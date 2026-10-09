Quảng Ninh sẵn sàng cho Ngày hội toàn dân luyện tập thể thao

Quảng Ninh

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương về phát triển phong trào thể dục thể thao trong giai đoạn mới, thành phố Quảng Ninh đang khẩn trương hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng để tổ chức Lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” năm 2026. Sự kiện nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức cộng đồng về chăm sóc sức khỏe trong mọi tầng lớp nhân dân.

Điểm nhấn đáng chú ý trong cách thức tổ chức năm nay là sự kết hợp linh hoạt, khoa học giữa Lễ phát động và chương trình Tổng duyệt Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao thành phố lần thứ X. Việc lồng ghép khéo léo này giúp tối ưu hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị và lực lượng tham gia với quy mô dự kiến lên tới 3.000 người, bảo đảm tính trang trọng, thiết thực, hiệu quả và tránh lãng phí.

Quy mô của Lễ phát động quy tụ đông đảo các khối lực lượng vũ trang, công nhân ngành Than, đoàn viên thanh niên, vận động viên phong trào từ các xã, phường, đặc khu cho đến các lực lượng khác trên địa bàn, tất cả đều đang thể hiện quyết tâm cao độ và sẵn sàng tham gia.

Ngay sau phần kết nối trực tuyến với điểm cầu Trung ương và nghi thức phát lệnh hưởng ứng, không khí Ngày hội sẽ được chuyển tiếp liền mạch sang chương trình tổng duyệt diễu hành, biểu diễn nghệ thuật và đồng diễn thể thao, hứa hẹn mang lại một bức tranh sinh động về sức sống mới của đô thị biển năng động.

Phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại chưa bao giờ ngừng lan tỏa mạnh mẽ và sâu rộng trên dải đất mỏ. Mỗi bước chạy, mỗi nhịp thở và mỗi sự lựa chọn gắn bó với một môn thể thao hôm nay chính là nền tảng vững chắc để xây dựng một thế hệ người Quảng Ninh khỏe mạnh về thể chất, phong phú về tinh thần, góp phần hiện thực hóa khát vọng về một Việt Nam vươn mình khỏe mạnh và phát triển bền vững.