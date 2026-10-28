Quảng Ninh: Sắp diễn ra giải đua thuyền buồm quốc tế Hạ Long

Giải đua thuyền buồm quốc tế Hạ Long dự kiến diễn ra tại khu vực biển Tuần Châu, phường Tuần Châu, TP. Quảng Ninh từ 15.12 đến 19.12.2026.

Vị trí diễn ra các cuộc đua là khu vực biển trước Bến du thuyền Tuần Châu, phường Tuần Châu, TP. Quảng Ninh.

Tham dự giải dự kiến có 12 đội với 48 vận động viên, gồm 5 đội trong nước và 7 đội đến từ Malaysia, Thái Lan, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Philippines; 6 trọng tài và 3 chuyên gia quốc tế.

Vịnh Hạ Long là nơi diễn ra giải đua thuyền buồm quốc tế

Dự kiến, Halong Sailing Festival sẽ trở thành sự kiện hằng năm - nơi các vận động viên, các CLB thuyền buồm trong và ngoài nước đến thi đấu, giao lưu, qua đó góp phần phát triển môn thể thao đặc biệt này, đồng thời quảng bá hình ảnh du lịch vịnh Hạ Long.

Cách đây vài năm, một nhóm người, cả trong và ngoài nước, đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam đã thành lập một CLB thuyền buồm tại Hạ Long để thường xuyên tập luyện với nhau ở khu vực Cảng tàu quốc tế Tuần Châu.

Mỗi người góp một thuyền. Có thời điểm, CLB có hơn 10 thuyền buồm và trở thành CLB thuyền buồm lớn nhất cả nước, với khoảng 100 thành viên.

Dịp cuối tuần, các thành viên từ khắp các tỉnh, thành lại trở về Tuần Châu giao lưu, tập luyện. Nhóm đã có một vài lần diễu hành thuyền buồm trên vịnh Hạ Long, tạo ra những hình ảnh đẹp mắt, lạ lẫm, thu hút sự chú ý của người dân và du khách, bởi lần đầu tiên nhiều người nhìn thấy những cánh buồm đủ màu sắc xuất hiện trên di sản thiên nhiên thế giới.

Một thành viên của CLB còn trở thành thuyền trưởng của đội đua thuyền buồm Việt Nam tham dự SEA Games 33, được tổ chức tại Thái Lan năm 2025.

Vịnh Hạ Long được những người chơi thuyền buồm chuyên nghiệp đánh giá là có lợi thế đặc biệt cho thuyền buồm thể thao vì được che chắn bởi các dãy núi ngoài vịnh và trong bờ, tạo điều kiện rất an toàn cho hoạt động thuyền buồm.