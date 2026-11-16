Quảng Ninh phê duyệt thí điểm mô hình bệnh viện, trường học xã hội chủ nghĩa

Theo Đề án, mô hình “Bệnh viện xã hội chủ nghĩa” được xây dựng trên 8 đặc trưng: Vì nhân dân; công bằng trong tiếp cận và thụ hưởng; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; lấy con người làm trung tâm; lấy chất lượng, an toàn làm nền tảng; quản trị nguồn lực công minh bạch, hiệu quả; phát triển bằng khoa học, công nghệ và quản trị hiện đại; có trách nhiệm với cộng đồng.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP. Quảng Ninh Quản Minh Cường trong chuyến thăm và làm việc tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí. Nguồn: Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí

Mục tiêu đến năm 2030, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí trở thành bệnh viện đa khoa cấp chuyên sâu, hiện đại, thông minh, xanh và nhân văn, quy mô 1.500 giường; có năng lực chuyên môn, nhân lực và quản trị tiệm cận tiêu chuẩn bệnh viện hạng đặc biệt, giữ vai trò tuyến cuối của thành phố, từng bước khẳng định vị thế bệnh viện vùng Đồng bằng sông Hồng và Đông Bắc.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Đề án xác định 10 chương trình, nhiệm vụ và mô hình trọng tâm, tập trung nâng cao chất lượng chuyên môn, bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ toàn diện người bệnh và xây dựng môi trường bệnh viện thân thiện, nhân văn. Trong đó có các mô hình “Không để ai bị bỏ lại phía sau trong chăm sóc sức khỏe”, “Một cửa hỗ trợ toàn diện người bệnh và người nhà”, “Bệnh viện hạnh phúc - Nơi chữa bệnh và chữa lành”. Cùng với đó là 5 công trình, hạng mục tạo dấu ấn như “Mái ấm người nhà người bệnh”, “Bữa sáng yêu thương”, “Khu vườn chữa lành - Bệnh viện xanh, bệnh viện công viên”.

Đối với mô hình “Trường học xã hội chủ nghĩa”, thành phố lựa chọn thí điểm tại 3 cơ sở: Trường Tiểu học, THCS và THPT Vũ Văn Hiếu; Trường Tiểu học, THCS và THPT Thực hành Sư phạm (Đại học Hạ Long); Trường Tiểu học và THCS Vân Đồn 1. Đây là mô hình trường công lập hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, có sự phối hợp trách nhiệm của gia đình và cộng đồng; lấy sự phát triển toàn diện của học sinh làm mục tiêu trung tâm.

Nội dung giáo dục được xây dựng theo 5 trụ cột: Lý tưởng xã hội chủ nghĩa, đức, trí, thể, mỹ. Mô hình hướng tới môi trường giáo dục kỷ cương, an toàn, văn minh; bảo đảm mọi học sinh được tôn trọng, có cơ hội tiếp cận giáo dục bình đẳng và phát triển phù hợp với năng lực, hoàn cảnh, không bị bỏ lại phía sau.

Đề án đặt mục tiêu 100% học sinh được giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ nghĩa xã hội và truyền thống lịch sử địa phương; được rèn luyện các phẩm chất chăm chỉ, nhân ái, trung thực, kỷ luật, đồng tâm; được trang bị kỹ năng vận động, chăm sóc sức khỏe, phòng tránh tai nạn, thương tích, đuối nước và tiếp cận các loại hình nghệ thuật.

Kết quả thí điểm sẽ được đánh giá trên cơ sở mức độ tiến bộ của học sinh theo 5 trụ cột; môi trường an toàn, hạnh phúc; mức độ hài lòng của học sinh, giáo viên, cha mẹ học sinh; khả năng thu hẹp khoảng cách về cơ hội và kết quả giáo dục giữa các nhóm học sinh. Qua đó, từng bước xây dựng mô hình giáo dục phát triển toàn diện, khơi dậy lý tưởng, khát vọng cống hiến và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với gia đình, cộng đồng và đất nước.