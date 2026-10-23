Quảng Ninh sẵn sàng cho chuỗi sự kiện thể thao tại Yên Tử

Giải đua xe đạp tại Yên Tử năm 2025.

Đa dạng các hoạt động thể thao tại vùng di sản

Ngày 23/10, đoàn công tác do ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực địa, làm việc với UBND phường Yên Tử và các cơ quan, đơn vị liên quan về công tác chuẩn bị tổ chức các giải thể thao trong những tháng cuối năm 2026.

Đoàn đã kiểm tra các khu vực dự kiến tổ chức thi đấu tại Làng Nương Yên Tử, đồng thời rà soát kế hoạch, tiến độ chuẩn bị, địa điểm, cơ sở vật chất, quy mô và lộ trình thi đấu của ba sự kiện: Giải Cờ tướng “Kỳ Vương Yên Tử” lần thứ nhất, Giải chạy Yên Tử Heritage Marathon 2026 và Giải đua xe đạp “Về miền Di sản” thành phố Quảng Ninh mở rộng năm 2026.

Đoàn công tác kiểm tra các khu vực dự kiến tổ chức thi đấu tại Làng Nương Yên Tử.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục rà soát toàn diện các điều kiện tổ chức, xác định rõ nhiệm vụ, đầu mối phụ trách và thời hạn hoàn thành từng phần việc.

Các phương án về an ninh, trật tự, an toàn giao thông, y tế, cấp cứu, phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn cần được xây dựng chặt chẽ, phù hợp với đặc điểm của từng giải.

Trong số các sự kiện dự kiến diễn ra tại Yên Tử, Giải Cờ tướng “Kỳ Vương Yên Tử” lần thứ nhất năm 2026 được kỳ vọng tạo điểm nhấn về giao lưu văn hóa, thể thao trong nước và quốc tế.

Theo kế hoạch được báo cáo tại buổi làm việc, giải dự kiến diễn ra từ ngày 31/10 đến 1/11/2026.

UBND phường Yên Tử đã phối hợp với Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam và các đơn vị liên quan triển khai công tác chuyên môn, chuẩn bị cơ sở vật chất, hậu cần và phương án đón tiếp đại biểu, kỳ thủ, khách mời quốc tế.

Các nội dung đáng chú ý gồm thi đấu “Bát Kiệt”, chương trình “8 Kỳ Vương - 8 Thần Đồng” và hoạt động trình diễn, giao lưu cờ tướng Việt Nam - Trung Quốc. Không chỉ tạo sân chơi cho các kỳ thủ, giải đấu còn hướng tới quảng bá nét đặc sắc của môn thể thao trí tuệ, góp phần làm phong phú các hoạt động văn hóa, thể thao tại vùng đất Phật Yên Tử.

Trong khi đó, Giải chạy Yên Tử Heritage Marathon 2026 bước vào giai đoạn hoàn thiện các phương án tổ chức.

Đây là mùa giải thứ ba, tiếp nối định hướng kết hợp hoạt động thể thao với khám phá cảnh quan và trải nghiệm di sản.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức tại thời điểm ngày 22/10, giải đã có hơn 1.600 vận động viên đăng ký tham gia.

Các nội dung chuẩn bị tập trung vào hoàn thiện phương án tổ chức, cung đường thi đấu, hệ thống biển chỉ dẫn, trạm tiếp nước, điểm y tế và lực lượng hỗ trợ.

Đặc biệt, phương án điều chỉnh tuyến chạy cự ly Full Marathon theo hướng Khe Song - Thác Bạc đang được khảo sát, đánh giá kỹ lưỡng về điều kiện an toàn trước khi triển khai.

Đối với Giải đua xe đạp “Về miền Di sản” thành phố Quảng Ninh mở rộng năm 2026, đoàn công tác tập trung rà soát kế hoạch, điều lệ, lộ trình thi đấu và phương án phối hợp giữa các địa phương, đơn vị liên quan.

Công tác phân luồng giao thông, bố trí lực lượng bảo đảm an toàn, y tế và hậu cần được xác định là những nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo đảm giải đấu diễn ra thông suốt.

Bảo đảm an toàn, phát huy giá trị di sản

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Kiểm tra thực tế địa điểm, cung đường, cơ sở vật chất và điều kiện kỹ thuật, bảo đảm công tác tổ chức chu đáo, phù hợp với quy mô, tính chất của từng sự kiện.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh phát biểu tại buổi làm việc.

Đặc biệt, công tác bảo đảm an toàn phải được đặt lên hàng đầu. Các đơn vị cần bố trí lực lượng phù hợp tại điểm giao cắt, đoạn đường dốc, khu vực tập trung đông người và những vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn; chuẩn bị phương án xử lý tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn cho vận động viên, đại biểu, người dân và du khách.

Bên cạnh yêu cầu về chuyên môn, việc tổ chức các giải cần gắn chặt với nhiệm vụ bảo vệ di tích, cảnh quan và môi trường; giữ gìn không gian văn hóa Yên Tử, đồng thời bảo đảm hoạt động tham quan, du lịch diễn ra bình thường.

Công tác đón tiếp, hậu cần và truyền thông trước, trong, sau sự kiện cũng cần được quan tâm nhằm lan tỏa hình ảnh Yên Tử cùng những giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc của vùng đất này.

Đối với phường Yên Tử, việc phối hợp với các sở, ngành và đơn vị tổ chức có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thiện các điều kiện cần thiết, từ cơ sở vật chất, nhân lực đến phương án bảo đảm an ninh, an toàn.

Sự tham gia của cộng đồng dân cư trong giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan và hỗ trợ đón tiếp du khách cũng là yếu tố góp phần tạo nên hình ảnh địa phương văn minh, thân thiện.