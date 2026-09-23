Quảng Ninh ra mắt Hợp tác xã Du lịch Tiên Yên

Trao Quyết định thành lập cho thành viên HTX Du lịch Tiên Yên.

Hợp tác xã (HTX) Du lịch Tiên Yên được thành lập với 6 thành viên, chuyên về du lịch đầu tiên trên địa bàn xã, nhằm tập hợp, kết nối các hộ dân, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, cùng khai thác tiềm năng và xây dựng sản phẩm du lịch mang bản sắc địa phương.

HTX tập trung liên kết các dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận chuyển, tham quan, trải nghiệm và mua sắm sản phẩm đặc trưng; tăng cường kết nối với các cơ sở kinh doanh, điểm du lịch, chủ thể OCOP và doanh nghiệp lữ hành. Qua đó, từng bước hình thành chuỗi dịch vụ đồng bộ, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo sinh kế và tăng thu nhập cho người dân.

(HTX) Du lịch Tiên Yên cũng nâng cao chất lượng dịch vụ khi chú trọng bảo đảm an toàn, niêm yết giá công khai, giữ gìn bản sắc văn hóa; đẩy mạnh chuyển đổi số, quảng bá sản phẩm trên các nền tảng trực tuyến, mở rộng liên kết để thu hút du khách.

Hội Nông dân xã Tiên Yên sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ HTX trong xây dựng phương án hoạt động, tiếp cận các chính sách về kinh tế tập thể, vốn, đào tạo nghề, chuyển đổi số, OCOP và xúc tiến du lịch./.