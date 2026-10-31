Quảng Ninh: Ra mắt mô hình 'Chợ 4.0-Chợ không dùng tiền mặt'

Các hộ tiểu thương ký cam kết thực hện mô hình - Ảnh: Thùy Trang

Chợ Võ Xá hiện có khoảng 250 hộ tiểu thương kinh doanh các mặt hàng thiết yếu, phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng hằng ngày của người dân trên địa bàn. Đây không chỉ là nơi giao thương, mua bán hàng hóa mà còn là địa điểm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của người dân.

Vì vậy, việc triển khai mô hình “Chợ 4.0-Chợ không dùng tiền mặt” tại chợ Võ Xá là một bước tiến nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động thương mại, tạo thuận lợi cho người dân và tiểu thương tiếp cận, ứng dụng công nghệ số trong hoạt động buôn bán, kinh doanh.

Thông qua mô hình, các tiểu thương có thể thực hiện thanh toán bằng mã QR, chuyển khoản ngân hàng và các phương thức thanh toán đện tử phù hợp.

Người dân khi đi chợ có thể chủ động lựa chọn phương thức thanh toán thuận tiện, nhanh chóng, an toàn phù hợp với điều kiện và nhu cầu của mình.

Thông qua mô hình, xã Quảng Ninh hướng đến xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, hiện đại, từng bước hình thành thói quen thanh toán không dùng tiền mặt trong Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số tại địa phương.