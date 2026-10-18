Quảng Ninh sắp tổ chức lễ hội ẩm thực kéo dài 5 ngày

Liên hoan dự kiến có khoảng 150 gian hàng, được bố trí thành hai khu vực. Trong đó, khu vực dành cho các đơn vị của Quảng Ninh có khoảng 80 - 100 gian hàng; khu vực dành cho các tỉnh, thành phố khác có khoảng 50 - 70 gian hàng.

Các gian hàng sẽ giới thiệu, trưng bày đặc sản, đồ uống, món ăn truyền thống được chế biến từ nguyên liệu địa phương và các sản phẩm OCOP tiêu biểu.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, các đơn vị tham gia sẽ trực tiếp chế biến món ăn, giới thiệu nguồn gốc, giá trị văn hóa và phương pháp chế biến các đặc sản để người dân, du khách tìm hiểu, giao lưu và thưởng thức tại chỗ. Mỗi đơn vị cũng đăng ký một món ăn tiêu biểu tham gia dự thi để ban tổ chức chấm điểm, lựa chọn và tôn vinh các món ăn, gian hàng nổi bật.

Các gian hàng sẽ giới thiệu, trưng bày đặc sản, món ăn truyền thống được chế biến từ nguyên liệu địa phương và các sản phẩm OCOP tiêu biểu. Ảnh minh hoạ: Hà Anh/Mekong ASEAN.

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra từ 20h ngày 20/11 với chương trình nghệ thuật chào mừng, trao giải tôn vinh đầu bếp và món ăn tiêu biểu. Trong khuôn khổ sự kiện, du khách có thể theo dõi hoạt động trình diễn chế biến chả mực Hạ Long, pha chế cocktail từ các loại rượu địa phương và thưởng thức một số đặc sản như rượu ba kích, rượu mơ Yên Tử, rượu trà hoa vàng và trà Đường Hoa.

Từ ngày 21 - 24/11, liên hoan tiếp tục diễn ra với các chương trình nghệ thuật, biểu diễn âm nhạc đường phố, hoạt động hoạt náo Vui Fest, trình diễn pha chế cocktail và phục vụ du khách thưởng thức ẩm thực. Các gian hàng mở cửa từ 9h đến 23h hằng ngày trong suốt thời gian tổ chức.

Liên hoan ẩm thực Quảng Ninh năm 2026 dự kiến thu hút khoảng 50.000 - 60.000 lượt khách trong nước và quốc tế. Sự kiện được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá văn hóa ẩm thực địa phương, kích cầu du lịch mùa thu đông, thúc đẩy hoạt động lưu trú, ăn uống và tiêu dùng dịch vụ trong những tháng cuối năm 2026.

Đồng thời, chương trình góp phần tăng cường kết nối giữa các địa phương, doanh nghiệp du lịch, nghệ nhân, đầu bếp và cơ sở kinh doanh ẩm thực, gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Hà Anh