bà Ly cùng giấy xác nhận số dư cho những người góp tiền.

Khi khoản vay không được giải ngân, các bị hại nhiều lần yêu cầu giải thích nhưng vợ chồng Toàn liên tục tìm cách trì hoãn, sau đó cắt đứt liên lạc và bỏ trốn.

Tháng 4/2009, khi phát hiện vợ chồng Toàn đang lẩn trốn tại Đà Lạt, những người liên quan đã trình báo cơ quan công an. Chu Thị Thúy bị bắt giữ, còn Dương Văn Toàn tiếp tục bỏ trốn. Phần vụ án liên quan đến Toàn được tách ra và tạm đình chỉ điều tra.

Trong thời gian trốn truy nã, Toàn liên tục thay đổi nơi ở, cắt đứt liên lạc với người thân và sống dưới vỏ bọc một người lao động bình thường. Ngoại hình thay đổi nhiều so với ảnh trong hồ sơ truy nã khiến công tác xác minh, truy bắt gặp không ít khó khăn.

Qua quá trình rà soát các mối quan hệ, kể cả trên mạng xã hội, lực lượng trinh sát phát hiện manh mối về một người đàn ông có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với Toàn. Ngày 2/1/2026, tổ công tác Công an tỉnh Quảng Ninh xác định chính xác nơi ở, bắt giữ và di lý Toàn về phục vụ điều tra.

Ngày 10/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra bị can đối với Dương Văn Toàn.

Tại cơ quan điều tra, Toàn thừa nhận hành vi chiếm đoạt tiền của bà Dân, bà Thanh và chị Nguyễn Thị Ngân.

Tuy nhiên, bị cáo không thừa nhận hành vi chiếm đoạt tiền của bà Nguyễn Thị Thanh Thủy và anh Nguyễn Việt Trung với lý do không trực tiếp ký giấy vay.

Cơ quan tố tụng xác định các tài liệu, chứng cứ thu thập được đủ căn cứ chứng minh Toàn cùng vợ thực hiện hành vi phạm tội.

Trước đó, Chu Thị Thúy và Nguyễn Hữu Chí đã bị đưa ra xét xử; Thúy hiện đang chấp hành án tù chung thân. Trách nhiệm dân sự trong vụ án cũng đã được giải quyết tại các bản án trước.

Sau thời gian dài bị gián đoạn do bị cáo bỏ trốn, vụ án tiếp tục được đưa ra xét xử. Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội, vai trò của bị cáo cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, HĐXX tuyên phạt Dương Văn Toàn 19 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 2/1/2026.