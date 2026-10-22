Quảng Ninh: Sản lượng thủy sản tăng hơn 23% trong 9 tháng.

Hội Nông dân xã Quảng Hà cấp phát giống cây su su cho người dân trên địa bàn.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tăng trưởng GRDP khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản của Quảng Ninh trong 9 tháng đạt 4,29%, đáp ứng kịch bản tăng trưởng đề ra. Sản lượng lương thực cây có hạt ước đạt 105.685 tấn; sản lượng thịt hơi các loại đạt 79.846 tấn, tăng 3,59% so với cùng kỳ.

Trong lĩnh vực thủy sản, sản lượng khai thác đạt 57.164 tấn, tăng 6,19%; sản lượng nuôi trồng đạt 101.238 tấn, tăng 36,16%. Kết quả này cho thấy nuôi trồng thủy sản đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cơ cấu sản xuất của địa phương. Các sản phẩm chủ lực như hàu, cá biển và tôm tiếp tục tạo động lực tăng trưởng. Nhiều cơ sở đã đẩy mạnh nuôi thâm canh, siêu thâm canh, chú trọng kiểm soát môi trường và sử dụng con giống chất lượng nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế.

Dự án nuôi biển công nghiệp tập trung của Công ty CP Mực nhảy Biển Đông﻿ tại đặc khu Cô Tô.

Cùng với thủy sản, lĩnh vực lâm nghiệp ghi nhận kết quả tích cực khi diện tích rừng trồng mới tập trung đạt 13.467,3 ha, vượt 8,6% kế hoạch năm. Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng đạt 653.235 m³, bằng 102,5% kịch bản 9 tháng. Trong những tháng cuối năm, ngành Nông nghiệp Quảng Ninh xác định tiếp tục kiểm soát dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và thủy sản; tăng cường quản lý chất lượng giống, thức ăn chăn nuôi, phân bón; đồng thời tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư nông nghiệp.

Việc thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất cũng được chú trọng nhằm hình thành vùng nguyên liệu ổn định, gắn sản xuất với nhu cầu thị trường. Cùng với thủy sản, lĩnh vực lâm nghiệp ghi nhận kết quả tích cực khi diện tích rừng trồng mới tập trung đạt 13.467,3 ha, vượt 8,6% kế hoạch năm. Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng đạt 653.235 m³, bằng 102,5% kịch bản 9 tháng. Với những kết quả đạt được, Quảng Ninh đang hướng tới duy trì đà tăng trưởng gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả sử dụng tài nguyên và phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững.