Quảng Ninh phê duyệt thí điểm mô hình 'Bệnh viện xã hội chủ nghĩa'
Ngày 15/11/2026, Thành ủy Quảng Ninh ban hành Quyết định số 604-QĐ/TU phê duyệt Đề án thí điểm mô hình “Bệnh viện xã hội chủ nghĩa” tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí giai đoạn 2026-2030.
Đề án nêu mục tiêu thí điểm mô hình “Bệnh viện xã hội chủ nghĩa” là: Xây dựng, triển khai và kiểm chứng mô hình “Bệnh viện xã hội chủ nghĩa” theo hướng an toàn, nhân văn, công bằng và bền vững; lấy người bệnh, người dân và nhân viên y tế làm trung tâm, lấy chất lượng, hiệu quả, công bằng, minh bạch và trách nhiệm xã hội làm cốt lõi.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/quang-ninh-phe-duyet-thi-diem-mo-hinh-benh-vien-xa-hoi-chu-nghia-post1403835.html