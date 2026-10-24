Quảng Ninh: Sẵn sàng cho các sự kiện thể thao tại Yên Tử

Ngày 23.10.2026, đoàn công tác do ông Nguyễn Thanh Tùng, PGĐ Sở VHTTDL thành phố Quảng Ninh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra thực địa và làm việc với UBND phường Yên Tử cùng các cơ quan, đơn vị liên quan về công tác chuẩn bị tổ chức các giải thể thao trong quý IV năm 2026.

Tham gia đoàn công tác có đại diện Sở Xây dựng, Sở Y tế, Sở Ngoại vụ; Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử; Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao; Liên đoàn Mô tô - Xe đạp Quảng Ninh cùng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đoàn công tác do ông Nguyễn Thanh Tùng, PGĐ Sở VHTTDL thành phố Quảng Ninh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra thực địa và làm việc với UBND phường Yên Tử chuẩn bị cho các sự kiện thể thao

Đoàn kiểm tra các khu vực tổ chức thi đấu tại Làng Nương Yên Tử; đồng thời làm việc tại trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường để rà soát kế hoạch, tiến độ chuẩn bị, địa điểm, cơ sở vật chất, quy mô và lộ trình thi đấu.

Nội dung tập trung vào Giải Cờ tướng “Kỳ Vương Yên Tử” lần thứ nhất, Giải chạy Yên Tử Heritage Marathon và Giải đua xe đạp “Về miền Di sản” thành phố Quảng Ninh mở rộng năm 2026.

Đối với Giải Cờ tướng “Kỳ Vương Yên Tử” lần thứ nhất năm 2026, UBND phường đã phối hợp với Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam và các đơn vị liên quan triển khai công tác chuyên môn, chuẩn bị cơ sở vật chất, hậu cần, đón tiếp đại biểu, kỳ thủ và khách mời quốc tế.

Giải dự kiến diễn ra từ ngày 31.10 đến ngày 1.11.2026, với các nội dung nổi bật như thi đấu “Bát Kiệt”, chương trình “8 Kỳ Vương - 8 Thần Đồng” và trình diễn, giao lưu cờ tưởng Việt Nam - Trung Quốc.

Giải chạy Yên Tử Heritage Marathon 2026, mùa giải thứ ba, dự kiến tổ chức trong hai ngày 2-3.11.2026. Theo báo cáo của Ban Tổ chức, tính đến ngày 22.10, giải đã có hơn 1.600 vận động viên đăng ký.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, PGĐ Sở VHTTDL thành phố Quảng Ninh phát biểu tại buổi làm việc

Công tác chuẩn bị tập trung vào hoàn thiện phương án tổ chức, cung đường thi đấu, biển chỉ dẫn, trạm tiếp nước, điểm y tế và lực lượng hỗ trợ; đặc biệt chú trọng khảo sát, đánh giá điều kiện an toàn đối với tuyến Full Marathon được đề xuất điều chỉnh theo hướng Khe Song -Thác Bạc.

Đối với Giải đua xe đạp “Về miền Di sản”, các nội dung rà soát tập trung vào kế hoạch, điều lệ, lộ trình thi đấu; phương án phân luồng giao thông, y tế, hậu cần và phối hợp giữa các địa phương, đơn vị liên quan.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc ông Nguyễn Thanh Tùng, PGĐ Sở VHTTDL thành phố Quảng Ninh, đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục rà soát toàn diện công tác chuẩn bị từng giải; xác định rõ nhiệm vụ, đầu mối phụ trách và thời hạn hoàn thành.

Các đơn vị cần chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; kiểm tra thực tế địa điểm, cung đường, cơ sở vật chất và điều kiện kỹ thuật, bảo đảm công tác tổ chức chu đáo, phù hợp với quy mô, tính chất của từng sự kiện.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế trước khi sự kiện diễn ra

Phó Giám đốc Sở VHTTDL yêu cầu các cơ quan đặt công tác bảo đảm an toàn lên hàng đầu; hoàn thiện phương án an ninh, trật tự, an toàn giao thông, y tế, cấp cứu, phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn.

Đặc biệt, cần bố trí lực lượng phù hợp tại các điểm giao cắt, đoạn đường dốc, khu vực đông người và vị trí có nguy cơ mất an toàn; chuẩn bị phương án xử lý tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn cho vận động viên, đại biểu, Nhân dân và du khách.

Đồng thời, chú trọng công tác đón tiếp, hậu cần; đẩy mạnh truyền thông trước, trong và sau sự kiện, quảng bá nét đặc sắc của từng giải gắn với giá trị Di sản thế giới Yên Tử, góp phần thu hút du khách và phát triển sản phẩm du lịch thể thao tại địa phương.