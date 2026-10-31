Quảng Ninh rà soát hơn 700 hồ sơ phục vụ thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ

Công an TP Quảng Ninh đẩy mạnh rà soát hồ sơ, góp phần phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

Đến nay, các tổ công tác đã kiểm tra 20/20 đơn vị, địa phương, đối chiếu hơn 700 hồ sơ, góp phần chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho đợt 2 thu nhận mẫu sinh phẩm ADN dự kiến diễn ra trong hai ngày 3 và 4/11/2026.

Theo thống kê, trên địa bàn thành phố hiện còn 784 trường hợp thân nhân liệt sĩ chưa được thu nhận mẫu ADN. Việc rà soát, xác minh thông tin và hoàn thiện hồ sơ có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo đảm dữ liệu chính xác, đầy đủ, thống nhất, phục vụ công tác thu nhận mẫu và đối chiếu thông tin nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Để bảo đảm tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã thành lập 3 tổ công tác, phân công cán bộ trực tiếp kiểm tra, rà soát tại 20 đơn vị, địa phương. Trong đó có Công an phường Bãi Cháy, phường Việt Hưng, phường Hoành Bồ, xã Thống Nhất, các đơn vị thuộc khu vực Đông Triều, Mạo Khê, Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 cùng các địa phương khác trên địa bàn.

Quá trình kiểm tra tập trung vào việc đối chiếu danh sách thân nhân liệt sĩ thuộc diện thu nhận mẫu ADN; rà soát thông tin nhân thân, mối quan hệ huyết thống theo dòng họ ngoại và các giấy tờ có liên quan; kiểm tra tính đầy đủ, chính xác, thống nhất của dữ liệu đã được tạo lập, cập nhật trên hệ thống; rà soát thông tin cá nhân, quan hệ thân nhân, căn cứ xác minh và các tài liệu liên quan phục vụ công tác thu nhận mẫu ADN. Đối với những trường hợp còn thiếu thông tin, có nội dung chưa thống nhất hoặc cần xác minh thêm, các tổ công tác hướng dẫn Công an cơ sở kịp thời bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện theo quy định.

Qua kiểm tra tại 20/20 đơn vị, địa phương, các tổ công tác đã kiểm tra, đối chiếu hơn 700 hồ sơ. Việc kiểm tra trực tiếp giúp kịp thời phát hiện những nội dung cần bổ sung, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình rà soát, lập danh sách và hoàn thiện hồ sơ tại cơ sở.

Qua đó, nâng cao trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương trong công tác phối hợp, bảo đảm dữ liệu phục vụ thu nhận mẫu ADN được chuẩn bị đầy đủ, chính xác.