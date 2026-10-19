Quảng Ninh: Quy định mới về cấp phép xây dựng có thời hạn

Theo Quyết định số 93/2026/QĐ-UBND của tỉnh Quảng Ninh, đối với công trình xây dựng mới, bao gồm cả nhà ở riêng lẻ, đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, quy mô và chiều cao được xác định tương đương công trình cấp IV theo quy định tại Thông tư số 34/2026/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Riêng nhà ở riêng lẻ phải có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250m².

Nội dung đáng chú ý của quyết định số 93/2026/QĐ-UBND là việc phân cấp cho UBND cấp xã quy định về diện tích, vị trí, mục đích sử dụng và chấp thuận tổng mặt bằng đối với công trình xây dựng phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất trồng lúa thuộc địa bàn quản lý.

Đối với công trình sửa chữa, cải tạo, quy mô và chiều cao sau khi thực hiện không được vượt quá giới hạn nêu trên. Trường hợp công trình hiện trạng có quy mô, chiều cao lớn hơn mức quy định, chủ đầu tư được sửa chữa, cải tạo nhưng phải giữ nguyên quy mô, chiều cao hiện có.

Thời hạn tồn tại của công trình được ghi trong giấy phép xây dựng do cơ quan có thẩm quyền xem xét, căn cứ vào thời điểm thực hiện quy hoạch đô thị và nông thôn đã được phê duyệt, vị trí xây dựng và yêu cầu quản lý, phát triển của từng khu vực. Thời hạn tối đa không quá 5 năm kể từ ngày cấp giấy phép xây dựng.

Một nội dung đáng chú ý của quyết định là việc phân cấp cho UBND cấp xã quy định về diện tích, vị trí, mục đích sử dụng và chấp thuận tổng mặt bằng đối với công trình xây dựng phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất trồng lúa thuộc địa bàn quản lý.

Nội dung chấp thuận này liên quan đến hồ sơ pháp lý về đất đai phục vụ việc cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

Đối với công trình xây dựng tạm phục vụ tổ chức sự kiện, UBND cấp xã được giao thẩm quyền chấp thuận địa điểm, quy mô và thời gian tồn tại của công trình trên địa bàn quản lý.

Việc phân cấp xác định rõ trách nhiệm của chính quyền cấp xã trong quản lý các công trình thuộc thẩm quyền, gắn công tác xem xét, chấp thuận với địa bàn quản lý trực tiếp.

Theo quyết định, UBND cấp xã có trách nhiệm chấp hành hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với các nội dung được phân cấp; chủ động phối hợp, trao đổi thông tin với cơ quan công an và các cơ quan chức năng trong quá trình quản lý công trình.

Các địa phương phải kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; đồng thời bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ tuân thủ quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.

Quyết định số 93/2026/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 20/10/2026, thay thế Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND trước đây về cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Quảng Ninh.

Đối với hồ sơ đề nghị cấp, điều chỉnh, gia hạn hoặc cấp lại giấy phép xây dựng đã nộp trước ngày quyết định mới có hiệu lực nhưng chưa được giải quyết, việc cấp phép tiếp tục thực hiện theo quy định pháp luật về xây dựng, các quy định có liên quan tại thời điểm nộp hồ sơ và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.