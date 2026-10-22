Quảng Ninh quyết hoàn thành giải phóng mặt bằng KCN Sông Khoai cuối năm 2026

Xác định rõ vướng mắc đối với diện tích mặt bằng còn lại

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, đến nay dự án KCN Sông Khoai đã thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) được trên 80% diện tích. Phần diện tích còn lại phải thực hiện GPMB của dự án là khoảng 183ha, tương ứng với 785 hồ sơ cần giải quyết. Mặc dù địa phương và các đơn vị đã nỗ lực tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ, song khối lượng công việc còn lại hiện vẫn rất lớn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quảng Ninh Đinh Hữu Thành phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc. Ảnh: Bùi Niên (Q.M.G)

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo phường Hiệp Hòa và các sở, ngành liên quan đã tập trung phân tích, làm rõ thực tế tiến độ GPMB của dự án. Các ý kiến nêu rõ những phần diện tích chưa triển khai GPMB, nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ, những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện cũng như số hộ dân chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng, qua đó thể hiện quyết tâm thực hiện dứt điểm công tác GPMB KCN Sông Khoai trong năm 2026.

Sau khi kiểm tra thực địa dự án và nghe báo cáo từ các đơn vị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đinh Hữu Thành ghi nhận, đánh giá cao sự nhanh nhạy, vào cuộc tích cực của Đảng ủy, Ban Chỉ đạo GPMB phường Hiệp Hòa trong thời gian qua. Nổi bật là trong 9 tháng năm 2026, tiến độ GPMB tại KCN đã được đẩy nhanh thông qua nhiều phương án chi trả kinh phí, tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân. Trong tổng số 11 dự án trọng điểm trên địa bàn, đến nay phường Hiệp Hòa đã hoàn thành GPMB 9 dự án; hiện chỉ còn 2 dự án là KCN Sông Khoai và đường dây 220KV Yên Hưng - Nam Hòa.

Gắn trách nhiệm nêu gương với sản phẩm công việc cụ thể

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đinh Hữu Thành lưu ý khối lượng công việc còn lại tại KCN Sông Khoai là rất lớn, với gần 200 ha diện tích liên quan đến 785 hồ sơ phải xử lý. Đây là nhiệm vụ trọng tâm được Thành ủy và UBND thành phố hết sức quan tâm. Do đó, bằng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, từ nay đến hết năm 2026, dự án xây dựng hạ tầng KCN Sông Khoai phải hoàn thành toàn bộ công tác GPMB.

Để bảo đảm các mục tiêu đề ra trong năm 2026, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đinh Hữu Thành yêu cầu từ nay đến cuối năm, phường Hiệp Hòa cần nỗ lực hoàn thành 3 chỉ tiêu lớn: làm sạch dữ liệu đất đai; chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân trên địa bàn; hoàn thành dứt điểm công tác GPMB dự án xây dựng hạ tầng KCN Sông Khoai.

Trước những nhiệm vụ rất nặng nề này, địa phương phải tiếp tục hành động quyết liệt, khẩn trương hơn nữa trong từng phần việc được giao. Trong đó, chỉ tiêu làm sạch dữ liệu về đất đai và chỉ tiêu chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân cần phải thực hiện xong ngay trong tháng 10/2026.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Bùi Niên (Q.M.G)

Đối với tiến độ GPMB dự án KCN Sông Khoai, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đinh Hữu Thành đề nghị Đảng ủy phường Hiệp Hòa tiếp tục đổi mới tư duy, trăn trở tìm ra cách làm hiệu quả nhất để hoàn thành dứt điểm nhiệm vụ vào cuối năm 2026. Việc phường Hiệp Hòa hoàn thành công tác GPMB KCN Sông Khoai chính là thước đo kết quả của việc học tập Bác gắn với thực tiễn, lấy sự nêu gương gắn liền với sản phẩm công việc được giao.

Từ phương châm này, Đảng ủy phường Hiệp Hòa cần áp dụng trực tiếp đối với đội ngũ đảng viên nơi cư trú. Nhất là những đảng viên và gia đình đảng viên có đất nằm trong diện GPMB phải đi đầu nêu gương, nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách tại nơi cư trú để công tác GPMB đạt tiến độ đề ra.

Đối với đội ngũ công chức, viên chức mới được bổ sung, hỗ trợ cho phường Hiệp Hòa thực hiện công tác GPMB, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đinh Hữu Thành yêu cầu phải xác định rõ nhiệm vụ được giao và bắt tay ngay vào công việc. Để đo lường rõ kết quả thực chất, người đứng đầu phường Hiệp Hòa phải bố trí nhân sự, giao việc cụ thể làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Riêng với những khó khăn, vướng mắc phát sinh do thay đổi cơ chế, chính sách, các sở, ngành liên quan có trách nhiệm kịp thời phối hợp chặt chẽ cùng phường Hiệp Hòa để tháo gỡ đến cùng các phương án GPMB trong KCN.