Quảng Ninh quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm

Nhà thầu thi công rải cấp phối đá dăm dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử thành phố Quảng Ninh)

Hưởng ứng đợt thi đua “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2026," Quảng Ninh đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm.

Trọng tâm được đặt vào việc tháo gỡ khó khăn trong thi công, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời khẩn trương nghiệm thu, thanh toán khối lượng công trình đã hoàn thành, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu giải ngân theo kế hoạch đề ra.

Theo số liệu đến hết tháng 10/2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của thành phố đạt 36.504 tỷ đồng. Trong đó, vốn năm 2025 được kéo dài sang năm 2026 là 3.796 tỷ đồng, kế hoạch vốn năm 2026 sau điều chỉnh đạt 32.707 tỷ đồng. Xét theo cấp ngân sách, ngân sách thành phố được giao 29.008 tỷ đồng, trong khi ngân sách cấp xã là 3.699 tỷ đồng.

Lũy kế đến hết tháng 10, tổng số vốn đầu tư công đã giải ngân đạt 19.040 tỷ đồng, bằng 97,67% chỉ tiêu giải ngân cả năm và tương đương 58,21% kế hoạch vốn năm 2026 sau điều chỉnh. Trong đó, vốn năm 2026 giải ngân được 17.240 tỷ đồng, đạt 88,44% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao từ đầu năm. Đối với nguồn vốn kéo dài từ năm 2025 sang năm 2026, số vốn giải ngân đạt 1.800 tỷ đồng, tương ứng 47,42% kế hoạch.

So với cùng kỳ năm 2025, tỷ lệ giải ngân trên tổng kế hoạch vốn sau điều chỉnh đã có sự cải thiện đáng kể. Cụ thể, tỷ lệ giải ngân đến hết tháng 10/2025 mới đạt 36,8%, thấp hơn mức 58,21% của năm nay. Riêng trong tháng 10/2026, toàn thành phố giải ngân được 2.251 tỷ đồng. Trong đó, các chủ đầu tư cấp thành phố thực hiện 694 tỷ đồng, các địa phương giải ngân 1.557 tỷ đồng, chiếm 69,19% tổng số vốn giải ngân trong tháng.

Kết quả này cho thấy nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân đang phát huy hiệu quả, nhất là tại cấp xã, nơi trực tiếp triển khai nhiều dự án và thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến mặt bằng, thi công.

Mặc dù đạt được những chuyển biến tích cực, tiến độ giải ngân giữa các nguồn vốn vẫn còn chênh lệch. Đáng chú ý, nguồn vốn kéo dài từ năm trước mới đạt 47,42% kế hoạch; vốn thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia và kinh phí dành cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số cũng chưa đạt tiến độ như yêu cầu. Đây là những lĩnh vực cần được tập trung rà soát, xác định rõ nguyên nhân vướng mắc và có giải pháp xử lý cụ thể trong thời gian còn lại của năm.

Trước yêu cầu đó, các chủ đầu tư đang tăng cường kiểm tra thực tế tại công trường, đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị và vật tư để bảo đảm tiến độ thi công.

Ông Nguyễn Duy Kiên, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 2, cho biết đơn vị thường xuyên kiểm tra tiến độ từng gói thầu, yêu cầu nhà thầu chủ động bố trí đầy đủ nguồn lực phục vụ thi công.

Đối với những hạng mục đã hoàn thành, Ban phối hợp với tư vấn giám sát và nhà thầu tổ chức nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ thanh toán ngay, tránh tình trạng dồn khối lượng giải ngân vào thời điểm cuối năm.

Theo mục tiêu đề ra, Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công trước ngày 15/12/2026, với khối lượng vốn còn phải giải ngân khoảng 2.200 tỷ đồng.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố yêu cầu công tác chỉ đạo, điều hành phải bám sát từng dự án, từng gói thầu, xác định cụ thể nhiệm vụ có thể hoàn thành theo tuần, theo tháng.

Những dự án chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan phải được chấn chỉnh kịp thời; các dự án gặp khó khăn về mặt bằng cần có phương án tháo gỡ rõ ràng; những công trình đã hoàn thành khối lượng phải nhanh chóng được nghiệm thu và thanh toán theo đúng quy định.

Ông Phạm Đức Thắng, Giám đốc Sở Tài chính, cho biết giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đợt thi đua 90 ngày đêm. Sở Tài chính tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các chủ đầu tư và địa phương chủ động phối hợp, tháo gỡ khó khăn, không để tiến độ dự án bị ảnh hưởng bởi việc phối hợp thiếu đồng bộ hoặc chậm xử lý thủ tục. Hiệu quả thực hiện phải được đánh giá thực chất thông qua khối lượng công trình hoàn thành, số vốn giải ngân và hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

Song song với nhiệm vụ giải ngân năm 2026, thành phố cũng đang chuẩn bị kế hoạch đầu tư công năm 2027 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Việc phân bổ vốn được định hướng theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các dự án đủ điều kiện triển khai và có khả năng giải ngân ngay từ đầu năm, hạn chế tình trạng bố trí vốn nhưng dự án chưa sẵn sàng thực hiện.

Với quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành cùng sự chủ động của các chủ đầu tư và địa phương, Quảng Ninh đang tập trung huy động mọi nguồn lực để tăng tốc giải ngân trong giai đoạn nước rút. Đây không chỉ là nhiệm vụ nhằm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 mà còn góp phần sớm đưa các công trình hạ tầng vào khai thác, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, tạo động lực cho phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân./.