Quảng Ninh phê duyệt thí điểm mô hình trường học, bệnh viện xã hội chủ nghĩa

Ngày 15/11/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ninh ban hành Quyết định số 604-QĐ/TU phê duyệt Đề án xây dựng thí điểm mô hình “Bệnh viện xã hội chủ nghĩa” tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, giai đoạn 2026-2030; đồng thời ban hành Quyết định số 605-QĐ/TU phê duyệt Đề án xây dựng thí điểm mô hình “Trường học xã hội chủ nghĩa” trên địa bàn thành phố.

Đây là bước cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương về đột phá phát triển giáo dục, đào tạo và bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân, gắn với yêu cầu đổi mới phương thức tổ chức, quản trị các đơn vị sự nghiệp công lập.

Bí thư Thành ủy Quản Minh Cường dự tiết học Toán Tiếng Anh của trường TH, THCS và THPT Thực hành Sư phạm.

Thí điểm tại ba trường học, hướng tới giáo dục toàn diện

Theo Đề án được phê duyệt tại Quyết định số 605-QĐ/TU, Quảng Ninh lựa chọn ba cơ sở giáo dục thí điểm mô hình “Trường học xã hội chủ nghĩa”.

Trong đó, trường Tiểu học và THCS Hà Tu cùng trường THPT Vũ Văn Hiếu được định hướng sáp nhập thành trường Tiểu học, THCS và THPT Vũ Văn Hiếu tại phường Hà Tu.

Trường Tiểu học, THCS và THPT Thực hành Sư phạm thuộc Đại học Hạ Long được lựa chọn nhờ lợi thế về đội ngũ chuyên môn, cơ sở vật chất và năng lực đổi mới giáo dục. Cơ sở còn lại là trường Tiểu học và THCS Vân Đồn 1, hình thành trên cơ sở sáp nhập trường Tiểu học Hạ Long và trường THCS Hạ Long.

Trường TH, THCS và THPT Thực hành Sư phạm là một trong ba cơ sở giáo dục được lựa chọn thí điểm mô hình “Trường học xã hội chủ nghĩa”.

Việc lựa chọn ba cơ sở có đặc điểm khác nhau nhằm kiểm chứng khả năng vận hành, hoàn thiện mô hình và làm cơ sở nghiên cứu nhân rộng.

Mô hình hướng tới xây dựng môi trường giáo dục lấy người học làm trung tâm, phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực, thể chất, kỹ năng sống và trách nhiệm xã hội. Các hoạt động giáo dục đạo đức, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, hướng nghiệp, trải nghiệm, khoa học công nghệ và năng lực số được tổ chức tích hợp, có mục tiêu và chuẩn đầu ra rõ ràng.

Đề án nhấn mạnh chất lượng giáo dục không chỉ đo bằng điểm số, thành tích mà còn ở sự phát triển toàn diện và mức độ hài lòng, hạnh phúc của học sinh, phụ huynh, giáo viên; đồng thời đề cao công bằng, nhân văn và sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội.

Việc thí điểm bắt đầu từ tháng 11/2026, dự kiến tổng kết vào cuối năm học 2030-2031 để đánh giá và nghiên cứu nhân rộng những nội dung phù hợp.

Xây dựng bệnh viện chuyên sâu, hiện đại, nhân văn

Cùng với lĩnh vực giáo dục, Quyết định số 604-QĐ/TU phê duyệt Đề án thí điểm mô hình “Bệnh viện xã hội chủ nghĩa” tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí giai đoạn 2026-2030.

Với hơn 45 năm hình thành và phát triển từ chương trình hợp tác Việt Nam - Thụy Điển, bệnh viện có nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Đến năm 2030, bệnh viện phấn đấu trở thành cơ sở đa khoa cấp chuyên sâu, hiện đại, thông minh, xanh và nhân văn, quy mô 1.500 giường, hoàn thiện 10 trung tâm chuyên sâu, đạt điểm chất lượng từ 4,80/5 trở lên.

Điểm nhấn của mô hình là lấy người bệnh, người dân và nhân viên y tế làm trung tâm; hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ, giảm thời gian chờ, bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế và hỗ trợ các nhóm yếu thế. Đáng chú ý, bệnh viện đặt mục tiêu miễn phí gửi xe cho 100% người bệnh và người nhà.

Đề án đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, bệnh án điện tử, kết nối y tế cơ sở và quản lý sức khỏe cộng đồng.

Mô hình được đánh giá theo 10 nhóm với 50 tiêu chí. Đến năm 2030, bệnh viện sẽ kiểm chứng hiệu quả, tính bền vững và khả năng nhân rộng. Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì theo dõi, kiểm tra, giám sát và tham mưu sơ kết, tổng kết việc thực hiện.