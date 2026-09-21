Quảng Ninh: Phổ biến một số luật được thông qua tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm. Ảnh: Minh Hà

Dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm, có: Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Lê Văn Ánh; Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Thị Thu Hà; đại diện các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Lê Văn Ánh cho biết, tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã xem xét, thông qua 15 luật và 6 nghị quyết quy phạm pháp luật. Các văn bản được ban hành nhằm tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, định hướng lớn; đồng thời, tháo gỡ những điểm nghẽn, chồng chéo, bất cập trong hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Quảng Ninh Lê Văn Ánh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Minh Hà

Đối với thành phố Quảng Ninh, việc kịp thời phổ biến, tuyên truyền các quy định mới có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh địa phương bước vào giai đoạn phát triển mới, với những yêu cầu cao hơn về quản trị, tổ chức thực hiện pháp luật và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Lê Văn Ánh nhấn mạnh yêu cầu đưa các quy định pháp luật mới vào thực tiễn, gắn phổ biến pháp luật với tổ chức thi hành, quản trị, tháo gỡ điểm nghẽn và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Báo cáo viên của Bộ Tư pháp phổ biến một số điểm đáng chú ý của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số 12/2026/QH16. Ảnh: Minh Hà

Tại hội nghị, các đại biểu đã được các báo cáo viên của Bộ Tư pháp phổ biến nội dung cơ bản, điểm mới quan trọng của Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16; một số điểm đáng chú ý của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số 12/2026/QH16.

Các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận và được báo cáo viên giải đáp những vấn đề liên quan đến quá trình tổ chức thực hiện các quy định mới. Qua đó, góp phần giúp cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố nắm rõ nội dung mới của pháp luật, thống nhất trong nhận thức và tổ chức thực hiện.

Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: Minh Hà

Phát biểu bế mạc hội nghị, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh: Quốc hội thông qua luật mới là bước quan trọng, song hiệu quả của chính sách phụ thuộc lớn vào khâu tổ chức thực hiện. Vì vậy, các cơ quan chuyên môn khẩn trương rà soát các quy định của hai luật và văn bản liên quan, chủ động chuẩn bị điều kiện để triển khai khi luật có hiệu lực; thường xuyên theo dõi thực tiễn, kịp thời tổng hợp, phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thi hành.

Đoàn ĐBQH thành phố tiếp tục theo dõi, giám sát việc thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội trên địa bàn; lắng nghe ý kiến của cử tri, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan trực tiếp thực hiện để phản ánh thực tiễn Quảng Ninh đến Quốc hội, góp phần đưa các quyết sách của Quốc hội nhanh chóng đi vào cuộc sống.